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¿No habrá clases este jueves? Pablo Lemus decreta asueto en Jalisco por el México vs. Corea del Sur

El gobernador confirma la medida para el segundo partido de México en el Mundial 2026

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La suspensión de labores se firma este martes 9 de junio y se alinea con una medida similar del Gobierno Federal para la CDMX, sede del partido inaugural entre México y Sudáfrica
La suspensión de labores se firma este martes 9 de junio y se alinea con una medida similar del Gobierno Federal para la CDMX, sede del partido inaugural entre México y Sudáfrica

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció a través de un video difundido en su cuenta de X (@PabloLemusN) la suspensión de clases en todo el estado para el próximo jueves 18 de junio, día en que la Selección Mexicana de Fútbol se enfrentará a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara.

Según el mandatario, este será un encuentro histórico, pues será la primera vez que la Selección Mexicana juegue un partido de un Mundial en la ciudad de Guadalajara. El cotejo corresponde a la segunda jornada de la Fase de Grupos del Mundial 2026 y se disputará por la noche.

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“Asueto de clases” en todo Jalisco

En el mensaje, Lemus señaló: “He decidido decretar el asueto de clases para este próximo jueves 18 de junio en todo el estado de Jalisco”.

La medida abarca a:

  • Educación preescolar
  • Primarias
  • Secundarias
  • Preparatorias
  • Centros universitarios

De acuerdo con el gobernador, el objetivo es que niñas, niños, maestras y maestros puedan disfrutar del partido y, en general, de la fiesta mundialista.

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Cabe destacar que, según información publicada previamente por medios locales, un comunicado del Gobierno de Jalisco fechado el 12 de mayo de 2026 ya había adelantado que para esa fecha se implementarían actividades educativas a distancia en la zona metropolitana de Guadalajara debido al partido. Hasta el momento, la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal no ha emitido un comunicado oficial sobre una suspensión de clases a nivel nacional para esa fecha.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció a través de un video difundido en su cuenta de X (@PabloLemusN) la suspensión de clases en todo el estado para el próximo jueves 18 de junio, día en que la Selección Mexicana de Fútbol se enfrentará a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara.

El sector gubernamental trabajará con normalidad

Pablo Lemus fue enfático en aclarar que la suspensión no aplicará para el sector público. En sus palabras: “Quiero dejar muy claro que todo el sector gubernamental trabajará con absoluta normalidad durante el próximo jueves”.

Esta postura es similar a la adoptada para el primer asueto decretado por el mandatario, el pasado 11 de junio, con motivo del partido inaugural del Mundial entre Corea del Sur y Chequia, también disputado en el Estadio Guadalajara. En aquella ocasión, el gobernador precisó que solo las instancias vinculadas a emergencias —como Protección Civil, bomberos y cuerpos de seguridad— mantendrían operaciones especiales, mientras que servicios como salud, transporte público y seguridad funcionarían de manera ordinaria.

Antecedente: el primer asueto del Mundial 2026

Este no es el primer decreto de este tipo emitido por Lemus durante el torneo. El martes 9 de junio, el gobernador firmó un decreto de suspensión de actividades del sector público para el 11 de junio, en concordancia con una medida similar anunciada por el Gobierno Federal para la Ciudad de México, sede del partido inaugural entre México y Sudáfrica.

El Estadio Guadalajara será sede de cuatro partidos del Mundial 2026, incluyendo el segundo encuentro de México en el torneo. Además, la ciudad funge como base de entrenamiento de Corea del Sur, rival de México en el Grupo A, que realiza sus prácticas en las instalaciones de Chivas de Guadalajara.

Niña de primaria mexicana con uniforme a cuadros azul y blanco mirando un calendario del ciclo escolar 2025-2026 en un tablón de corcho en un aula.
La sede en Jalisco entra al calendario del torneo con una agenda que contempla cuatro encuentros, entre ellos el segundo compromiso del Tri, de acuerdo con el desglose citado en el texto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Transporte público no modificará horarios de forma generalizada

Respecto a la movilidad, el gobierno estatal ha señalado en ocasiones anteriores que el transporte público —incluyendo el Tren Eléctrico (Siteur) y rutas como el Macrobús— operará con normalidad, aunque podrían ampliarse horarios de servicio en algunas rutas los días de partido, como ocurrió con el Peribús durante el encuentro inaugural, cuyo servicio se extendió hasta la 1:00 de la madrugada.

Hasta el cierre de esta nota, no se ha dado a conocer el decreto oficial publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco correspondiente a esta nueva suspensión del 18 de junio.

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