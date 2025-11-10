España

La mejor manera de guardar los tuppers para que dejen de estar desorganizados

Los organizadores modulares han llegado para quedarse como una tendencia que permite tener una cocina ordenada sin descuidar la estética donde se ubican

Guardar
El organizador de tuppers es
El organizador de tuppers es una tendencia en auge para mejorar la colocación de los recipientes en la cocina. / Freepick

Todo estudiante que viva fuera del hogar familiar sabrá de la existencia (y la importancia) del tupperware. Tupper, por su creador, Earl Tupper, y ware, cuyo significado es artículo o producto. Un recipiente de cristal o de plástico que contiene, en muchas ocasiones, la base alimentaria de estudiantes que han acudido el fin de semana en busca de comida. Menos dramático es la organización de estos recipientes en las cocinas, no siempre sencilla cuando se acumula una gran cantidad de tuppers.

De hecho, el desorden que generan los tuppers en la cocina ha sido una constante en muchos hogares, donde estos recipientes suelen acumularse en cajones y estantes, con tapas que rara vez coinciden y ocupando más espacio del necesario. Esta situación no solo complica la organización diaria, sino que también afecta la estética y la funcionalidad del espacio. Frente a este problema, ha surgido una solución que ha ganado adeptos: el organizador modular de tuppers, una pieza que permite mantener el orden y, al mismo tiempo, aporta un toque decorativo a la cocina. Según explica Todo Noticias, este sistema se ha consolidado como una tendencia en auge.

El organizador modular se caracteriza por incorporar compartimentos y divisores ajustables, lo que facilita separar las tapas y los recipientes según su tamaño y forma. Esta versatilidad permite instalarlo tanto en cajones como en estantes, e incluso colgarlo en el interior de la alacena. Además, muchos de estos modelos presentan la ventaja de ser extensibles, lo que posibilita adaptarlos a cualquier espacio disponible, una característica especialmente útil en cocinas de dimensiones reducidas. Es ideal, por ejemplo, para pisos compartidos, donde los cajones y estantes suelen estar repartidos entre dos o tres personas.

Del mismo modo, el diseño minimalista y el uso de materiales como el plástico reforzado o el bambú convierten a estos organizadores modulares en elementos que no solo cumplen una función práctica, sino que también contribuyen a la decoración del ambiente. En este sentido, no rompen el espacio donde se ubican y tampoco suelen ser tan significativos como para que se considere que pasan de moda.

Organización y sostenibilidad en la cocina

Pero, ¿por qué decantarse por organizadores modulares y no simples cajas? A diferencia de las cajas o bandejas convencionales, los organizadores modulares permiten visualizar de un solo vistazo todos los tuppers y sus tapas, lo que evita la pérdida de piezas y reduce el desorden visual. Algunos modelos incorporan etiquetas o separadores desmontables, facilitando aún más la clasificación y el acceso a los recipientes. Todo Noticias ha destacado que este tipo de soluciones responde a una tendencia cada vez más respaldada por especialistas, quienes insisten en la importancia de crear espacios armónicos para mejorar la calidad de vida y la relación con el entorno doméstico.

Las botellas de plástico vuelven a cambiar en 2025: después del tapón que no se quita, habrá otra novedad.

La apuesta por la sostenibilidad también se ha hecho presente en esta tendencia. Existen opciones de organizadores fabricados a partir de materiales reciclados, una alternativa que recomiendan diversos expertos en orden y limpieza del hogar. De este modo, es posible mantener la cocina organizada y decorada, al tiempo que se contribuye al cuidado del medio ambiente, según ha subrayado el medio argentino en su análisis sobre las nuevas propuestas para optimizar el espacio en casa.

Temas Relacionados

Recetas SaludablesTrucos de CocinaComidaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 10 noviembre

Enseguida los resultados del Sorteo 5 de las 21:15 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo

“El juego de la pelota es peligroso para los perros”: un adiestrador canino explica los motivos

Jaime Vidal asegura que este hábito que forma parte del día a día de muchos canes puede provocar obsesión, estrés y daños en las placas de crecimiento óseo

“El juego de la pelota

El truco para que la ropa salga más suave y limpia de la lavadora: solo necesitas una pelota de tenis

La clave está en la estructura flexible y rugosa de las pelotas que, al moverse dentro del tambor de la lavadora, airean el contenido y mejoran la circulación de la ropa

El truco para que la

Isabel Viña, médica, explica las tres formas de hacer la pasta de manera más saludable: “Cocina al dente”

La divulgadora recomienda en su canal de TikTok cocinar la pasta al dente, refrigerarla antes de consumirla e incluir verduras en la receta para que esta sea más sana

Isabel Viña, médica, explica las

“Tu perro no hace las cosas por venganza, es ansiedad”: así actúa el malestar emocional en tu mascota

Los estudiosos en el comportamiento animal reconocen que los perros no actúan con malicia, sino por estrés, cansancio o aburrimiento

“Tu perro no hace las
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las claves de la primera

Las claves de la primera semana del juicio contra el fiscal general: una fiscalía enfrentada, el “suicidio” de González Amador y el secreto profesional de los periodistas

El relevo de Mazón en la Comunidad Valenciana expone la fragilidad del bloque PP-Vox: una alianza sostenida más por la aritmética que por la afinidad

Los españoles no quieren ser soldados: “Es un dato muy preocupante”

Condenan a una empresa por despedir a un trabajador con estrés que tras discutir con su jefe le dijo “me voy” y se fue a su médico a cogerse la baja

Ayuso sale del hospital tras “una fuerte gastroenteritis” que ha hecho que abandone en ambulancia la misa de la Virgen de la Almudena

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 10 noviembre

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 10 de noviembre

Cotización del euro frente al dólar hoy 10 de noviembre

El gran mito de la cuota de los autónomos: la mayoría paga menos de lo que debería y pone en riesgo su futura pensión

Adiós a las bajadas de las cuotas de las hipotecas de hasta 4.000 euros en dos años: “El euríbor seguirá cayendo, pero más despacio”

DEPORTES

Fórmula 1: en qué posición

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Tsarukyan habla de lo que tiene que hacer el Topuria para ser el número uno: “Entonces sí que será uno de los mejores peleadores de todos los tiempos”

El equipo ciclista de Israel, en peligro tras la marcha de su patrocinador Premier Tech

Aston Martin reestructura el equipo: despidos masivos ante una temporada desastrosa

Ana Peleteiro responde a las críticas por su nueva casa y su beca: “No es con dinero que supuestamente me das tú”