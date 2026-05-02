7 mitos sobre la vida después de los traumas, según un psicólogo

Lo que no se sabe sobre la getsión emcoional de un trauma (Imagen Ilustrativa Infobae)

La palabra trauma aparece cada vez más en conversaciones cotidianas, pero la mayoría de la gente sigue arrastrando ideas equivocadas sobre lo que realmente significa y cómo afecta a las personas. El psicólogo Rodney Luster lo explica claramente en Psychology Today: “El trauma no es solo un problema de la mente, también lo es del cuerpo”. Hoy, la confusión y la falta de información precisa siguen dificultando tanto la recuperación como el apoyo real a quienes lo sufren.

Según datos recientes, casi el 80 % de los adultos en Estados Unidos han experimentado al menos un episodio traumático. Al mismo tiempo, las búsquedas globales del término “trauma” se triplicaron en la última década. En ese escenario, Luster insiste en que muchas creencias populares no solo son inexactas, sino que pueden empeorar el sufrimiento y el aislamiento del afectado. Por eso, es fundamental identificar los principales mitos y comenzar a ver el trauma con otros ojos.

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Luster parte de una definición clara: un evento traumático es aquel que supera los recursos internos de una persona y genera un malestar psicológico profundo. No se trata de debilidad ni de falta de voluntad. La experiencia traumática puede dejar huellas visibles e invisibles, y entenderlas es el primer paso para empezar a sanar.

El trauma no es solo cuestión de “cambiar el chip”

Uno de los errores más extendidos, según Luster, es pensar que el trauma se supera únicamente “poniendo de nuestra parte” o “cambiando la forma de pensar”. Nada más lejos de la realidad. El trauma altera el equilibrio interno del cuerpo, incluyendo el sistema nervioso. Después de un evento así, la persona puede experimentar síntomas físicos reales: dolores, fiebre sin causa médica, presión en el pecho, insomnio o incluso niveles altos de hormonas del estrés como el cortisol.

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Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

El psicólogo sostiene que estas manifestaciones fisiológicas no son imaginarias ni se resuelven con frases motivacionales. “Decirle a alguien que simplemente cambie su forma de pensar es como pedirle a alguien con una pierna rota que salga corriendo”, afirma Luster. Por eso, el proceso de recuperación suele incluir estrategias para devolverle al cuerpo la sensación de seguridad, no solo técnicas para cambiar la actitud mental.

El silencio también es protección

Otro mito común es creer que quien no habla sobre lo ocurrido está evitando el problema o tiene algo que ocultar. Para Luster, la realidad es mucho más compleja. El trauma puede bloquear la capacidad de expresar lo sucedido, ya sea por miedo, por falta de palabras o porque revivir el evento resulta insoportable. Además, muchas personas callan para proteger a sus seres queridos de posibles reacciones negativas o para evitar que su propio equilibrio emocional se desestabilice aún más.

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Contar un trauma exige sentirse seguro y preparado, condiciones que no siempre están presentes. Forzar ese proceso, aunque nazca desde el cariño o la preocupación, puede aumentar el sufrimiento y la culpa. El silencio, en estos casos, es una forma legítima de autoregulación y autoprotección.

El trauma cambia comportamientos

Después de un evento traumático, es común que surjan conductas que los demás ven como inexplicables. “La persona que conocías sigue ahí, pero su mente y su cuerpo están enfocados en sobrevivir”, resume Luster. Esto puede traducirse en explosiones de ira, retraimiento, apatía o incluso aparentes indiferencias ante situaciones que antes les afectaban. Se trata de mecanismos de defensa del sistema nervioso, no de actitudes caprichosas.

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El taruma hace que te aisles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos familiares se alarman o se sienten heridos por estos cambios, pero entender que son respuestas adaptativas ayuda a acompañar mejor y a evitar juicios injustos. La clave está en reconocer que el trauma reorganiza las prioridades emocionales y físicas, y que la recuperación implica volver progresivamente a una vida más equilibrada.

Cómo seguir después de un trauma

Otra confusión frecuente es creer que el trauma define para siempre a quien lo sufre. En realidad, existe lo que la psicología llama “crecimiento postraumático”. Esto significa que, aunque el dolor no desaparezca del todo, muchas personas logran desarrollar nuevas fortalezas, mayor flexibilidad mental y una visión más rica y compleja de la vida después del trauma.

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El proceso no es lineal ni fácil, pero Luster insiste en que la esperanza, la apertura al cambio y la capacidad de compartir la experiencia, cuando la persona se sienta preparada, son factores decisivos. Entender el trauma en toda su dimensión, dejar de lado los mitos y escuchar a los expertos como Rodney Luster es el primer paso para acompañar y sanar, tanto a quienes han vivido un trauma como a quienes los rodean.