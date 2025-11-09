España

Patatas a la carrettiera: una receta italiana que suele servirse como entrante o guarnición

Es fácil de hacer y puede adaptarse a diferentes situaciones

Las patatas son uno de los alimentos más versátiles en la cocina. Sin duda, son la guarnición perfecta para muchas personas y uno de los más habituales en comidas y cenas familiares.

Originarias principalmente del sur de Italia, especialmente en la región de Sicilia, las patatas a la carrettiera transmiten el espíritu mediterráneo utilizando ingredientes esenciales como el ajo, el perejil y el aceite de oliva.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos (10 minutos para hervir las patatas y 10 minutos para saltearlas)
  • Tiempo total estimado: 30 minutos

Ingredientes

  1. 1 kg de patatas
  2. 2-3 dientes de ajo
  3. 1 ramita de perejil fresco
  4. 1 guindilla (opcional)
  5. 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  6. Sal al gusto
  7. Pimienta al gusto
  8. Queso pecorino rallado

Cómo hacer patatas a la carrettiera, paso a paso

  1. Pela las patatas y córtalas en rodajas de aproximadamente un centímetro de grosor.
  2. Hierve las patatas en una olla con agua y sal durante 8 o 10 minutos, hasta que estén tiernas pero no se deshagan.
  3. Escurre bien las patatas para evitar que el agua las reblandezca durante el salteado.
  4. En una sartén grande, calienta el aceite de oliva y añade los dientes de ajo pelados y machacados junto con la guindilla si la empleas.
  5. Sofríe el ajo hasta dorarlo, retirándolo antes de que se queme para evitar amargor. Este paso es crucial para aromatizar el aceite.
  6. Incorpora las patatas escurridas a la sartén y saltea a fuego medio-alto. Remueve con suavidad para que las rodajas no se rompan y se doren por ambos lados.
  7. Pica finamente el perejil y añádelo a las patatas, junto con sal y pimienta al gusto. No añadas el perejil al principio: así conserva su aroma y color fresco.
  8. Si lo deseas, antes de servir, espolvorea queso pecorino rallado por encima y mezcla suavemente.
  9. Sirve las patatas calientes.
¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta preparación tiene entre cuatro y seis porciones, dependiendo de si se sirve como guarnición o plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: aproximadamente 210 kcal por porción
  • Grasas totales: 7 g
  • Grasas saturadas: 1 g
  • Hidratos de carbono: 33 g
  • Proteínas: 4 g
  • Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las patatas a la carrettiera pueden conservarse en perfecto estado hasta dos días si se guardan en un recipiente hermético y se mantienen refrigeradas. Es importante dejarlas enfriar completamente antes de taparlas, para evitar la condensación y que pierdan su textura.

A la hora de recalentarlas, lo más recomendable es hacerlo en una sartén a fuego bajo o medio, removiendo con suavidad para que se calienten de forma uniforme y mantengan su toque crujiente exterior. Evita el microondas, ya que tiende a reblandecerlas. Si se desea, se puede añadir un chorrito de aceite de oliva para realzar su sabor.

