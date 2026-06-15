México

Beca Gertrudis Bocanegra 2026: calendario OFICIAL de pagos del bimestre mayo-junio

Es oficial: La Coordinación Nacional de Becas ya publicó las fechas de depósito para el bimestre mayo-junio de la Beca Gertrudis Bocanegra

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Joven mexicano sonriente con brazos cruzados, contorneado en blanco sobre fondo rojo oscuro, junto a una ilustración de Gertrudis Bocanegra y su nombre.
La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez distribuye los pagos por orden alfabético. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Beca de Educación Superior Gertrudis Bocanegra tiene fechas definidas para la entrega de recursos del bimestre mayo-junio.

El calendario fue compartido por Julio César León Trujillo, quien se desempeña actualmente como el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, a través de su cuenta oficial de X.

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Adolescentes con mochilas esperando el transporte público en una parada. — (Imagen Ilustrativa Infobae)
Cada beneficiario recibe 1,900 pesos mexicanos por bimestre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es la Beca Gertrudis Bocanegra y a quién va dirigida

La Beca Gertrudis Bocanegra forma parte de las acciones promovidas por el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Entre esas acciones figuran la creación de nuevos bachilleratos tecnológicos, la expansión de instalaciones educativas y el establecimiento de ciberbachilleratos con acceso a internet, según el portal oficial de registro y consulta de la beca.

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El programa está dirigido a jóvenes dentro de los estados y planteles determinados por la Coordinación Nacional de Becas, que cursen estudios en instituciones de educación superior y enfrentan dificultades económicas, con prioridad para quienes tienen problemas para costear el transporte hacia sus centros de estudio.

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El monto anual de la Beca Gertrudis Bocanegra suma aproximadamente 9,500 pesos mexicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El propósito del programa es favorecer la permanencia escolar mediante un apoyo que cubre los gastos diarios de transporte público y traslados.

Cada beneficiario recibe 1,900 pesos mexicanos de manera bimestral, de acuerdo con la información del portal oficial.

Al cierre del año, el total acumulado llega a un total aproximado de 9,500 pesos, según las reglas de operación vigentes.

Calendario oficial de pagos mayo-junio: estas son las fechas para cobrar la Beca Gertrudis Bocanegra

Julio León compartió a través de su cuenta oficial de X (@Julio_LeonT) el calendario de pagos de continuidad 2026.

Los depósitos se distribuyen en dos semanas y se realizan conforme a la primera letra del apellido de cada becario, en el siguiente orden:

  • Lunes 15 de junio: apellidos con letra A y B.
  • Martes 16 de junio: letra C.
  • Miércoles 17 de junio: letras D, E y F.
  • Jueves 18 de junio: letra G.
  • Viernes 19 de junio: letras H, I, J, K y L.
  • Lunes 22 de junio: letra M.
  • Martes 23 de junio: letras N, Ñ, O, P y Q.
  • Miércoles 24 de junio: letra R.
  • Jueves 25 de junio: letra S.
  • Viernes 26 de junio: letras T, U, V, W, X, Y y Z.
El calendario fue compartido por Julio León a través de su cuenta oficial de X. (X/@Julio_LeonT)
El calendario fue compartido por Julio León a través de su cuenta oficial de X. (X/@Julio_LeonT)

El calendario forma parte de la gestión de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Este mismo calendario aplica para otros dos programas: la Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior y la Beca de Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro, según precisó Julio León en su publicación.

Por qué los pagos se entregan escalonados y no todos el mismo día

El esquema de pagos por letra de apellido está diseñado para distribuir los recursos entre más de 100 mil beneficiarios para evitar generar aglomeraciones, de acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Grupo de jóvenes estudiantes en un aula. Uno con auriculares. Todos usan distintos dispositivos digitales: smartphones, tabletas y laptops, enfocados en sus pantallas.
El programa está dirigido a estudiantes de educación superior con dificultades para costear el transporte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes reciban el depósito en fechas posteriores dentro del calendario no pierden el acceso, ya que el dinero permanece disponible en las cuentas bancarias vinculadas al registro.

Requisitos y registro: cómo solicitar la beca

Julio León, al frente de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, señaló en redes sociales que el programa opera bajo criterios de desarrollo social, conforme a los lineamientos de las autoridades responsables, y sin vinculación con intereses políticos.

Para completar el registro al programa, los aspirantes deben presentar la CURP, la Clave de Centro de Trabajo, un comprobante de domicilio emitido en los últimos tres meses y una identificación oficial digitalizada (INE, cartilla militar o pasaporte).

Una joven con el pelo recogido, vista de perfil, sentada en un escritorio frente a una ventana, usando una laptop para una aplicación de beca. Hay libros y una taza de café.
El mismo calendario de pagos aplica para la Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior y la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los registros se realizan en línea a través del portal digital oficial de la beca (disponible en becagertrudisbocanegra.gob.mx) y requieren contar con los requisitos y Llave MX activa previamente.

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