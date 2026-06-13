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EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 13 de junio: la CNTE se mantiene en paro

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Miembros de la CNTE se quedan en plantón sobre Avenida 5 de Mayo, por lo que permanece cerrada la circulación desde Eje Central Lázaro Cárdenas hasta Simón Bolívar debido a la presencia de manifestantes.

Como alternativa vial, autoridades recomiendan utilizar Eje 1 Norte y Fray Servando Teresa de Mier para evitar la zona de afectación.

CIUDAD DE MÉXICO, 12JUNIO2026.- Maestros y maestras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon de nueva cuenta el cruce de avenida Juárez y Bucareli como parte de las protestas que mantienen en exigencia de la derogación de la Ley del ISSSTE, la Reforma Educativa y el sistema de pensiones. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 12JUNIO2026.- Maestros y maestras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon de nueva cuenta el cruce de avenida Juárez y Bucareli como parte de las protestas que mantienen en exigencia de la derogación de la Ley del ISSSTE, la Reforma Educativa y el sistema de pensiones. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

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