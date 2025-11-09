España

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 9 noviembre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Guardar
Con Súper Once puedes ganar
Con Súper Once puedes ganar desde los tres aciertos. (Infobae)

Super Once, una de las principales loterías españolas que entrega millones de euros en premios, anunció los resultados del sorteo de este domingo 9 de noviembre publicados por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 9 noviembre.

Tipo: Sorteo 4 de las 17:00 horas.

Combinación ganadora: 05 15 16 21 22 28 32 34 35 37 38 40 44 48 60 63 65 81 83 84.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

Los pasos para jugar Super
Los pasos para jugar Super Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lo millonarios premios de Super Once

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-LoteríasNoticias

Últimas Noticias

Poni Falabella: el equino miniatura que guía a personas con discapacidad visual

Originario de Argentina, destaca por su inteligencia y belleza, características que lo han llevado a ser apreciado como animal de compañía y hasta en labores de asistencia

Poni Falabella: el equino miniatura

La presencia del Tren de Aragua en España: un fenómeno de violencia y crimen organizado asentado en el país

La Policía Nacional ha detenido a 13 personas en territorio español vinculadas a un gran plan con la banda criminal venezolana

La presencia del Tren de

Multas de hasta 90.000 euros si alquilas por encima del precio máximo permitido, según una gestora financiera: estas son las posibles sanciones

Las zonas tensionadas cuentan con restricciones específicas para limitar el importe del alquiler con el objetivo de favorecer el acceso a la vivienda y frenar la escalada de precios

Multas de hasta 90.000 euros

Patatas a la carrettiera: una receta italiana que suele servirse como entrante o guarnición

Es fácil de hacer y puede adaptarse a diferentes situaciones

Patatas a la carrettiera: una

Si tu perro marca constantemente el territorio con su orina, no es un animal dominante, según un adiestrador canino: “Tienen mucho estrés y son inseguros”

El educador canino Jaime Vidal explica las razones de este comportamiento

Si tu perro marca constantemente
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los españoles no quieren ser

Los españoles no quieren ser soldados: “Es un dato muy preocupante”

Condenan a una empresa por despedir a un trabajador con estrés que tras discutir con su jefe le dijo “me voy” y se fue a su médico a cogerse la baja

Ayuso sale del hospital tras “una fuerte gastroenteritis” que ha hecho que abandone en ambulancia la misa de la Virgen de la Almudena

Las guerras de fronteras no están superadas en España: el Condado de Treviño que se disputan Álava y Burgos

51 denuncias por acoso sexual en las Fuerzas Armadas: la cifra, que se ha duplicado en seis años, marca un nuevo récord

ECONOMÍA

Multas de hasta 90.000 euros

Multas de hasta 90.000 euros si alquilas por encima del precio máximo permitido, según una gestora financiera: estas son las posibles sanciones

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 9 noviembre

Precio de la luz estará muy cara este 10 de noviembre: estas son las tarifas por hora

Una trabajadora de CaixaBank es despedida por “cotilla”: “Perdió un sueldo de 5.000 euros al mes y 100.000 euros de indemnización”

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 9 noviembre

DEPORTES

Tsarukyan habla de lo que

Tsarukyan habla de lo que tiene que hacer el Topuria para ser el número uno: “Entonces sí que será uno de los mejores peleadores de todos los tiempos”

El equipo ciclista de Israel, en peligro tras la marcha de su patrocinador Premier Tech

Aston Martin reestructura el equipo: despidos masivos ante una temporada desastrosa

Ana Peleteiro responde a las críticas por su nueva casa y su beca: “No es con dinero que supuestamente me das tú”

Así ha sido la reapertura del Camp Nou: grúas de fondo, algunos defectos y muchas críticas entre los aficionados