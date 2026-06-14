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Sheinbaum cancela asistencia a evento en Zacatecas, decisión se da tras desencuentro con CNTE en Aguascalientes

Las protestas del magisterio podrían haber llevado a cambiar la agenda de la presidenta de México para el domingo 14 de junio

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Claudia Sheinbaum cancela actividades en Zacatecas. (Cuartoscuro/Presidencia)
Claudia Sheinbaum cancela actividades en Zacatecas. (Cuartoscuro/Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum canceló su asistencia al evento programado en Zacatecas el domingo 14 de junio de 2026; aunque según reportes de prensa local, el lugar ya estaba listo para que la presidenta encabezará la presentación de “Programas de Infraestructura” en el estado gobernado por David Monreal, esta actividad ya no se encuentra dentro de sus actividades.

De acuerdo con la agenda oficial de la presidenta de México, “no se tienen actividades públicas programadas”, sin mayor aclaración sobre la cancelación de su participación en el evento.

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CNTE increpa a Sheinbaum en Aguascalientes

Cabe destacar que la tarde de este sábado la presidenta realizó a puerta cerrada la entrega del programa de becas Rita Cetina en Aguascalientes, limitándose destacar el encuentro en sus redes sociales con el siguiente mensaje:

Por las niñas y los niños de México, Beca Rita Cetina para útiles y uniformes escolares. Aguascalientes”.

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) increparon a la mandataria a su salida para exigirle la abrogración de la Ley del ISSSTE, cabe destacar que los manifestantes se encontraban con pancartas y lonas; la Coordinadora posteó el siguiente texto en sus redes sociales:

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“Una vez más dando seguimiento a nuestros acuerdos de la ANR (Asamblea Nacional Representativa) de la CNTE, entregamos en manos de la presidenta la solicitud de que cesen las medidas de represión en Aguascalientes y que reinstale la mesa de negociación de la CNTE”.

Estas son las demandas de la CNTE

La movilización forma parte del paro nacional indefinido que la CNTE mantiene desde hace nueve días, ante la falta de acuerdos con el Gobierno federal

En su día 13 de manifestaciones y protestas, la CNTE ha dejado claro cuáles son las exigencias realizadas al gobierno de Sheinbaum, sin que hasta el momento haya mayor avance:

  • Abrogación total de la Ley del ISSSTE 2007
  • Un sistema de Seguridad Social Solidario
  • No UMAS y No Afores
  • Jubilación por años de servicio: 28 años, mujeres y 30 años, hombres
  • Incremento salarial del 100% directo al sueldo
  • Abrogación de la reforma educativa Peña-AMLO

Durante encuentros con medios de comunicación también se ha precisado que buscan el cumplimiento de la presidenta Sheinbaum respecto a la Ley del ISSSTE 2007, ya que fue un compromiso de campaña:

“Van a seguir las acciones políticas para, para que tengamos precisamente las respuestas que necesita este movimiento que inició hace diez días... Hay un cuerpo policiaco que también seguramente estará en las manifestaciones que vayamos a hacer como SNTE”.

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