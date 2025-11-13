Las mejores películas de Guillermo del Toro además de “Frankenstein”: aquí puedes verlas

El mexicano Guillermo del Toro es, sin duda, el rey del cine contemporáneo de monstruos (Cuartoscuro)

Una vez más, Guillermo del Toro demostró el talento que tiene para llevar al cine de monstruos a los límites más altos de calidad. Su versión de Frankenstein basada en la clásica novela de Mary Shelley es todo un éxito en Netflix, fue vista por miles de personas en los cines y, es casi seguro, que obtenga algunas nominaciones en la próxima edición de los Premios Oscar.

El filme, protagonizado por Oscar Isaac (en el papel de Victor Frankenstein), Jacob Elordi (como La Criatura) y Mia Goth (interpretando a Elizabeth), actualmente goza del 85% de aprobación por parte de los críticos, según estimaciones del sitio Rotten Tomatoes.

FRANKENSTEIN. Jacob Elordi as The Creature in Frankenstein. Cr. Ken Woroner/Netflix © 2025.

Por supuesto, Frankenstein no es el primer puntazo que da Guillermo del Toro en el cine fantástico internacional, ya en el pasado ha conquistado a audiencia y críticos con sus películas. Aquí te contamos cuáles son las mejores cintas en la filmografía de Del Toro y dónde puedes verlas.

Las mejores películas de Guillermo del Toro

"El laberinto del fauno", una de las mejores películas de Del Toro (Archivo)

Guillermo del Toro ha consolidado una trayectoria reconocida por su estilo visual y su enfoque en lo fantástico. Entre sus películas más aclamadas se encuentra El Laberinto del Fauno (2006), una historia ambientada en la posguerra civil española que fusiona el realismo duro con elementos de cuento de hadas oscuro. La película recibió múltiples premios internacionales, incluidos premios Oscar. Actualmente se puede rentar en algunas plataformas.

La Forma del Agua es una de las mejores cintas del mexicano (@IndieWire)

Otro título destacado es La Forma del Agua (2017), un drama romántico con toques fantásticos que explora la relación entre una mujer muda y una criatura anfibia en un laboratorio gubernamental. Esta obra ganó el Oscar a Mejor Película y Mejor Director, reafirmando la capacidad de Del Toro para conjugar lo extraordinario con lo humano. Se puede ver en Disney+.

En esta imagen proporcionada por Netflix Gepetto, con la voz de David Bradley, izquierda, y Pinocchio, con la voz de Gregory Mann, en una escena de "Guillermo del Toro's Pinocchio". (Netflix vía AP)

“Pinocho” (2022), realizada en animación cuadro por cuadro, ofrece una versión renovada del clásico, profundizando en temas de identidad y paternidad. La película fue elogiada por su creatividad y ganó el Oscar a Mejor Película Animada. Puedes verla en Netflix.

Por supuesto, la aclamada Frankenstein, que sin duda se convertirá en un clásico de Guillermo del Toro y parte de lo mejor de su catálogo fantástico, está disponible en Netflix.

Estas producciones reflejan la habilidad de Del Toro para crear universos donde lo real y lo fantástico se entrelazan, caracterizando su filmografía por un enfoque único que le ha aportado reconocimiento internacional.