España

Muere José María Cruz Novillo a los 89 años, el diseñador que creó los logos más famosos de la España moderna

El hombre ha estado detrás de la imagen de empresas tan emblemáticas como Renfe, Correos o Repsol hasta la identidad visual del PSOE

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El diseñador Jose María Cruz Novillo
Muere el diseñador Jose María Cruz Novillo a los 89 años. (R. García/EFE)

La España democrática pierde hoy a José María Cruz Novillo, el diseñador que convirtió en iconos visuales las instituciones, empresas y símbolos de todo un país. Fallecido a los 89 años, su huella está presente en cada rincón de la vida cotidiana: desde la cornamusa amarilla de Correos hasta la rosa roja en el puño del PSOE, pasando por la bola fragmentada de EL MUNDO, las estrellas blancas sobre rojo de la Comunidad de Madrid, los uniformes y el emblema de la Policía Nacional, y hasta los billetes de peseta que circularon durante décadas.

Sin Cruz Novillo, la identidad visual de la España moderna sería irreconocible, y su legado trasciende el diseño para convertirse en parte de la memoria colectiva. Nacido en Cuenca en 1936, Cruz Novillo destacó desde joven como dibujante y aspirante a pintor. Sus inquietudes lo llevaron a Madrid para estudiar Derecho, pero pronto se integró en el mundo de la publicidad a través de la agencia Clarín, donde comenzó a definir un nuevo lenguaje visual aún antes de que “diseño” fuera una palabra reconocida en España.

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Su proyección internacional arrancó con la selección de su obra para la Feria Mundial de Nueva York de 1964, un hito que marcó su aprendizaje y lo preparó para lo que vendría: el diseño de la iconografía de la Transición y la democracia.

A finales del franquismo y durante la construcción del nuevo Estado democrático, Cruz Novillo se convirtió en el referente al que acudían instituciones y empresas que querían dejar atrás el pasado y mostrar una imagen moderna, sencilla y reconocible. En 1977, diseñó los logos de Correos y del PSOE, símbolos que, con ligeras adaptaciones, siguen vigentes. La rosa y el puño socialista de Cruz Novillo no solo identifican al partido en España, sino que se distinguen de otros logos europeos por un detalle: la mano izquierda, una declaración ideológica en sí misma, sujeta la flor, lanzando un mensaje de identidad y convicción política a través de un simple trazo.

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El artista de los detalles y la identidad colectiva

El trabajo de Cruz Novillo se reconoce por la simplicidad y la claridad. Fue el responsable de la estética de los billetes de peseta: por un lado, el retrato de escritores ilustres como Rosalía de Castro, Benito Pérez Galdós o Juan Ramón Jiménez; por el otro, citas y lugares ligados a su obra. Esta apuesta por la sencillez formal se repitió en la geometría y tipografía de sus logotipos más célebres.

Imágenes de Repsol, que ha evolucionado su marca. (Fuente: Repsol / Europa Press)

Su visión también llegó a las fuerzas de seguridad: cambió el marrón por el azul en los uniformes de la Policía Nacional, rediseñó el escudo de la institución y creó la “T” con monedas para el Tesoro Público. Encargado por el Gobierno autonómico de Joaquín Leguina, diseñó la bandera de la Comunidad de Madrid, con siete estrellas blancas sobre fondo rojo. Este diseño, en su día polémico por el color, fue defendido por Leguina y más tarde por Alberto Ruiz-Gallardón. Cuatro décadas después, sigue ondeando en la capital.

De la Transición al siglo XXI

En 1989, Cruz Novillo recibió el encargo de crear el logotipo de EL MUNDO: la bola del mundo segmentada en ocho partes, convertida en emblema de la prensa española y reconocible a simple vista en todos los quioscos del país. A lo largo de su carrera, su firma ha quedado en entidades tan dispares como Renfe, Banco Popular o Repsol. Cada uno de estos símbolos ha acompañado a generaciones enteras y forma parte de la vida, la política y la cultura española.

El escultor y diseñador ha fallecido a los 89 años
El diseñador de logos como Renfe, Repsol o Psoe. (Pablo Martin/EFE)

Su estudio ‘Cruz más Cruz, que compartía con su hijo Pepe Cruz, realizó el cartel del documental ‘La guitarra flamenca de Yerai Cortés’, ópera prima de C. Tangana. Cruz Novillo no solo creó logos: construyó una identidad visual para la España democrática. Su trabajo, presente en cada carta, billete, uniforme o cabecera, es el espejo en el que el país se ha mirado durante décadas.

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