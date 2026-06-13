Mexicanos que bailaron con Shakira hablan de la supuesta doble en el Mundial 2026: “Se los podemos confirmar”

La cantante Shakira actúa durante la ceremonia de apertura del Mundial 2026 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La presentación de Shakira en la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México desató versiones en redes sociales sobre una supuesta doble.

La especulación surgió en X después del acto de este jueves 11 de junio, cuando usuarios aseguraron que la intérprete se veía “diferente” en el escenario.

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Entre los mensajes que circularon estaban: “Esta no es Shakira ni de chiste”, “Soy el único que piensa que Shakira no era la verdadera Shakira” y “Esa no es Shakira”.

Otros internautas rechazaron la teoría y atribuyeron la percepción a tomas que no le favorecieron durante la transmisión.

Shakira participó en la apertura de la Copa del Mundo México, Estados Unidos y Canadá 2026, que comenzó con el partido entre la Selección Mexicana y Sudáfrica en el Grupo A. México ganó con dos goles frente al conjunto sudafricano.

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Después del encuentro, Shakira felicitó a México en sus redes sociales. “Felicidades, México, estoy muy feliz por mi familia mexicana en este día inolvidable”, escribió la cantante, de acuerdo con el texto fuente, junto con una imagen del marcador con los dos tantos del equipo mexicano.

Mexicanos dan su versión sobre lo ocurrido en el Mundial 2026

Al respecto de las teorías sobre una doble, bailarines que participaron en el show junto a Shakira dieron su versión, asegurando que, contrario a lo que se decía en redes sociales, sí fue la colombiana la que se presentó en el Estadio Ciudad de México:

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" ¿Qué pedo con la gente que está diciendo que no era Shakira la de la inauguración del mundial? Para los que están diciendo que no era Shakira, nosotros se los podemos confirmar cien por ciento que sí era ella. Nosotros bailamos con ella en la inauguración. Vayan a ver los videos, están en nuestras historias. Tenemos foto con ella, hablamos con ella. Y además se rifó, lo hizo increíble, ensayó muchísimo para eso. No desmeriten su trabajo".

Shakira ligó su mensaje del Mundial 2026 con su trabajo en educación

La superestrella colombiana Shakira y el cantante nigeriano Burna Boy se encuentran y se abrazan efusivamente en el Estadio Ciudad de México. (Instagram)

La cantante también publicó un mensaje centrado en la paz y en la niñez. “Que este Mundial 2026 transcurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todos en el mundo. Y sobre todo que recordemos a nuestros pequeños campeones que esperan oportunidades, como la educación, para que puedan triunfar en la vida”.

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La referencia a la educación está vinculada con una labor que mantiene desde los 17 años. En 1997 fundó la Fundación Pies Descalzos en Barranquilla, Colombia, después de observar la desigualdad en su país.

Esa fundación busca garantizar acceso a educación de calidad y desarrollar programas de nutrición y apoyo psicológico. También construye escuelas, equipa salones, capacita a maestros y promueve la participación de madres y padres en la vida escolar.

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En 2003, la cantante asumió como embajadora de UNICEF. Dos años después, en 2005, impulsó la creación de Latin America Solidarity Action, una asociación orientada a promover políticas públicas de apoyo a la primera infancia.

Durante la inauguración, la intérprete sostuvo que la educación es la herramienta más poderosa para transformar vidas. El texto fuente añade que todas las regalías de “Dai Dai” se destinan al Fondo de Educación de la FIFA.

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La ceremonia reunió a artistas de México, Colombia e Italia

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Belinda and Los Angeles Azules perform during the opening ceremony before the match REUTERS/Raquel Cunha

Shakira interpretó “Dai Dai” junto al nigeriano Burna Boy en lo que fue su cuarta aparición en ceremonias de la Copa del Mundo, según el texto fuente. Su número incluyó juegos de luces, fuegos artificiales, un vestuario amarillo y un grupo amplio de bailarines.

La sede principal del acto fue el Estadio Ciudad de México, donde el trofeo del torneo apareció en el centro del campo ante miles de asistentes. La bienvenida estuvo a cargo de Lila Downs, quien dijo en la ceremonia: “El futbol lleva el mismo latido del corazón y une a varias generaciones”.

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Después se presentó Maná como el primer grupo del programa musical. Danny Ocean interpretó “Partidazo”, mientras Los Ángeles Azules y Belinda cantaron “Por ella”.

El programa también reunió a J Balvin, Andrea Bocelli y la surcoreana Ejae. El encargado de entonar el Himno Nacional Mexicano fue Alejandro Fernández.

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