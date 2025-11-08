España

Ni naranja ni limón: la fruta cítrica que ayuda a perder peso y regula el colesterol

Este alimento es rico en antioxidantes, minerales y vitaminas, especialmente la vitamina C y las del grupo B

Guardar
Estante de una frutería (Shutterstock)
Estante de una frutería (Shutterstock)

Si pensamos en frutas cítricas, es probable que las primeras en las que pensemos sean las clásicas: el limón, la naranja o la lima. Sin embargo, existe una que destaca por sus múltiples beneficios para la salud y por, pese a su sabor amargo, conquistar los paladares en todo el mundo. Se trata del pomelo, una fruta de aspecto similar a una naranja de gran tamaño.

Esta fruta se distingue por su riqueza en antioxidantes, minerales y vitaminas, especialmente la vitamina C y las del grupo B, así como por sus propiedades anticancerígenas, cuenta la farmacéutica y nutricionista Reme Navarros Escrivá para Atida Mifarma.

Uno de los aspectos más valorados del pomelo es su contribución a la pérdida de peso y al metabolismo. Su bajo contenido calórico (alrededor de 100 kilocalorías por cada 100 gramos) y su elevado porcentaje de agua lo convierten en un aliado en dietas tanto de adelgazamiento como de mantenimiento. El pomelo puede ayudar a bajar de peso cuando se integra en una dieta equilibrada y se combina con ejercicio físico, aunque no se recomienda seguir una dieta restrictiva basada únicamente en esta fruta. Muchas personas optan por consumirlo en zumo, a menudo mezclado con naranja natural para suavizar su sabor amargo.

Pomelo cortado sobre una tabla
Pomelo cortado sobre una tabla (Unsplash)

El pomelo también ha mostrado efectos positivos en la salud cardiovascular, cuenta la nutricionista. Su contenido en flavonoides contribuye a la prevención de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, mejora la circulación y favorece el funcionamiento del músculo cardíaco. Además, su acción antioxidante ayuda a regular los niveles de colesterol y a reducir los triglicéridos, fortaleciendo así el sistema circulatorio. Entre los antioxidantes presentes en el pomelo destacan los betacarotenos, que previenen el estrés oxidativo, retrasan el envejecimiento y protegen la vista frente a enfermedades como la degeneración macular y las cataratas.

Otros beneficios para la salud de consumir pomelo

El consumo regular de pomelo puede ofrecer múltiples beneficios para la salud, especialmente en lo que respecta al control metabólico y al bienestar general. Este cítrico contribuye a regular los niveles de insulina en sangre, ayudando así a mantener una adecuada respuesta del organismo frente a la glucosa. Este efecto resulta clave para reducir el riesgo de desarrollar resistencia a la insulina, una condición que, de no controlarse, puede derivar en diabetes tipo 2. Además, el pomelo contiene compuestos bioactivos que favorecen el equilibrio del metabolismo y promueven una mayor sensibilidad celular a esta hormona, potenciando el aprovechamiento energético de los azúcares.

Estas son las frutas que se pueden conseguir durante el otoño en España

Por otra parte, la especialista Navarro explica que el ácido salicílico presente en el pomelo desempeña un papel importante en el cuidado del sistema osteoarticular. Este componente ayuda a disolver los depósitos de calcio inorgánico que pueden acumularse en los cartílagos y articulaciones, un proceso que, con el tiempo, puede contribuir al desarrollo de dolencias como la artritis. Gracias a esta acción, el consumo o la aplicación de productos derivados del pomelo podría favorecer la movilidad articular y prevenir la rigidez. Además, el ácido salicílico se caracteriza por sus propiedades antiinflamatorias y exfoliantes, lo que lo convierte en un aliado tanto para la salud interna como para el cuidado de la piel.

En cuanto al sistema digestivo, el pomelo es una excelente fuente de fibra y agua, dos elementos esenciales para un tránsito intestinal adecuado. La fibra aumenta el volumen de las heces y facilita su expulsión, ayudando a prevenir el estreñimiento y a mejorar la salud intestinal. Asimismo, su consumo favorece una digestión más eficiente y una mejor absorción de los nutrientes provenientes de otros alimentos. Este contenido de fibra, junto con su bajo aporte calórico, genera un efecto saciante, por lo que el pomelo puede ser un complemento ideal en dietas destinadas al control del peso.

Temas Relacionados

PomeloFrutasAlimentación saludableNutriciónNutrición EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Marta Jiménez, neuropsicóloga: “Cuando tu cabeza se llena de ruido, no necesitas más pensamientos. Necesitas volver al presente ya”

Existen técnicas que pueden ayudar a salir de las rumiaciones mentales a través de la atención plena o ‘mindfulness’

Marta Jiménez, neuropsicóloga: “Cuando tu

Números ganadores del Super Once del Sorteo 2

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Números ganadores del Super Once

Los parques de Madrid más bonitos para pasear en otoño, y ninguno es El Retiro

Estos tres lugares son menos conocidos por los turistas y ofrecen una perspectiva de esta temporada diferente. Su ambiente tranquilo encanta y se presenta como la escapada perfecta esta época del año

Los parques de Madrid más

¿Pueden unos padres oponerse a la eutanasia solicitada por su hijo mayor de edad? El caso que el Tribunal Supremo estudiará para fijar doctrina

La reciente admisión judicial ha puesto en primer plano la necesidad de clarificar la intervención de familiares en decisiones sobre el derecho a morir

¿Pueden unos padres oponerse a

La hoja de ruta de los reyes Felipe VI y Letizia en su primer viaje de Estado a China: su intensa agenda oficial con actos por separado

Los padres de la princesa Leonor cuentan con varias citas durante su visita al país asiático, incluyendo una cena de gala y un concierto

La hoja de ruta de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juanma Moreno reclama un gobierno

Juanma Moreno reclama un gobierno que “se ponga a trabajar” y “se deje de politiqueo” en Comunidad Valenciana tras la dimisión de Mazón

Un policía en estado crítico tras recibir el disparo de un hombre atrincherado en una operación contra el narcotráfico en Sevilla

El bloqueo de Junts al Gobierno de Pedro Sánchez perjudica a todos, también a Cataluña: paralizará 21.000 millones en ayudas europeas, la “financiación singular” y la quita de la deuda autonómica

Las razones de la “ruptura irreversible” de Junts con el Gobierno: la amnistía, la pérdida de votantes en Cataluña o la demanda de control migratorio

No hay comida suficiente en el monte de El Pardo para tanto ciervo y jabalí: Patrimonio Nacional prorroga el contrato de piensos, que incluye a los gatos callejeros del Palacio Real y Aranjuez

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del Sorteo 2

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 1 de este 8 noviembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Paul Collier, economista de la Universidad de Oxford, defiende la descentralización como fórmula contra la desigualdad: “Ni el Gobierno ni el mercado lo saben todo”

DEPORTES

Ana Peleteiro responde a las

Ana Peleteiro responde a las críticas por su nueva casa y su beca: “No es con dinero que supuestamente me das tú”

Así ha sido la reapertura del Camp Nou: grúas de fondo, algunos defectos y muchas críticas entre los aficionados

Egan Bernal, ganador del Tour de Francia, anuncia el doloroso robo que ha sufrido: “Ojalá esto se pueda esclarecer”

De la Fuente anuncia la lista de España para sellar la clasificación al Mundial: Pablo Fornals de regreso

El presidente del Rayo Vallecano aclara la polémica de las toallas en el vestuario del Lech Poznan: “Están perfectamente limpias”