España financia con más de 800 millones de euros un nuevo paquete de ayudas para Ucrania

FOTO DE ARCHIVO: El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se abrazan tras posar para una fotografía durante una cumbre celebrada en Lancaster House, en el centro de Londres, Reino Unido el 2 de marzo de 2025. JUSTIN TALLIS/Pool vía REUTERS/File Photo

España se ha comprometido con Ucrania a movilizar 817 millones de euros para equipamiento defensivo y ayuda para la reconstrucción de Ucrania. Así lo ha confirmado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el marco de la visita del presidente de la región, Volodímir Zelenski, a Madrid, durante la rueda de prensa que ha tenido lugar en el Palacio de la Moncloa.

“Los corazones de los españoles están con vosotros”, ha dicho Sánchez. Ambos líderes han cerrado la ayuda española durante una reunión que ha tenido lugar en la tarde de este martes. “España va a movilizar un nuevo paquete de apoyo militar por un importe de 615 millones de euros”, que incluye el envío de nuevo equipamiento defensivo y como parte del acuerdo bilateral de 1000 millones anuales en materia de seguridad. Sánchez también ha confirmado que España financiará con 100 millones de euros la compra de armamento estadounidense para Ucrania como parte de un pedido de 500 millones coordinado por la OTAN a través del programa PURL (Lista de Requisitos Prioritarios para Ucrania).

En la rueda de prensa previa a estas declaraciones han firmado una serie de acuerdos bilaterales en ámbitos como el comercio, la seguridad, el sector turístico, la desinformación rusa o la financiación.

Zelenski se encuentra en una gira europea para recabar más ayuda miliar a su país frente a la agresión rusa viajará este miércoles a Turquía.

Noticia en ampliación