España

Si sufres de hipertensión, este es el tipo de dieta que debes seguir

La alimentación juega un papel fundamental tanto en la prevención como en el control de la tensión arterial alta

Guardar
Un hombre mayor cocinando (AdobeStock)
Un hombre mayor cocinando (AdobeStock)

En torno al 40% de los adultos sufre de hipertensión en España, alerta la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI). Se considera que alguien es hipertenso cuando mantiene una presión arterial elevada de manera constante, que es cuando puede ocasionar problemas graves para la salud si no se controla.

Esta condición pone una presión adicional en el sistema circulatorio, afectando directamente a los vasos sanguíneos y al corazón, como explican los profesionales de MedlinePlus. Uno de los riesgos más significativos asociados con la hipertensión es el aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares, pues la presión arterial alta puede dañar las arterias que suministran sangre al corazón, aumentando así la probabilidad de sufrir un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular.

La alimentación que se sigue cuando se padece de hipertensión resulta fundamental para evitar complicaciones. Los profesionales de la salud recomiendan el tipo de dieta DASH (“Enfoques dietéticos para detener la hipertensión”, por sus siglas en inglés), que se ha consolidado como una de las estrategias alimentarias más recomendadas para quienes buscan controlar o prevenir la presión arterial alta.

El enfoque de la dieta DASH se basa en la incorporación de alimentos ricos en potasio, calcio y magnesio, nutrientes esenciales para la salud cardiovascular. La estructura de este plan prioriza el consumo de verduras, frutas y cereales integrales, a los que se suman productos lácteos desnatados o bajos en grasa, pescado, carne de ave, legumbres y frutos secos. Por el contrario, limita de forma estricta los alimentos con alto contenido en sal, así como aquellos ricos en grasas saturadas y azúcares añadidos, como las carnes grasas y los lácteos enteros.

Rosetti - Hipertensión Arterial

Controlar la sal, clave para la tensión alta

Uno de los pilares de la dieta DASH es el control del sodio. La versión estándar de este plan establece un máximo de 2.300 miligramos de sal al día, una cantidad que, según la Clínica Mayo, equivale aproximadamente a una cucharada de sal de mesa y se ajusta a las recomendaciones de las Guías Alimentarias para los Estadounidenses. Además, existe una variante más restrictiva que reduce la ingesta diaria a 1.500 miligramos, opción que puede ser más adecuada para determinados perfiles de salud. En caso de duda sobre el nivel de sodio más conveniente, los profesionales de la Clínica Mayo aconsejan consultar con un profesional sanitario.

La dieta DASH se caracteriza por su equilibrio y flexibilidad, permitiendo múltiples combinaciones de alimentos sin necesidad de recurrir a productos especiales. Todos los ingredientes recomendados están disponibles en supermercados y restaurantes habituales, lo que facilita su integración en la vida cotidiana.

La reducción del consumo de sal es una consecuencia directa de la adopción de la dieta DASH, ya que los alimentos recomendados presentan un bajo contenido en sodio. Para potenciar este efecto, la Clínica Mayo sugiere disminuir la presencia de productos procesados y ricos en sal en la dieta diaria. Es posible que, al principio, el cambio en el sabor de los alimentos requiera un periodo de adaptación, pero con el tiempo, muchas personas descubren que prefieren el perfil de sabores que ofrece este patrón alimentario.

Temas Relacionados

HipertensiónTensión arterialSalSodioAlimentación saludableNutriciónNutrición EspañaEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Un estudio saca a la luz que un conocido pesticida podría ser el causante de daños cerebrales

La exposición al pesticida en el vientre materno se relacionó con alteraciones en el cerebro

Un estudio saca a la

Árboles de Navidad naturales o artificiales: ¿cuál es mejor para comprar este año?

En la elección de este adorno, que tiene un lugar muy especial en cada hogar, entran en juego muchos aspectos, como el precio o la sostenibilidad

Árboles de Navidad naturales o

Un juzgado de Bilbao anula una convocatoria de empleo público por requerir un nivel avanzado de euskera en el 90% de las plazas ofertadas

Según el “Plan de normalización del uso del euskera – VI periodo de planificación (2019-2022)”, solo el 46,47% de los puestos de trabajo del organismo requería un perfil lingüístico preceptivo

Un juzgado de Bilbao anula

Adiós a las heladas: la Aemet espera temperaturas “superiores a las normales para la época” y lluvias escasas

Los meteorólogos prevén la llegada de frentes asociados a borrascas atlánticas que afectarán solo al tercio norte de España

Adiós a las heladas: la

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 9 noviembre

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once sorteo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un juzgado de Bilbao anula

Un juzgado de Bilbao anula una convocatoria de empleo público por requerir un nivel avanzado de euskera en el 90% de las plazas ofertadas

Abascal eleva la presión sobre el PP en la Comunidad Valenciana: “Nosotros nunca tememos unas elecciones”

Pedro Sánchez llega a la cumbre UE-CELAC con un mensaje de unidad ante la fragmentación internacional: busca que Europa y América Latina actúen como ejes de estabilidad

Pedro Sánchez defiende la inocencia del fiscal general del Estado: “Y más aún tras todo lo visto en el juicio”

Un hijo intenta ser reconocido como heredero pero la Justicia lo rechaza: el tribunal acredita maltrato psicológico a su padre y afirma que provocó que “le tuviera miedo”

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 9 noviembre

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 9 noviembre

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 9 noviembre

Francisco Fernández Yuste, el experto en recursos humanos detrás del perfil ‘Mejora Tu Éxito Laboral’: “La salud mental y el trabajo van totalmente de la mano”

La mitad de los compradores de vivienda se hipoteca sin pareja y los bancos les aprietan las tuercas: “Les piden más garantías y les prestan menos”

DEPORTES

Tsarukyan habla de lo que

Tsarukyan habla de lo que tiene que hacer el Topuria para ser el número uno: “Entonces sí que será uno de los mejores peleadores de todos los tiempos”

El equipo ciclista de Israel, en peligro tras la marcha de su patrocinador Premier Tech

Aston Martin reestructura el equipo: despidos masivos ante una temporada desastrosa

Ana Peleteiro responde a las críticas por su nueva casa y su beca: “No es con dinero que supuestamente me das tú”

Así ha sido la reapertura del Camp Nou: grúas de fondo, algunos defectos y muchas críticas entre los aficionados