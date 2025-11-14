España

Zelenski estará en España este martes y esta será su agenda: del Reina Sofía al Congreso de los Diputados

El presidente ucraniano Zelenski retoma el viaje a España que tuvo que ser cancelado en abril

Guardar
El presidente de Ucrania, Volodimir
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski (i) y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), durante un encuentro en el Palacio de La Moncloa, a 27 de mayo de 2024, en Madrid (España). (Carlos Luján / Europa Press

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, llegará a España la semana que viene. Hace unos días ya se confirmó que el mandatario visitaría nuestro país por segunda vez en más de un año, pese a que estaba previsto que se produjera en abril, pero que canceló para asistir al funeral del Papa Francisco en Italia.

Todavía no se ha revelado la fecha exacta del desplazamiento del mandatario de Ucrania a la capital, pero como se puede ver en la agenda del Congreso, está programado un acto en la Cámara Baja para este próximo martes 18 de noviembre, donde será recibido por la presidenta, Francina Armengol, y por el presidente del Senado, Pedro Rollán en el Salón de Pasos Perdidos del Palacio de las Cortes. Dicho recibimiento tendrá lugar a las 9.30 horas.

La Agencia EFE apunta a que “es posible” que Zelenski acuda al Museo Reina Sofía, donde se encuentra el Guernica, el cuadro que el Pablo Picasso pintó en 1937 para reflejar el horror del bombardeo de la localidad vasca del mismo nombre durante la Guerra Civil. El pasado 6 de noviembre, cuando se anunció que Zelenski visitaría España “próximamente”, se conoció que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez visitaría con este la obra de Picasso.

Su segunda visita a España

De hecho, el mandatario la mencionó en 2022, durante una aparición telemática en el Congreso tras estallar la invasión por parte de Rusia. El líder del país comparó la masacre de la localidad en el País Vasco durante la guerra con la que vive su país. “Estamos en abril de 2022, pero parece que estamos en abril de 1937″, dijo, dos meses después de que Rusia comenzara la invasión.

Pedro Sánchez ha despachado con Volodímir Zelenski en su viaje a Kiev este lunes.

Además, Zelenski retomará así un viaje a España que estaba previsto para abril de este año y que finalmente tuvo que ser cancelado para permitirle asistir al funeral del papa Francisco en el Vaticano, que falleció el pasado 21 de abril. Su agenda europea en esta ocasión incluirá una parada previa en París el lunes, donde será recibido por el presidente francés, Emmanuel Macron. Según fuentes citadas por EFE, ambos mandatarios abordarán las garantías de seguridad que los aliados occidentales podrían ofrecer a Ucrania en caso de que se alcanzara un alto el fuego con Rusia, un asunto que continúa siendo clave en las negociaciones diplomáticas.

Tras ese encuentro en la capital francesa, Zelenski viajará directamente a Madrid. Aunque su agenda completa aún no se ha hecho pública por motivos de seguridad, el Gobierno español aprovechará la visita para reiterarle su apoyo y subrayar la necesidad de mantener la presión internacional sobre Moscú. En las últimas semanas, fuentes del Ejecutivo ya habían avanzado que España seguirá comprometida con la ayuda humanitaria, militar y energética al país invadido.

En este sentido, cabe recordar que el pasado 21 de octubre ambos presidentes mantuvieron una conversación telefónica en la que acordaron reunirse próximamente, una cita que Moncloa todavía no ha oficializado. En aquella llamada, Zelenski agradeció el envío por parte de España de 70 generadores destinados a reforzar el sistema energético ucraniano, muy afectado por los continuos bombardeos rusos. Por su parte, Sánchez aseguró públicamente a través de X, antes Twitter, que España mantendrá su apoyo “hasta que se alcance una paz justa y duradera”. “Continuaremos entregando ayuda coordinados con Ucrania para asegurar que es lo que necesita en cada momento”, añadió.

Temas Relacionados

Pedro SánchezUcraniaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Como cada viernes, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados de la Triplex de

Islandia activa la alerta global por riesgo de colapso de la corriente oceánica que regula el clima del Atlántico norte

El país se convierte en el primero del mundo en elevar un fenómeno específico a la categoría de riesgo existencial dentro de su Consejo de Seguridad Nacional

Islandia activa la alerta global

Santoral: qué santos se celebran este 15 de noviembre

La lista del santoral para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Santoral: qué santos se celebran

Efemérides del 15 de noviembre: los eventos más importantes que se celebran

El calendario marca las fechas más importantes en la historia de la humanidad, estas son las de este sábado

Efemérides del 15 de noviembre:

Detectan toxina estafilocócica en queso de Cabrales de la siguiente marca

Las AESAN han publicado una alerta urgente sobre un artículo alimenticio contaminado

Detectan toxina estafilocócica en queso
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Starlink hace un anuncio en

Starlink hace un anuncio en España para el internet satelital: un servicio gratuito

Ayuso no asiste al acto de bienvenida de la NFL en la Puerta del Sol por no estar recuperada tras su “indisposición” en la Almudena

El PP compara ‘La Perla’ de Rosalía con Pedro Sánchez: “Medalla de oro al más cabrón. El mayor desastre mundial”

La Justicia rechaza conceder la nacionalidad española a una venezolana de origen sefardí: un rabino certificó que sus antepasados judíos fueron expulsados en 1492, pero sin validez

“Estas tres averías pueden costarte 15.000 euros”: un experto en coches explica cómo evitarlas

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

De dónde proceden las 131.000 toneladas de naranjas que venderá Mercadona en los próximos 12 meses

Números ganadores del Super Once del 14 noviembre

Sebastián Ramírez, abogado: “No te pueden despedir tras una baja médica”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras vencer a Musetti en las ATP Finals y asegurar su puesto en lo alto del ranking: “Significa un mundo para mí ser número uno”

Así te hemos contado la victoria de Carlos Alcaraz ante Lorenzo Musetti por 2-0 (6-4 y 6-1) en las ATP Finals

Lanzan huevos a Luis Rubiales durante la presentación de su libro en Madrid: ha sido su tío

De consumir 6 gramos de cocaína al día a hacer carreras de 600 kilómetros por el desierto: la historia de Luis Pérez

Marc Márquez explica cómo era su relación con Rossi: “Él no me necesita a mí y yo no lo necesito a él”