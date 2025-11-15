Este es el ingrediente que recomiendan tres chefs para que la tortilla francesa quede más brillante y sabrosa

Hay días en los que no apetece cocinar. Un paseo a la nevera, y al abrirla, no hay ningún tupper lleno de sobras que meter un par de minutos al microondas. Lo que hay, o suele haber, es un cartón de huevos, medio lleno o medio vacío, dependiendo. Si no apetece cocinar, menos apetecerá limpiar las gotas de aceite que saltan al freír. La mejor alternativa: una tortilla francesa.

El problema, entonces, deja de ser pereza, y pasa a ser que, aunque es muy fácil de hacer, también es muy fácil que no quede muy buena, o más bien mala, sea por sosa, cruda, o demasiado hecha y pegada a la sartén, y entonces pueden hasta perderse las ganas de comer. Por suerte, tres cocineros profesionales han compartido en Express su secreto para hacer una tortilla perfecta.

El ingrediente para hacer que la tortilla francesa quede más sabrosa

Distintos chefs coinciden en que hay un paso que marca la diferencia en la preparación de la tortilla: la incorporación de mantequilla en el proceso. El ingrediente aparece como clave para lograr un extra de sabor, aportar suavidad y conseguir una textura mucho más tierna en el resultado final.

Sean Dell, chef ejecutivo con experiencia en hostelería y restauración, recomienda apostar por huevos lo más frescos posibles y sin descuidar la calidad de la sartén, que debe ser antiadherente y preferentemente de borde alto para mantener la forma de la tortilla. Sobre la temperatura y los tiempos, Dell aconseja paciencia: “Es importante hacer esto a fuego muy bajo, hay que cocinar los huevos despacio y sin que cojan color. No hay que acelerar esta parte; es el mismo proceso que para los huevos revueltos”. El chef sugiere utilizar la forma de la sartén para ayudar a dar cuerpo a la tortilla, permitiendo así que quede “bonita” y bien recogida.

La mantequilla, según Dell, se convierte en el remate ideal: “Una vez que la tortilla esté hecha, coge una nuez de mantequilla y frótala por encima de la tortilla para que tenga un brillo bonito y termina con un poco de cebollino picado fino”. El toque final puede incluir, según el gusto y el momento, ingredientes como jamón y queso, y, para ocasiones especiales, opciones como salmón ahumado o incluso un poco de caviar.

Por su parte, la chef y autora de libros de recetas Jennifer Segal también defiende el uso de mantequilla como truco imprescindible para realzar el sabor. Explica que basta con pasar un tenedor untado con mantequilla sobre la tortilla justo antes de servirla, logrando así un matiz extra y un acabado más goloso.

En la misma línea, Tom Brooke, fundador de Red Dog Restaurants, subraya la importancia de usar “mantequilla de verdad” en su preparación. Además, Brooke también destaca la importancia de utilizar siempre una sartén antiadherente de buena calidad y asegura que la diferencia en el resultado se nota desde el primer bocado.

Sobre la técnica, Brooke propone comenzar con el fuego a temperatura media-alta, moviendo los huevos con suavidad, para después bajar el calor y permitir que cuajen. Los rellenos quedan abiertos a la creatividad de cada uno, aunque una tortilla generosa, con ingredientes como salchicha, jamón, queso, cebolla y pimientos suele ser una apuesta segura en versiones más contundentes. Cada chef adapta tiempos y técnicas, pero todos señalan que la mantequilla es ese pequeño gran secreto para transformar la tortilla de siempre en una propuesta más sabrosa.