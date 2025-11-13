Salmón al horno con salsa de soja: una receta fácil y rápida perfecta para conquistar a tus invitados

Salmón al horno con soja - Adobe Stock

El irresistible aroma del salmón recién hecho despierta los sentidos y promete una experiencia llena de matices. El salmón al horno con soja fusiona la suavidad y jugosidad del pescado con el característico sabor umami de la salsa de soja, logrando un plato que cautiva paladares tanto en ocasiones cotidianas como en celebraciones especiales.

Este plato es una bella muestra de cómo la cocina internacional sigue reinventando los clásicos. El salmón al horno con soja se inspira en la tradición asiática, pero mantiene ingredientes mediterráneos como el puerro y el sésamo. Es ideal para maridar con vinos blancos secos o cervezas ligeras y suele servirse acompañado de arroz blanco o verduras al vapor, enfatizando la pureza de sabores y texturas.

Receta de salmón al horno con soja

La receta realza el sabor natural del salmón utilizando salsa de soja, puerro tierno y un toque de sésamo tostado. Los filetes se cocinan suavemente en una salsa aromática, logrando una textura jugosa. El toque final de sésamo añade un contrapunto crujiente y un matiz tostado que complementa perfectamente los sabores.

Se trata de una preparación sencilla pero elegante, perfecta tanto para cocineros principiantes como para quienes buscan nuevas formas de disfrutar este pescado graso rico en ácidos omega-3.

Tiempo de preparación

Preparación: 10 minutos

Cocción: 8 minutos

Total: 18 minutos

Ingredientes

800 g de salmón fresco en filetes 1 puerro grande 20 g de mantequilla 4 cucharadas soperas de harina de trigo 2 ½ cucharadas soperas de salsa de soja 2 dl de caldo de pescado Sal y pimienta blanca al gusto 1 cucharada de granos de sésamo

Cómo hacer salmón al horno con soja, paso a paso

Salmón al horno con salsa de soja - Adobe Stock

Lava y seca los filetes de salmón. Resérvalos. Limpia el puerro y córtalo en rodajas muy finas. Calienta la mantequilla en una sartén a fuego suave y saltea el puerro durante 3 minutos. Añade el caldo de pescado y deja hervir 2 minutos más. Incorpora la salsa de soja y remueve bien para integrar los sabores. Salpimenta ligeramente los filetes de salmón. Enharínalos por todos los lados, sacudiendo el exceso. Agrega los filetes de salmón a la sartén con la salsa y cocínalos durante 2 o 3 minutos por cada lado, procurando no sobrecocer para conservar su jugosidad. Sirve los filetes en platos individuales, cúbrelos con la salsa y espolvorea el sésamo tostado por encima justo antes de llevar a la mesa. Consejo clave: No sobrecocines el salmón para evitar que pierda su textura jugosa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Energía: aproximadamente 350 kcal

Proteínas: 30 g

Grasas: 20 g

Carbohidratos: 8 g

Fibra: 1 g

Sal: variable según la salsa de soja utilizada

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El salmón al horno con soja se puede conservar refrigerado hasta 2 días en un recipiente hermético. Se recomienda recalentar a baja potencia en el microondas o al vapor para evitar que el pescado se reseque.