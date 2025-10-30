España

Disturbios con cargas policiales en Pamplona tras la suspensión del acto de Vito Quiles en la Universidad de Navarra

Grupos contrarios a la presencia del activista ultra se enfrentan a la Policía Nacional en el campus y en el barrio de Iturrama, donde se han volcado e incendiado contenedores

Clara Arias

Por Clara Arias

Guardar
El acto convocado en el
El acto convocado en el campus de la Universidad de Navarra por el activista político Vito Quiles, pese a ser finalmente suspendido, ha provocado enfrentamientos (EFE/ Jesús Diges)

El acto que el activista político Vito Quiles tenía previsto celebrar este jueves en el campus de la Universidad de Navarra ha derivado en una jornada de tensión y disturbios tanto dentro del recinto universitario como en las calles de Pamplona. Aunque la convocatoria fue finalmente suspendida por el propio Quiles horas antes de su celebración, la presencia de grupos contrarios y el despliegue policial desencadenaron enfrentamientos que, entrada la tarde, se extendieron al barrio de Iturrama. La Policía Nacional ha empleado material antidisturbios para dispersar a los concentrados, mientras que varios contenedores han sido volcados e incendiados.

La Universidad de Navarra, ante la previsión de incidentes, había ordenado el cierre de sus edificios y la suspensión de toda actividad académica a partir de las 15:00 horas. La decisión fue comunicada mediante una carta firmada por la rectora, María Iraburu, en la que defendía el campus como “lugar de encuentro, reflexión y convivencia pacífica” y alertaba de los riesgos de la creciente polarización social. Aun así, el campus privado, dependiente del Opus Dei, se convirtió durante la tarde en escenario de enfrentamientos entre grupos de signo opuesto y las fuerzas de seguridad.

Choques en el campus pese a la suspensión del acto

A pesar de que Vito Quiles anunció en la red social X a las 16:34 horas la suspensión del acto —alegando que la Policía Nacional no podía garantizar su seguridad—, alrededor de medio centenar de personas contrarias a su presencia acudieron al campus. Frente a ellos, un grupo más reducido de jóvenes simpatizantes del agitador ultra también se personó en el lugar. Entre ambos colectivos, separados por unos veinte metros, la Policía Nacional formó un cordón para evitar incidentes.

Con el paso de los minutos, el grupo contrario al acto fue creciendo y recorrió varias zonas del campus coreando consignas como “Fuera fascistas de nuestras calles”. Algunos manifestantes lanzaron objetos, encendieron bengalas y profirieron gritos contra la presencia policial. Ante la escalada de tensión, los agentes antidisturbios intervinieron utilizando material de dispersión para restablecer el orden.

El acto convocado en el
El acto convocado en el campus de la Universidad de Navarra por el activista político Vito Quiles, pese a ser finalmente suspendido, ha provocado enfrentamientos (EFE/ Jesús Diges)

La intervención policial provocó que los concentrados se desplazaran hacia el cercano barrio de Iturrama, donde se reprodujeron los enfrentamientos. Allí, varios grupos de jóvenes levantaron barricadas con contenedores de basura, algunos de los cuales fueron incendiados. Fuentes de la Policía Nacional aseguran que, hasta el momento, no se han producido detenciones relacionadas con los hechos, aunque los disturbios seguían activos avanzada la tarde.

Una convocatoria no autorizada y rodeada de polémica

El activista, trabajador de EDATV y colaborador del movimiento Se Acabó La Fiesta, había anunciado que celebraría igualmente su intervención en la explanada frente a la Facultad de Comunicación, al tratarse de un espacio público. Sin embargo, la Delegación del Gobierno en Navarra afirma que el evento no fue comunicado en el plazo legal de 24 horas que exige la normativa para garantizar el derecho de reunión.

En las horas previas, colectivos vinculados a la izquierda abertzale, como la Gazte Koordinadora Sozialista (GKS), habían llamado a movilizarse contra la presencia del agitador en el campus. La previsión de choques motivó el refuerzo del dispositivo policial, que desde primera hora de la tarde vigilaba los accesos a la Universidad.

La Delegación del Gobierno ha desmentido además la afirmación de Quiles de que la Policía interceptó “16 cuchillos y navajas” en autobuses procedentes de Bilbao. Según la institución, esa información difundida por el activista en redes sociales es “totalmente falsa”. También ha negado que la Jefatura de Policía comunicara a Quiles la imposibilidad de garantizar su seguridad, motivo esgrimido por él para justificar la suspensión del acto.

Antecedentes de incidentes en otras universidades

La presencia de Vito Quiles en centros académicos ha generado episodios de tensión en varias ciudades en las últimas semanas. El pasado 16 de octubre, su visita a la Universidad Autónoma de Barcelona provocó enfrentamientos entre estudiantes y fuerzas de seguridad, y una semana después, el 23, se registraron protestas en la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, donde también carecía de autorización para celebrar su acto.

Graves altercados en la UAB por la llegada no autorizada de Vito Quiles. (X/@jaumetyni)

El centro navarro, que recuerda estos antecedentes, subraya que sus estatutos prohíben expresamente la celebración de actividades políticas en el campus. En su comunicado, la institución insiste en que es “un espacio de pluralismo, diálogo y discusión de ideas” en el que “no tiene cabida el activismo político ni los intereses personales”. Además, en una fecha próxima al aniversario del atentado sufrido por la Universidad el 30 de octubre de 2008, la rectora Iraburu ha recordado que la institución “ha vivido la violencia y sus consecuencias” y ha reiterado su compromiso con la convivencia pacífica.

Temas Relacionados

Vito QuilesUniversidadesPamplonaEstudiar en EspañaEducaciónEducación EspañaSucesosSucesos EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

La “trágica y rara” muerte de una ballena que intentaba quedarse varada en la costa y enfurece a los científicos

La ONG que intentó salvar animal hace un comunicado para alertar de la contaminación de los plásticos en el océano

La “trágica y rara” muerte

Silvia Severino, psicóloga: “Las amistades sí tienen fecha de caducidad”

La psicóloga explica por qué algunas relaciones dejan de tener sentido con el paso del tiempo

Silvia Severino, psicóloga: “Las amistades

‘Supervivientes All Star 2025′ vive su gran final: el cambio físico de sus cuatro finalistas tras 55 días en Honduras

La segunda temporada VIP del reality más duro de Telecinco ha llegado a su fin y, la noche de este jueves, 30 octubre, se conocerá al ganador de la edición

‘Supervivientes All Star 2025′ vive

Bárbara Rey se pronuncia sobre su ausencia en las memorias del rey Juan Carlos: “No se puede esperar nada de una persona como él”

La vedette se muestra indiferente a la publicación de la biografía del emérito, aunque deja claro que se sintió utilizada por él

Bárbara Rey se pronuncia sobre

Cómo eligen los gatos con cuál de sus dueños duermen y qué influye en su decisión

El instinto de supervivencia ocupa el centro de la forma de actuar de estas mascotas

Cómo eligen los gatos con
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La militancia de Junts valida

La militancia de Junts valida con un 86,98% de los votos la ruptura del pacto con el Gobierno de Sánchez

Ayuso patrocina con 1,5 millones de euros la última película que Woody Allen quiere rodar en Madrid porque ayuda a promocionar la Comunidad

La DGT mantiene la prohibición de superar el límite en 20 km/h al adelantar en carreteras convencionales

Hoy ha venido a divertirse al “circo” del Senado el “houdini” Pedro Sánchez: pregúntame por “chistorras” que yo te responderé con “magdalenas”

La Justicia obliga a un padre que gana 1.300 euros al mes a pagar la pensión de alimentos de su hija de 24 años, pero no a su hermana gemela

ECONOMÍA

Los errores que debes evitar

Los errores que debes evitar al ver un piso, según un agente inmobiliario: “Fíjate en los enchufes”

El tope al alquiler avanza: 304 ciudades están declaradas zonas de mercado tensionado, entre ellas, las tres capitales vascas

La Justicia concede la incapacidad permanente a una mujer con síndrome postcovid: “Sus secuelas deben considerarse definitivas”

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 30 octubre

España necesita tres millones de viviendas en alquiler y multiplicar por diez las protegidas en los próximos 15 años

DEPORTES

Szczesny confiesa que hizo para

Szczesny confiesa que hizo para parar el penalti de Mbappé durante el Clásico: “Estudio mucho a los lanzadores antes de los partidos”

La respuesta de Iker Casillas a una página web que pone en duda los logros de su carrera: “¡Engañé más que Houdini!”

Un campeón de F1 anuncia su retirada: “Siento que me he perdido mucho estos dos años, no estoy dispuesto a hacerlo de nuevo”

El equipo de fútbol del Mago Pop avanza en la Copa del Rey: es dueño del club desde 2020 y sueña con Primera

El exjugador de la NBA y del Real Madrid denunció a través redes sociales que temía por su vida y ahora es detenido por agredir a su novia