España

Marta Flich da el salto a TVE con ‘Directo al grano’: “No puede haber equidistancia entre la ciencia y el negacionismo”

La presentadora conducirá el nuevo magacín de las tardes de La 1 junto a Gonzalo Miró y confiesa a ‘Infobae España’ cómo afronta este proyecto

Noé Guzmán

Por Noé Guzmán

Guardar
Hablamos con Marta de su papel como presentadora en 'Directo al grano', el nuevo magacine de actualidad para las tardes de RTVE.

Desde este lunes 15 de septiembre, La 1 de TVE incorporará a su franja vespertina un nuevo magacín de actualidad: Directo al grano, presentado por Marta Flich y Gonzalo Miró, dos reconocidas figuras televisivas que ahora formarán tándem en las tardes de la cadena.

Para Flich, este proyecto supone su salto a la televisión pública, conduciendo su propio formato en la misma franja en la que copresentaba Todo es mentira junto a Risto Mejide: “Tengo unas ganas de que empecemos ya, de lanzarnos al ruedo y de hacer lo que tanto nos gusta, que es comunicar y contar historias”, confiesa a Infobae España en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz. La presentadora subraya que la responsabilidad profesional recae en quienes comunican, independientemente del medio, y asegura que mantendrá su estilo directo y comprometido en esta etapa.

La periodista también comparte su visión sobre el papel de la televisión pública, destacando la importancia de la pluralidad y la imparcialidad, pero rechazando la equidistancia en cuestiones fundamentales. “La televisión pública tiene que ser plural, que esta televisión lo es. Tiene que ser ecuánime, imparcial, que lo es, pero no puede ser equidistante”, sostiene. Para la presentadora, no puede haber equidistancia “entre la verdad y la mentira, entre la ciencia y el negacionismo”, por lo que defiende la necesidad de intervenir cuando se difunden informaciones falsas o contrarias a los derechos humanos.

En un tiempo en que la información política y los magacines de actualidad copan las parrillas televisivas, la presentadora tiene claro cuál va a ser el elemento diferencial de Directo al grano. “Hay investigación propia, reportajes de investigación que marcarán agenda porque son temas que hay que solucionar. Al final, todo es política, porque es la forma en que se gestionan los recursos”, explicaba la presentadora a Infobae España, resaltando el valor añadido que aportará el trabajo de campo y la profundidad en el tratamiento de los contenidos.

Marta Flich y Gonzalo Miró,
Marta Flich y Gonzalo Miró, en 'Directo al grano'. (RTVE)

“‘Todo es mentira’ es un formato consolidado”

La llegada de Directo al grano se produce en un contexto de alta competencia en la franja de tarde, dominada por magacines de actualidad. En su entrevista, Flich reconoce el riesgo de saturación de la audiencia ante la abundancia de programas similares, pero defiende la necesidad de ofrecer una perspectiva diferente, cercana a la personalidad de los presentadores. Además, en el momento de esa charla no descartaba la posibilidad de coincidir en horario con Todo es mentira, el programa en el que trabajó anteriormente, situación que finalmente se ha dado. “Ellos son un programa superconsolidado, con su fidelidad, con su todo. Entonces, es otra cosa”, comentó sobre sus excompañeros.

La trayectoria de Marta Flich abarca tanto la información política como el entretenimiento, lo que le ha permitido desarrollar una versatilidad profesional que valora especialmente. Consultada sobre la posibilidad de presentar un concurso o reality en el futuro, manifiesta su interés por explorar nuevos formatos y crecer profesionalmente. “A mí todo lo que sea crecer, aprender, explorar, hacer, comunicar, me interesa mucho. Sí que es verdad que me gusta mucho la política, claro. Me gusta mucho la sociedad y también me gusta mucho el directo”, concluye.

Temas Relacionados

Marta FlichGonzalo MiróTVERTVEProgramas de TelevisiónTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Valencia

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del clima: estas son

La peregrinación de una joven en silla de ruedas desde Francia a Santiago de Compostela: “Será una novedad”

En lo que va de 2025, 404.714 personas han hecho el Camino de Santiago, de los cuales 7.215 son franceses

La peregrinación de una joven

El chef David Guibert, sobre el error que casi todos cometemos al cocinar con especias: “Pierden todo su sabor”

El cocinero vasco, con casi 300.000 seguidores en Instragram, ha mostrado cuál es el método correcto para utilizar las hierbas aromáticas en nuestras recetas

El chef David Guibert, sobre

Los 21 días que transformaron la Vuelta en un conflicto internacional: las protestas que tensaron la relación con Israel y obligaron a todos los partidos a posicionarse

Las manifestaciones propalestinas que cancelaron la última etapa de la carrera ciclista han convertido la competición deportiva en tema de Estado

Los 21 días que transformaron

Todo lo que se sabe del doble asesinato en un bar de Carmona, Sevilla: dos detenidos, un intento de huida con unas sábanas y un arma de fuego en el Guadalquivir

Aparte de las dos víctimas mortales, de 65 y 54 años, un hombre de 63 resultó herido y tuvo que ser trasladado al hospital

Todo lo que se sabe
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los 21 días que transformaron

Los 21 días que transformaron la Vuelta en un conflicto internacional: las protestas que tensaron la relación con Israel y obligaron a todos los partidos a posicionarse

Todo lo que se sabe del doble asesinato en un bar de Carmona, Sevilla: dos detenidos, un intento de huida con unas sábanas y un arma de fuego en el Guadalquivir

Vox seduce a los jóvenes más que PSOE y PP: la tradición, el discurso identitario y las redes sociales son las claves de su éxito entre ellos

La interrupción de la Vuelta en Madrid termina con dos detenidos y 22 policías heridos, pero el Gobierno dice que todo “se ha resuelto sin incidentes graves”

El Gobierno defiende a Pedro Sánchez tras la interrupción de la Vuelta y celebra que “el pueblo de Madrid se manifieste contra un genocidio”

ECONOMÍA

Agencias de detectives: las empresas

Agencias de detectives: las empresas y mutuas recurren cada vez más a investigadores privados ante el aumento de las bajas laborales

Los ahorradores se vuelcan con los fondos de inversión: registran en agosto el mayor ingreso de capital en 20 años

El sector más vulnerable al desempleo no son los jóvenes: las mujeres de más de 45 años encabezan las listas del paro en España

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 14 septiembre

DEPORTES

Marta García afronta el Mundial

Marta García afronta el Mundial de Atletismo de Tokio tras pulverizar el récord español en 5.000 metros: “Creo que llego en un buen estado de forma”

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao