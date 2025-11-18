Zelenski visita el Congreso en su llegada a España: se reunirá este martes con el rey Felipe VI y Pedro Sánchez

Zelenski firma el Libro de Honor en su visita (Congreso de los Diputados)

El presidente de Ucrania ha llegado a España en su tercera visita oficial. Su primera parada ha sido el Congreso de los Diputados, donde la presidenta de la cámara, Francina Armengol y el presidente del Senado, Pedro Rollán, lo han recibido. Zelenski ha saludado a distintas figuras políticas y ha posado junto a su anfitriona ante las cámaras, antes de reunirse en privado.

Este martes, Zelenski llevará a cabo una serie de encuentros con el objetivo de llegar a acuerdos de ayudas y negocios en materia de defensa. Tras salir del Congreso, mantendrá una conversación representantes de Indra y de distintas firmas importantes de defensa. A lo largo del día se reunirá con el rey Felipe VI y con Pedro Sánchez, cerrando una completa visita.

El líder ucraniano ha firmado el Libro del Honor antes de realizar las fotografías que transmiten la cooperación entre ambos países y abandonar la sala. Comienza así una serie de encuentros que llevará a cabo a lo largo del día, buscando nuevos apoyos en su lucha contra la invasión de Rusia iniciada en 2022.

Pedro Sánchez ha despachado con Volodímir Zelenski en su viaje a Kiev este lunes.

Agenda de Zelenski en España

Zelenski llega a la capital para hacer un recorrido de reuniones con distintos representantes públicos y privados. Primero se ha dirigido a la cámara política para saludar y conversar con diferentes figuras, destacando a la presidenta Armengol. Tras esta reunión, a las 11:00, se dirigirá al encuentro que tiene planeado con las caras visibles de Indra y doce firmas de defensa diferentes.

A las 13:30 tiene previsto llegar al Palacio de la Zarzuela, donde volverá a compartir tiempo con el rey Felipe VI. El monarca ha coincido con Zelenski en varias ocasiones, destacando sus otras dos visitas oficiales a España. La última que tenía programada la tuvo que suspender para asistir al funeral del Papa Francisco, donde coincidieron ambos.

Terminará su ruta con un paso por el Museo Reina Sofía, donde podrá observar la obra culmen de Picasso, el Guernica, a las 16:30 horas. Después llegará el momento de verse con su homólogo y llevar a cabo las conversaciones más relevantes en nombre de los dos gobiernos. Pedro Sánchez y Zelenski se reunirán a las 17:30 en Moncloa.

Sánchez conversa con Zelenski y promete "nuevas capacidades" para ayudar a Ucrania a defenderse.

Objetivos de su visita

El presidente del Gobierno y el mandatario ucraniano volverán a encontrarse en Madrid, año y medio después de firmar en la capital un acuerdo bilateral por el que España se comprometía a entregar 1.000 millones de euros a Ucrania en 2024, cifra que podría alcanzar los 5.000 millones en 2027.

Ahora, ambos líderes tratarán la adhesión de España al programa de la OTAN centrado en la compra de armamento estadounidense para Ucrania, conocido como Lista de Requerimientos Prioritarios de Ucrania (PURL). Sánchez y Zelenski presidirán la firma de nuevos acuerdos bilaterales y celebrarán una rueda de prensa conjunta.

Antes, Zelenski visitará la sede de Indra, con la intención de alcanzar posibles acuerdos comerciales en materia de defensa. Antes de llegar a España, Zelenski pasó por Francia, donde consiguió cerrar la compra de 100 aviones Rafale y mantuvo un importante encuentro con Emmanuel Macron.