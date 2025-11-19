Llega a la televisión un nuevo canal para amantes del cine del Oeste: así es AMC Western

Escena de la película 'Horizon: an american saga'. (Crédito: Warner Bros.)

El universo televisivo suma un nuevo vaquero a su parrilla. AMC ha anunciado el lanzamiento de un canal dedicado en exclusiva al cine del Oeste que llegará a España con una propuesta tan clara como contundente: wéstern las 24 horas del día. La cadena desembarca con la intención de convertirse en el primer canal premium del país que ofrece programación centrada al 100% en este género tan emblemático de la historia del cine.

AMC Western se une así a la reciente llegada de Vin TV —el canal nostálgico centrado en series míticas de los 80 y 90— y consolida la apuesta del grupo por los canales temáticos de nicho. Su distribución será amplia desde el primer día: estará disponible en Vodafone, Orange, Jazztel, Yoigo, Euskaltel, MásMóvil, DIGI, Avatel, R, Telecable, Pepephone, LOWI, PTV Telecom, Cable Local y Tivify, además de en Amazon Prime Video a través del paquete AMC Channels.

Una programación que recorre un siglo de cine

El nuevo canal promete recorrer todas las etapas del género con un catálogo que incluye clásicos norteamericanos de los años 30 en adelante, con especial predilección por la edad dorada de Hollywood. No faltarán los nombres que construyeron su leyenda: John Ford, Henry Hathaway, John Sturges o Howard Hawks se convertirán en habituales de la parrilla.

Clint Eastwood en la serie 'Rawhide'. (CBS) CBS is required. The Photographer should also be credited when known. No commercial use can be granted without written authority from the Film Company

Pero AMC Western no se quedará únicamente en Estados Unidos. También dará espacio al eurowestern, incluyendo spaghetti westerns y numerosas producciones rodadas en España, un país que en los años 60 y 70 se convirtió en escenario predilecto de los pistoleros más célebres del cine europeo.

El canal ofrecerá títulos fundamentales como Dos hombres y un destino, ganadora de cuatro premios Oscar; Hasta que llegó su hora, la obra maestra de Sergio Leone con música inolvidable de Ennio Morricone; Cimarrón, el primer wéstern laureado como Mejor Película; o Pasión de los fuertes, uno de los grandes estandartes de John Ford. También llegarán joyas como Pat Garrett y Billy el Niño, con banda sonora de Bob Dylan, o Caravana de mujeres, considerada una pieza clave por su mirada femenina dentro del género.

‘La Navidad’ también llega a AMC Networks

Más allá de los estrenos del próximo año, AMC ha presentado su programación especial Tu Navidad, con contenidos temáticos que ocuparán sus principales canales durante las fiestas. En Canal Cocina, el chef estrella Michelin Manuel Costiña volverá con un nuevo programa de producción propia centrado en el pescado. Canal Decasa, por su parte, estrenará Tus plantas decoran: Navidad, un formato conducido por la influencer Natalia Sáez.

Manuel Costiña, del restaurante O Retiro da Costiña

La ficción también tendrá su espacio navideño: AMC+ estrenará Reykjavík Fusion y Canal Hollywood emitirá las sagas completas de Harry Potter y Animales Fantásticos. En el terreno documental, Canal Historia y AMC Crime lanzarán Los juguetes que cambiaron el mundo y la serie Ho, ho, homicidios, dedicada a crímenes cometidos durante estas fechas.