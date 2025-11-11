Telefónica convoca a los sindicatos para presentar su plan estratégico y anuncia un posible ERE para 6.000 trabajadores

Telefónica cita a los tres sindicatos mayoritarios de la compañía para presentarles los detalles de su nuevo plan estratégico. (Europa Press)

Telefónica ha citado para el próximo lunes a los tres sindicatos mayoritarios de la compañía, UGT, CCOO y Sumados-Fetico, para presentarles los detalles de su nuevo plan estratégico y los pasos que seguirán para su implementación, especialmente en lo relativo al impacto sobre el personal. Fuentes cercanas a la situación han confirmado a Europa Press que el encuentro se celebrará el 17 de noviembre, aunque la agenda definitiva aún no ha sido concretada.

Se trata de un momento clave para la compañía, que podría aprovechar la reunión para comunicar a los sindicatos la intención de iniciar un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectaría, según estimaciones no oficiales, a unos 6.000 trabajadores.

Aunque las cifras todavía no están confirmadas, este anuncio encajaría dentro del calendario previsto para cerrar acuerdos antes del cierre del ejercicio fiscal.

