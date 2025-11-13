México

Las mejores películas de Guillermo del Toro además de “Frankenstein”: aquí puedes verlas

Conoce las joyas del fantástico catálogo del mexicano

Guardar
El mexicano Guillermo del Toro
El mexicano Guillermo del Toro es, sin duda, el rey del cine contemporáneo de monstruos (Cuartoscuro)

Una vez más, Guillermo del Toro demostró el talento que tiene para llevar al cine de monstruos a los límites más altos de calidad. Su versión de Frankenstein basada en la clásica novela de Mary Shelley es todo un éxito en Netflix, fue vista por miles de personas en los cines y, es casi seguro, que obtenga algunas nominaciones en la próxima edición de los Premios Oscar.

El filme, protagonizado por Oscar Isaac (en el papel de Victor Frankenstein), Jacob Elordi (como La Criatura) y Mia Goth (interpretando a Elizabeth), actualmente goza del 85% de aprobación por parte de los críticos, según estimaciones del sitio Rotten Tomatoes.

FRANKENSTEIN. Jacob Elordi as The
FRANKENSTEIN. Jacob Elordi as The Creature in Frankenstein. Cr. Ken Woroner/Netflix © 2025.

Por supuesto, Frankenstein no es el primer puntazo que da Guillermo del Toro en el cine fantástico internacional, ya en el pasado ha conquistado a audiencia y críticos con sus películas. Aquí te contamos cuáles son las mejores cintas en la filmografía de Del Toro y dónde puedes verlas.

Las mejores películas de Guillermo del Toro

"El laberinto del fauno", una
"El laberinto del fauno", una de las mejores películas de Del Toro (Archivo)

Guillermo del Toro ha consolidado una trayectoria reconocida por su estilo visual y su enfoque en lo fantástico. Entre sus películas más aclamadas se encuentra El Laberinto del Fauno (2006), una historia ambientada en la posguerra civil española que fusiona el realismo duro con elementos de cuento de hadas oscuro. La película recibió múltiples premios internacionales, incluidos premios Oscar. Actualmente se puede rentar en algunas plataformas.

La Forma del Agua es
La Forma del Agua es una de las mejores cintas del mexicano (@IndieWire)

Otro título destacado es La Forma del Agua (2017), un drama romántico con toques fantásticos que explora la relación entre una mujer muda y una criatura anfibia en un laboratorio gubernamental. Esta obra ganó el Oscar a Mejor Película y Mejor Director, reafirmando la capacidad de Del Toro para conjugar lo extraordinario con lo humano. Se puede ver en Disney+.

En esta imagen proporcionada por
En esta imagen proporcionada por Netflix Gepetto, con la voz de David Bradley, izquierda, y Pinocchio, con la voz de Gregory Mann, en una escena de "Guillermo del Toro's Pinocchio". (Netflix vía AP)

“Pinocho” (2022), realizada en animación cuadro por cuadro, ofrece una versión renovada del clásico, profundizando en temas de identidad y paternidad. La película fue elogiada por su creatividad y ganó el Oscar a Mejor Película Animada. Puedes verla en Netflix.

Por supuesto, la aclamada Frankenstein, que sin duda se convertirá en un clásico de Guillermo del Toro y parte de lo mejor de su catálogo fantástico, está disponible en Netflix.

Estas producciones reflejan la habilidad de Del Toro para crear universos donde lo real y lo fantástico se entrelazan, caracterizando su filmografía por un enfoque único que le ha aportado reconocimiento internacional.

Temas Relacionados

FrankensteinNetflixGuillermo del Toromexico-entretenimiento

Últimas Noticias

Víctor Velázquez confiesa cómo está Kevin Mier antes de su operación

El portero colombiano será operado esta tarde y se perderá la Liguilla del torneo actual

Víctor Velázquez confiesa cómo está

Grecia Quiroz habla tras reunión con Harfuch y Trevilla: “De nada sirve que vengan unos meses y después se retiren”

La alcaldesa de Uruapan exigió justicia por Carlos Manzo durante su encuentro en el marco del Plan Michoacán

Grecia Quiroz habla tras reunión

Trolebús Ixtapaluca - Chalco: así será la ruta oficial de la ampliación de la Línea 11 en el Edomex

La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario ya publicó la licitación para la construcción de la obra que empezará este 2025

Trolebús Ixtapaluca - Chalco: así

Los 3 ejercicios que sí sirven para aumentar masa muscular en las piernas desde casa

Checa esta rutina, ideal para fortalecer el tren inferior

Los 3 ejercicios que sí

Metro CDMX y Metrobús hoy 13 de noviembre: unidad de la Línea 1 del MB se ve involucrada en un choque

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia revoca la concesión

La Justicia revoca la concesión de la nacionalidad española a un solicitante de origen sefardí tras descubrirse que aportó documentación falsa

Juan Carlos Monedero vuelve a dar clase en la Complutense: se cerró su expediente laboral aunque sigue abierto el de presunto acoso

Pedro Sánchez describe como una “maravilla” ‘Lux’, el nuevo disco de Rosalía: “Me lo he escuchado del tirón”

El juez del ‘caso Koldo’, sorprendido por la escasa vigilancia en el PSOE de los pagos en efectivo: “No me diga usted que eso es un sistema de control”

Marlaska lleva a la Justicia el reglamento de armas de la Policía Local madrileña: el uso de fusiles y balas expansivas choca con la normativa

ECONOMÍA

Joan, propietario de una granja

Joan, propietario de una granja avícola: “Los primeros tres años tuve que reinvertir todo y hoy la rentabilidad es del 25%”

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Quiénes son los dueños de Quirón, el gigante sanitario favorito de Ayuso: los hospitales que gestiona en Madrid generan más de 50 millones de euros

Precio del aceite de oliva en España este 13 de noviembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras vencer a Musetti en las ATP Finals y asegurar su puesto en lo alto del ranking: “Significa un mundo para mí ser número uno”

Así te hemos contado la victoria de Carlos Alcaraz ante Lorenzo Musetti por 2-0 (6-4 y 6-1) en las ATP Finals

Lanzan huevos a Luis Rubiales durante la presentación de su libro en Madrid: ha sido su tío

De consumir 6 gramos de cocaína al día a hacer carreras de 600 kilómetros por el desierto: la historia de Luis Pérez

Marc Márquez explica cómo era su relación con Rossi: “Él no me necesita a mí y yo no lo necesito a él”