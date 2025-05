Terelu Campos se ve obligada a cancelar el próximo show de su obra de teatro ‘Santa Lola’ en Murcia

Terelu Campos posa durante la presentación de la obra teatro "Santa Lola", a 20 de febrero de 2025, en Madrid (España). (José Oliva / Europa Press).

La obra de teatro de Terelu Campos, Santa Lola, tuvo su estreno el pasado 26 de abril en Valladolid. Allí, la presentadora y colaboradora de televisión tuvo su debut como actriz y según cuentan los medios, fue todo un éxito. Sin embargo, ha habido un pequeño percance a poco tiempo de comenzar con este nuevo proyecto, pues la hija de María Teresa Campos ha cancelado el segundo de sus shows, que tendría lugar el próximo 24 de mayo en Murcia. Los motivos, aún inconclusos, los ha dado su co-protagonista César Lucendo.

“Lo sabemos desde el principio”

El programa de Antena 3 presentado por Susanna Griso y Miquel Valls, Espejo Público, contactó con el co-protagonista de Terelu en su obra. César Lucendo quiso salir a desmentir cualquier información, según él errónea, sobre los motivos por los que la colaboradora de Telecinco ha tenido que cancelar su segundo show.

“Lo sabía yo, lo sabía Lara Dibildos (que produce la obra) y lo sabían todos los teatros desde que decidimos contar con Terelu Campos que algo así podía pasar”, comenzaba relatando el compañero de Terelu. Y es que según dice, la hija de María Teresa Campos tendría un compromiso televisivo justo en la fecha en que estaba planeado su show en Murcia el próximo 24 de mayo. “La televisión es inmediata, cuando sale un compromiso televisivo sabemos que es inmediato, por eso hemos buscado la mejor de las soluciones que es posponer la función para el 20 de julio”. Así ha querido hacerlo saber Lucendo, confirmando que finalmente la obra tendrá cabida en un futuro próximo y que la localidad murciana no se quedará sin su show.

De esta manera, a pesar de las especulaciones, César ha querido hacer saber que nada está más lejos de ser un compromiso televisivo. No es ninguna sorpresa que la televisiva siempre está metida en algún embrollo, lo que nos hace pensar cómo de complicado ha de ser zanjar una fecha si siempre vas a depender de que otro compromiso pueda fastidiarla. Asimismo, parece ser que era conocido desde el principio que los compromisos televisivos de Terelu podrían cambiar las fechas de sus funciones.

Posible escasez en la venta de entradas

A pesar de las declaraciones de César Lucendo en Espejo Público, a los medios les ha sido inevitable pensar que tal vez esta cancelación se deba a la poca venta de entradas de la colaboradora. Sin embargo, el co-protagonista de Santa Lola, ha querido hacer saber que no ha sido este el motivo. Pero tampoco ha negado que hubiera poca venta de entradas, maquillándolo con alguna que otra excusa.

“Es muy complicado llenar un teatro... Si la función del día 24 hubiera estado llena hubiera sido una faena más grande, pero para San Pedro del Pinatar la campaña de publicidad todavía no se había hecho, y por eso no había tantas entradas vendidas”. De esta manera, César quería defender a su compañera, saliendo del paso para que no se piense que la obra está teniendo poco éxito. De momento, esto es inconcluso, por lo que habrá que ver cómo evoluciona la periodista durante su proyecto como actriz.