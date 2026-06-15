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Pepillo Origel acusa a Sylvia Pasquel de maltratar a Silvia Pinal previo a su fallecimiento: “La amarraban”

El ex presentador de La Oreja sostiene que fue testigo de situaciones que le causaron molestia y que, según sus palabras, resultaron “muy tristes”

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Herencia Silvia Pinal
Sylvia Pasquel de maltratar a Silvia Pinal

El periodista Juan José Origel asegura que Sylvia Pasquel presuntamente maltrató a Silvia Pinal antes de su muerte, motivo por el que decidió romper relación con la familia y no asistir ni al velorio ni al homenaje de la actriz.

El ex presentador de La Oreja, conocido como Pepillo Origel, sostiene que fue testigo de situaciones que le causaron molestia y que, según sus palabras, resultaron “muy tristes” en la etapa final de la vida de la diva del cine mexicano.

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Origel detalla su distanciamiento con la familia de Silvia Pinal

Durante una entrevista con medios de comunicación, el presentador de televisión explicó que su distanciamiento se debió a desacuerdos con la hija mayor de Silvia Pinal, quien habría tomado decisiones sobre el cuidado y actividades profesionales de la actriz cuando ya presentaba un estado de salud delicado.

Origel subraya: “No me llevo con la hija, punto. No me llevo con la hija”. Aclara que la relación con Alejandra Guzmán es distinta y que su conflicto es específicamente con Sylvia Pasquel.

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Origel detalla su distanciamiento con la familia de Silvia Pinal (Fotos: Instagram/@laguzmanchats/@pepilloroigel)
Origel detalla su distanciamiento con la familia de Silvia Pinal (Fotos: Instagram/@laguzmanchats/@pepilloroigel)

Origel afirma que, tras observar de cerca el entorno familiar, notó la presencia de un hombre que comenzó a interferir en la vida de la actriz. “Un tipo que no sé ni su nombre ni quiero saber, un tipo que yo no sé de dónde lo sacaron y se metía mucho con la señora”, señala el periodista.

Denuncia sobre los cuidados y actividades de Silvia Pinal

De acuerdo con Pepillo Origel, la salud de Silvia Pinal ya era frágil y presentaba limitaciones físicas importantes. “La señora Pinal ya estaba un poco mal, tan estaba mal que ya no se podía mover”, afirma. A pesar de este estado, la actriz continuó participando en una obra de teatro, situación que Origel reprobó abiertamente.

El conductor sostiene que la actriz presuntamente era amarrada para permanecer en escena. “La metieron a trabajar a una obra de teatro de la abuelita. Imagínense, nuestra máxima estrella haciéndola de la abuelita de Caperucita. Y la amarraban para que no se fuera para ningún lado”, denuncia Origel.

Estas situaciones le generaron molestia y, según sus palabras, “hicieron lo que quisieron con la señora”. Origel subraya que su decisión de alejarse de la familia responde directamente a estos hechos.

Testimonio de Origel sobre el final de Silvia Pinal

El periodista califica la etapa final de Silvia Pinal como algo “muy triste”. Añade que el sentimiento que le dejó fue de “coraje”, especialmente por la forma en que, según él, se manejó el cierre de la vida de la actriz. “Todo lo de Silvia fue muy triste y por eso me da coraje. Es coraje lo que me da, ¿no? Y por eso no le hablo a ni quiero saber nada de la familia. Ahí se acabó”, enfatiza.

La familia Pinal, encabezada por Sylvia Pasquel, decide vender la casa debido al elevado costo de mantenimiento y su gran tamaño, buscando un comprador que valore su historia
La familia Pinal, encabezada por Sylvia Pasquel, decide vender la casa debido al elevado costo de mantenimiento y su gran tamaño, buscando un comprador que valore su historia

Origel responsabiliza a Sylvia Pasquel y rompe relación definitiva

La declaración de Origel incluye una responsabilidad directa sobre el trato recibido por Silvia Pinal en sus últimos días, destacando el papel de Sylvia Pasquel y la presencia de personas ajenas a la familia.

El periodista reitera que no mantiene ningún tipo de comunicación con la hija mayor de la actriz y que no tiene intención de retomarla.

“La amarraban para que no se fuera para ningún lado”, “hicieron lo que quisieron con la señora” y “todo lo de Silvia fue muy triste y por eso me da coraje”.

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