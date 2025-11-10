Cinco verduras ideales para bajar la tensión arterial

Verduras de un supermecado. (Freepik)

La presión arterial es un problema que afecta a mucha gente. Según la Revista Española de Cardiología, el 42,6% de la población adulta española mayor de 18 años es hipertensa.

Sin duda es uno de los problemas que más preocupan a los expertos en salud. Uno de los factores que más pueden ayudar en esta situación es cuidar la alimentación y seguir hábitos de vida saludables.

La presión arterial alta es peligrosa por diferentes motivos. Eleva el riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal y problemas oculares, además de favorecer a la aparición de enfermedades cardiovasculares.

Cinco verduras que pueden ayudarte a bajar la tensión arterial

Para evitar todos los problemas mencionados anteriormente, es importante conocer qué alimentos son capaces de reducir la presión arterial. Uno de los grupos alimenticios que más pueden ayudarte son las verduras.

Según explica la web especializada en salud The Wom Healthy, hay cinco que son especialmente beneficiosas. Una de ellas es la remolacha, que destaca por su contenido en nitratos naturales, que el cuerpo convierte en óxido nítrico. Esta molécula relaja los vasos sanguíneos, favoreciendo la vasodilatación y contribuyendo a reducir la presión arterial.

Otra verdura muy beneficiosa es la espinaca, rica en magnesio y potasio. Este último, en particular, ayuda a equilibrar los efectos del sodio y facilita su eliminación a través de la orina, lo que favorece la regulación de la presión arterial. Distintos estudios demuestran que aumentar la ingesta de potasio se asocia con una reducción notable de la presión arterial, especialmente en personas hipertensas que no reciben medicación.

El ajo, más allá de ser un condimento, actúa como un alimento funcional gracias a la alicina, un compuesto que mejora el funcionamiento de los vasos sanguíneos y disminuye la presión arterial. Su efecto es muy potente, siendo especialmente beneficioso en estos casos.

El apio nabo es bajo en calorías y muy rico en fibra, además de aportar una cantidad significativa de potasio. Este mineral favorece la eliminación del exceso de sodio y relaja las paredes vasculares, ayudando a mantener la presión arterial dentro de rangos saludables.

Por último, la col combina potasio, calcio y antioxidantes, convirtiéndola en un aliado para la salud cardiovascular. Su bajo contenido en sodio y su fibra contribuyen a mejorar la circulación, reducir la inflamación y mantener la presión arterial bajo control.

Hábitos diarios para controlar la presión arterial

Además de incorporar verduras y adaptar tu alimentación, hay ciertos hábitos que pueden potenciar el control de la presión arterial. Mantener un peso saludable es fundamental, ya que el exceso de peso aumenta la presión sobre el corazón y los vasos sanguíneos.

La actividad física regular, como caminar, nadar o practicar ejercicio aeróbico moderado, fortalece el sistema cardiovascular y contribuye a reducir la hipertensión. Limitar el consumo de sal, alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas también es clave.

Por otra parte, también es importante reducir el estrés mediante técnicas de relajación, respiración profunda o meditación, ya que esto puede tener un efecto positivo sobre la presión.