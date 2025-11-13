Este es el mejor mecanismo para transformar tu vida, según un psiquiatra: “El cerebro cambia cuando algo te duele”

El malestar es lo que impulsa al cerebro a modificar dinámicas. (Freepik)

Cambiar no es sencillo. Quien haya intentado dejar un hábito, modificar una conducta o aprender algo desde cero sabe lo costoso que resulta. El cerebro tiende a aferrarse a lo conocido: a los caminos ya trazados, a las respuestas automáticas, a esa comodidad que da la rutina. Sin embargo, según la neurociencia, esa misma comodidad puede ser el mayor obstáculo para la transformación personal. Aprender, crecer o adaptarse requiere de algo que la mayoría solemos evitar: el malestar.

El cambio no ocurre por arte de magia ni por mera voluntad. Ocurre, sobre todo, cuando el cerebro se ve obligado a reorganizarse, a buscar nuevas rutas ante lo inesperado. La plasticidad cerebral, que es la capacidad del cerebro para crear nuevas conexiones neuronales, se activa cuando algo nos reta o nos incomoda, no cuando todo fluye sin fricción.

Así lo explica el psiquiatra Rafael Rodríguez García en uno de los vídeos más recientes publicado en su cuenta de TikTok (@nosolopastillas): “El cerebro no cambia cuando tú estás cómodo, sino cuando algo te duele”. Esto, por tanto, es el “mejor mecanismo para cambiar tu vida”, ya que el crecimiento nace de la incomodidad.

El psiquiatra Rafael Rodríguez García explica cuál es la mejor manera de transformar tu vida. (Freepik)

La incomodidad como motor para el cambio

El experto en la salud mental explica siete cuestiones relacionadas con esa plasticidad cerebral: “Cada vez que tu cerebro se enfrenta a algo que lo incomoda, como puede ser un error, un reto o una conversación que no te gusta, a partir de ahí va a compensar con mecanismos de plasticidad. Se va a reorganizar y crear conexiones nuevas que van a hacer mecanismos de resiliencia”. De esta manera, el malestar es el detonante que obliga al cerebro a actualizarse, a mejorar sus estrategias de afrontamiento y a reforzar los circuitos que nos ayudan a superar la dificultad.

Por eso, el especialista sostiene que “el aprendizaje real viene de salir de tu zona de confort”. Esa sensación de incomodidad “lo que está haciendo es crear nuevas sinapsis cerebrales para ver que aquellos límites, en realidad, se pueden superar”. Desde esta perspectiva, la educación, la terapia o el desarrollo personal no deberían centrarse tanto en evitar la frustración como en aprender a manejarla, pues, sin desafío, no hay aprendizaje.

La rutina, en cambio, “lo único que va a hacer es estabilizar, pero no se transforma ni se aprende desde esa postura”. Mantenerse siempre en lo familiar garantiza cierta seguridad, pero también estanca. “Vamos a necesitar siempre novedad, sensación de incertidumbre y muchas veces frustración, que es lo que le falta mucho a los niños”, apunta Rodríguez García. En su opinión, una sociedad que protege en exceso del esfuerzo o el fracaso está limitando el desarrollo natural de la resiliencia y la curiosidad.

Esa incomodidad, sin embargo, no debe confundirse con sufrimiento extremo. El psiquiatra matiza que “el estrés moderado que no te destruye y se puede tolerar es el mejor combustible para la plasticidad”. Demasiada presión puede bloquear, pero “la dosis justa te puede desbloquear”. Este tipo de estrés (controlado, pasajero y productivo) estimula la atención, favorece la memoria y activa la neurogénesis, el proceso mediante el cual se crean nuevas neuronas.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Además, el trabajo constante para dominar estos mecanismos de adaptación “extinguiría el miedo en la amígdala y reforzaría el autocontrol en la corteza prefrontal”. Es decir, cuanto más nos exponemos a la incomodidad tolerable, más capaz se vuelve el cerebro de gestionar la ansiedad, el miedo o la frustración. En lugar de reaccionar con pánico ante lo nuevo, aprende a mantener el equilibrio emocional.

Una buena noticia es que, según Rodríguez García, esta capacidad no se pierde con los años. “Esto tampoco depende de la edad, porque el hipocampo es también muy plástico”, asegura. Aunque la plasticidad se vuelve “un poquito más exigente”, sigue presente a lo largo de toda la vida. Las personas mayores pueden seguir aprendiendo, adaptándose y fortaleciendo su cerebro siempre que se enfrenten a desafíos nuevos.

Por eso, el psiquiatra concluye con una idea clave: “La incomodidad no es tu enemigo. Es la prueba de que estás creciendo, estás aprendiendo y además te estás adaptando. Así que piensa en el malestar como el gimnasio que te ayuda a fortalecer tu cerebro”. A veces, detrás del error o la frustración se esconde el proceso más profundo de cambio. El cerebro, como el cuerpo, necesita resistencia para hacerse fuerte.