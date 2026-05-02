El error que todo el mundo comete en la cocina: este es el tiempo máximo para cambiar las bayetas y los estropajos

profesión, trabajadora, casa, departamento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El que trapos, bayetas y estropajos - y cualquier cosa que se utilice para limpiar - sean campos de cultivo de bacterias y microbios es algo que cualquiera puede intuir. Y si no lo puede intuir, al final de no lavarlos no podrá sino enterarse, del pestazo, de que no es buena idea dejar que fermente un trapo sucio. Y es que, además, no basta con lavarlos como se lavaría cualquier otra cosa.

Un equipo de científicos de Scientific Reports ha puesto estropajos y bayetas bajo el microscopio con el objetivo de analizar la microbiota que se acumula en ellos y determinar hasta qué punto pueden convertirse en incubadoras de bacterias. La investigación concluye que los métodos de desinfección habituales no son suficientes para mantener a raya la carga bacteriana y que la única manera de minimizar los riesgos para la salud es renovar estos utensilios al menos una vez por semana.

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No hay, quizás, un consenso generalizado más allá de recomendaciones sobre cada cuánto tiempo es necesario cambiar los utensilios más empleados, como trapos, bayetas y estropajos. El equipo de Scientific Reports decidió analizar la composición bacteriana en estos objetos, centrándose tanto en la variedad como en la persistencia de los microorganismos presentes, para dar respuesta a esta cuestión.

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“Los entornos de cocina albergan más microbios que los inodoros”

El informe recoge una afirmación que puede sorprender: “A pesar de la idea errónea habitual, se ha demostrado que los entornos de cocina albergan más microbios que los inodoros”. El ambiente de la cocina, donde confluyen restos de comida y humedad constante, favorece la aparición y multiplicación de bacterias: “Las esponjas de cocina albergan una diversidad bacteriana mayor de lo que se creía anteriormente”. Esto se debe a la “inoculación continua de nuevas células microbianas, por ejemplo, mediante la manipulación de alimentos y el contacto corporal directo con las superficies domésticas”.

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En lo que respecta al mantenimiento de estos utensilios, el equipo de Scientific Reports defiende la necesidad de cambiar estropajos y bayetas una vez por semana, además de procurar mantenerlos limpios a diario. En palabras del estudio: “Los métodos de desinfección de las esponjas no parecen ser suficientes para reducir eficazmente la carga bacteriana e incluso podrían aumentar la proporción de bacterias. Sugerimos un reemplazo regular de las esponjas de cocina, por ejemplo, una vez por semana”.

¿Qué ocurre si los estropajos y bayetas no se sustituyen con la frecuencia recomendada? Los restos de alimentos y la humedad residual generan un entorno perfecto para que bacterias como E. coli, Salmonella o Listeria prosperen y permanezcan activas durante días. Si estos microorganismos se transfieren a platos, cubiertos o superficies de trabajo, pueden provocar infecciones o enfermedades gastrointestinales. Además, la persistencia de estos organismos facilita la contaminación cruzada entre diferentes alimentos, incrementando el riesgo de intoxicaciones alimentarias.

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La conclusión que extraen los autores es clara: la higiene en la cocina pasa por la sustitución regular de los utensilios de limpieza, además de la desinfección superficial. Renovar estropajos y bayetas cada semana y mantener una limpieza diaria son medidas sencillas, pero efectivas, para reducir la carga bacteriana y evitar problemas de salud.