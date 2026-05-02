España

La Guardia Civil detiene a siete personas en Almería por secuestrar durante 13 días a una persona y drogarla para robarle 40.000 euros

El grupo, formado por hombres y mujeres de entre 18 y 62 años, habría realizado más de 170 extracciones de dinero y transferencias bancarias desde las cuentas de la víctima

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Un agente de la Guardia Civil. (Europa Press)
Un agente de la Guardia Civil. (Europa Press)

Siete personas han sido detenidas en Roquetas de Mar, en la provincia de Almería, tras haber mantenido bajo retención durante 13 días a un hombre, suministrándole drogas y medicamentos para anular su voluntad y robarle 40.000 euros, según informó la Guardia Civil a Europa Press.

El grupo, formado por hombres y mujeres de entre 18 y 62 años, habría realizado más de 170 extracciones de dinero y transferencias bancarias desde las cuentas de la víctima, utilizando métodos digitales como bizum y hall-cash, conforme a datos recabados durante la operación.

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En la fase de explotación de la investigación, bautizada como ‘Operación Legartia’, efectivos del Área de Investigación del puesto de Roquetas de Mar, con el apoyo de unidades de seguridad ciudadana, realizaron dos registros domiciliarios en dicha localidad. Durante estos registros domiciliarios, en presencia de agentes de investigación y seguridad ciudadana, se incautaron anfetaminas, base de cocaína, metadona y trazodona, junto con un arma de aire comprimido, una defensa extensible y armas blancas de gran tamaño. Además, se recuperó material robado, incluyendo aparatos de aire acondicionado y herramientas, ya devueltos a uno de sus legítimos propietarios.

La vivienda donde se produjo la retención operaba como punto de venta de drogas y la investigación sigue abierta para identificar a otros implicados y propietarios de los objetos recuperados, informaron desde la Guardia Civil. A los detenidos se les imputan cargos por pertenencia a grupo criminal, detención ilegal, tráfico de drogas, robo con violencia e intimidación y blanqueo de capitales. Todos han quedado a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Roquetas de Mar Plaza 3 (Almería).

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La Guardia Civil investiga a una persona por vender a través de internet dos alfombras de piel auténtica de león, así como la tenencia de piezas de especies protegidas. (Guardia Civil)

Otro caso similar

El caso remite a otro que se produjo hace pocos meses en España, cuando tres mujeres fueron arrestadas en Madrid por la Policía Nacional, acusadas de seducir a hombres en locales de ocio, drogarlos y robarles. Las autoridades vinculan este método con al menos 14 víctimas, según el comunicado oficial.

La investigación señala que las sospechosas aprovecharon los datos de algunas personas afectadas para solicitar préstamos de hasta 50.000 euros, y cometieron delitos como robos con violencia, estafas y falsificación de documentos, según la Policía Nacional. Dos de las detenidas ya han ingresado en prisión. En total, el informe policial imputa a las tres mujeres por 18 robos con violencia, 17 estafas, 19 delitos contra la salud pública y 2 delitos de falsedad documental.

El patrón delictivo identificado desde marzo consistía en que las asaltantes se aproximaban a hombres en establecimientos nocturnos, los convencían para beber y, en ese contexto, introducían sustancias en sus vasos. Cuando las víctimas recuperaban la conciencia, detectaban la ausencia de objetos de valor, dinero y tarjetas, de acuerdo con la Policía.

En uno de los casos documentados por las autoridades, las acusadas lograron engañar a hombres que no consumían alcohol ofreciéndoles agua para brindar. Posteriormente, usaron cerveza llevada por otra persona para ejecutar el robo siguiente su método habitual.

*Con información de Europa Press

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