Si sufres de hipertensión, este es el tipo de dieta que debes seguir

Un hombre mayor cocinando (AdobeStock)

En torno al 40% de los adultos sufre de hipertensión en España, alerta la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI). Se considera que alguien es hipertenso cuando mantiene una presión arterial elevada de manera constante, que es cuando puede ocasionar problemas graves para la salud si no se controla.

Esta condición pone una presión adicional en el sistema circulatorio, afectando directamente a los vasos sanguíneos y al corazón, como explican los profesionales de MedlinePlus. Uno de los riesgos más significativos asociados con la hipertensión es el aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares, pues la presión arterial alta puede dañar las arterias que suministran sangre al corazón, aumentando así la probabilidad de sufrir un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular.

La alimentación que se sigue cuando se padece de hipertensión resulta fundamental para evitar complicaciones. Los profesionales de la salud recomiendan el tipo de dieta DASH (“Enfoques dietéticos para detener la hipertensión”, por sus siglas en inglés), que se ha consolidado como una de las estrategias alimentarias más recomendadas para quienes buscan controlar o prevenir la presión arterial alta.

El enfoque de la dieta DASH se basa en la incorporación de alimentos ricos en potasio, calcio y magnesio, nutrientes esenciales para la salud cardiovascular. La estructura de este plan prioriza el consumo de verduras, frutas y cereales integrales, a los que se suman productos lácteos desnatados o bajos en grasa, pescado, carne de ave, legumbres y frutos secos. Por el contrario, limita de forma estricta los alimentos con alto contenido en sal, así como aquellos ricos en grasas saturadas y azúcares añadidos, como las carnes grasas y los lácteos enteros.

Rosetti - Hipertensión Arterial

Controlar la sal, clave para la tensión alta

Uno de los pilares de la dieta DASH es el control del sodio. La versión estándar de este plan establece un máximo de 2.300 miligramos de sal al día, una cantidad que, según la Clínica Mayo, equivale aproximadamente a una cucharada de sal de mesa y se ajusta a las recomendaciones de las Guías Alimentarias para los Estadounidenses. Además, existe una variante más restrictiva que reduce la ingesta diaria a 1.500 miligramos, opción que puede ser más adecuada para determinados perfiles de salud. En caso de duda sobre el nivel de sodio más conveniente, los profesionales de la Clínica Mayo aconsejan consultar con un profesional sanitario.

La dieta DASH se caracteriza por su equilibrio y flexibilidad, permitiendo múltiples combinaciones de alimentos sin necesidad de recurrir a productos especiales. Todos los ingredientes recomendados están disponibles en supermercados y restaurantes habituales, lo que facilita su integración en la vida cotidiana.

La reducción del consumo de sal es una consecuencia directa de la adopción de la dieta DASH, ya que los alimentos recomendados presentan un bajo contenido en sodio. Para potenciar este efecto, la Clínica Mayo sugiere disminuir la presencia de productos procesados y ricos en sal en la dieta diaria. Es posible que, al principio, el cambio en el sabor de los alimentos requiera un periodo de adaptación, pero con el tiempo, muchas personas descubren que prefieren el perfil de sabores que ofrece este patrón alimentario.