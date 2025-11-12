El millonario patrimonio de Los Javis que se tienen que repartir tras su separación: de una mansión de 1,5 millones a distintos negocios

Casa de Los Javis en Madrid (INFOBAE ESPAÑA).

Después de 13 años de relación, Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos artísticamente como Los Javis, han decidido poner punto final a su historia de amor.

Según fuentes cercanas, la ruptura se ha producido en buenos términos, con respeto mutuo y la intención de mantener su estrecha relación profesional.

Ambos se encuentran en un momento de madurez personal y profesional que les permite seguir esta nueva etapa con calma y sin conflictos públicos.

Un patrimonio conjunto millonario

Durante sus más de diez años juntos, Los Javis no solo han compartido vida sentimental, sino también un importante patrimonio económico y empresarial. Uno de los bienes más destacados es su impresionante mansión en Pozuelo de Alarcón, valorada en aproximadamente 1,5 millones de euros.

La pareja decidió mudarse allí después de varios años viviendo en el céntrico barrio madrileño de Malasaña, buscando una vida más tranquila y rodeada de naturaleza. La propiedad cuenta con piscina, amplio jardín y zona de barbacoa, un entorno ideal para desconectar del bullicio urbano y disfrutar de la privacidad.

Pese a su ruptura, todo indica que los artistas sabrán gestionar con madurez la división o mantenimiento de sus bienes comunes, evitando polémicas o enfrentamientos.

Javier Ambrossi y Javier Calvo enseñan su espectacular mansión (YouTube / Revista AD)

Más allá de su vida en pareja, Javier Calvo y Javier Ambrossi han construido una potente marca profesional conjunta. Su empresa, Suma Content S.L., se ha consolidado como una de las productoras más influyentes del país. Dedicada a la creación y comercialización de proyectos audiovisuales, teatrales y musicales, ha sido la responsable de éxitos como Veneno, Paquita Salas o La Mesías.

Dentro de su entramado empresarial también encontramos Suma Latina S.L., sociedad que absorbió en 2019 otras dos compañías: Superstar Producciones S.L. y Mi Querida Señorita Producciones S.L.. Según los últimos registros disponibles, sus sociedades reúnen casi dos millones y medio de euros en capital y gestionan un equipo de más de 60 empleados.

Unos ahorros que han crecido con los años

Javier Calvo y Javier Ambrossi nos invitan a su nueva casa en Madrid

Durante su paso por el programa La Resistencia en 2019, Los Javis respondieron a la famosa pregunta sobre cuánto dinero tenían en el banco. En ese momento, ambos afirmaron contar con unos 300.000 euros cada uno.

Seis años después, tras varios proyectos de gran repercusión nacional e internacional, se estima que sus ingresos y patrimonio se han multiplicado exponencialmente.

Las series que han producido han sido vendidas a plataformas internacionales y contratos millonarios que han consolidado su posición económica.

De los inicios humildes al éxito internacional

Los directores Javier Ambrossi (i) y Javier Calvo (d) EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD A. PÉREZ MECA / EUROPA PRESS

La historia de Los Javis comenzó mucho antes de la fama. Ambos se conocieron cuando apenas intentaban abrirse camino en el mundo de la interpretación. Javier Ambrossi trabajaba como camarero en el bar madrileño Válgame Dios, mientras que Javier Calvo acumulaba rechazos en castings.

Fue entonces cuando decidieron unir fuerzas y crear su primer gran proyecto: el musical La Llamada. El montaje, inicialmente representado en un pequeño teatro, se convirtió en un fenómeno cultural. A partir de ese éxito, llegaron la adaptación cinematográfica, premios y el salto definitivo a la televisión.

Aunque su relación amorosa ha llegado a su fin, Los Javis mantienen un fuerte vínculo basado en el respeto, la admiración y los sueños compartidos.