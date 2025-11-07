España

Radiografía de los graduados en España: la carrera, el género y el tipo de universidad marcan el salario tras titularse

El sector privado paga más a sus titulados, pero la afiliación laboral es mayor en el público

Los alumnos de universidades privadas
Los alumnos de universidades privadas ganan 3.500 euros al año más de media que en los de la pública.

Durante el curso 2018-2019, 189.438 personas finalizaron sus estudios universitarios. Cuatro años más tarde, la Fundación CYD examinó su situación laboral, plasmando los resultados en el informe La empleabilidad de los jóvenes en España 2025. ¿Cómo es la inserción de los graduados universitarios?

El estudio ha revelado que el 75,9% de los titulados está afiliado a la Seguridad Social, el 72,4% cuenta con un contrato indefinido y la base media de cotización salarial (BMC) se sitúa en torno a los 30.976 euros.

No obstante, el texto ha puesto de manifiesto las graves diferencias en función del ámbito de estudio, el género y el tipo de universidad donde se ha estudiado. El perfil mayoritario del recién egresado es una mujer menor de 25 años proveniente de la universidad pública.

Por su parte, los ámbitos con mayor número de egresados han sido Negocios, administración y derecho (19,5%), Salud y servicios sociales (17,4%) y Educación (15,9%), según detalla el informe.

Diferencias por ámbitos de estudio y condiciones laborales

El estudio destaca que los titulados en Ingeniería, Industria, Construcción e Informática son los mejores posicionados en los indicadores de inserción laboral. Además, registran las tasas más altas en cuanto a los contratos indefinidos y salarios más elevados.

En particular, Medicina sobresale con una tasa de afiliación del 94%, una BMC de 41.839 euros y el 99,8% de los graduados trabajando. No obstante, solo el 2% tiene un contrato indefinido.

En cambio, las carreras de Artes y Humanidades presentan las menores tasas de afiliación (63,5%) y una BMC de 27.185 euros. Por su parte, Salud y Servicios Sociales destacan por su elevada temporalidad, ya que solo el 41% de los contratos son indefinidos, mientras que Educación presenta la menor proporción de contratos a jornada completa (58,2%).

La empleabilidad de los graduados universitarios depende, en gran medida, del ámbito de estudio. Titulaciones vinculadas a la Ingeniería, industria y construcción e Informática obtienen mayores resultados en inserción y condiciones laborales, mientras que las disciplinas del ámbito de Artes y humanidades y Educación enfrentan mayores retos relacionados con la estabilidad laboral”, ha subrayado Aïda Piñol, del gabinete técnico de la Fundación CYD.

Depende de la carrera ,
Depende de la carrera, puede haber más posibilidades de inserción.

Diferencias de género y brecha salarial

Por otro lado, el estudio evidencia la existencia de una brecha salarial entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de estudio. Cuatro años después de finalizar la universidad, los hombres presentan una BMC anual superior en 2.285 euros respecto a las mujeres, y en todos los campos ellos obtienen un salario más alto. Además, la tasa de contratación indefinida es del 78,7% para los hombres y del 68,3% para las mujeres.

La sobrerrepresentación femenina es especialmente significativa en Educación (80,5%) y Salud y Servicios sociales (72,6%), mientras que su presencia es mucho menor en Informática (13,3%) e Ingeniería, industria y construcción (30,4%).

Según ha explicado Aïda Piñol, “la brecha salarial viene dada por dos fenómenos. En primer lugar, es algo estructural en todos los ámbitos, incluso en los que la presencia de la mujer es ampliamente mayoritaria y, en segundo lugar, ellas tienden a optar mucho más que ellos por ámbitos como Educación o Artes y Humanidades, con peores indicadores de inserción laboral, y, en cambio, están infrarrepresentadas en titulaciones que destacan por su alta empleabilidad, como Informática o las ingenierías”.

El sueldo medio de las mujeres en España es un 16% inferior al de los hombres y todavía existe brecha salarial.

Universidad pública vs universidad privada

Entre 2018 y 2025, la oferta de plazas de grado ha experimentado una reducción de 0,4%. En este contexto, según el informe, los titulados en universidades públicas presentan una tasa de afiliación ligeramente superior a los de las privadas (76,1% frente al 74,8%).

Sin embargo, los egresados de universidades privadas perciben una BMC más elevada, con 33.990 euros frente a los 30.429 euros de los graduados en las públicas. Es decir, cobran 3.500 euros más de media al año.

Esto se debe a que el 40% de los titulados en universidades públicas trabaja en puestos de grupo medio o bajo de cotización, mientras que en las privadas esta cifra se reduce al 30%. Además, el porcentaje de egresados que trabaja como autónomo es el doble en las privadas (12,1%) respecto a las públicas (6,4%).

Por último, el estudio recalca que la universidad privada ha crecido un 91% en nueve años, mientras que la pública continúa a la baja, siendo todas las universidades construidas desde 1998 de titularidad privada.

Calendario lunar 2025: son las fases de la luna de la semana en España

Cada semana trae nuevas etapas en el ciclo de la Luna. Descubre que nos depara en las siguientes noches

Calendario lunar 2025: son las

Así subirán las pensiones en 2026: calcula cuánto aumentará la tuya

Se elevarán en torno al 2,6%, pero el incremento definitivo se conocerá el 12 de diciembre, cuando el INE publique el dato final del IPC de noviembre

Así subirán las pensiones en

¿Por qué algunas bebidas vegetales llevan aceite de nabina?: sus características nutricionales, su sabor neutro y su capacidad para "dar una textura más cremosa"

El aceite de nabina es un ingrediente común en la industria alimentaria, utilizado en el mundo de las bebidas vegetales especialmente en las alternativas dedicadas al mundo del café

¿Por qué algunas bebidas vegetales

Los sindicatos exigen el reconocimiento completo de los periodos cotizados de las empleadas de hogar para que puedan cobrar el paro

CCOO denuncia que miles de trabajadoras del servicio doméstico siguen sin poder acceder plenamente a las prestaciones por desempleo y pide al SEPE actualizar sus criterios conforme a la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE

Los sindicatos exigen el reconocimiento

Manuel Hernández, abogado, explica qué hacer si uno de los herederos ocupa una vivienda: "Si somos mayoría podemos iniciar el proceso de desahucio"

Este procedimiento funciona de manera similar al desalojo por impago de alquiler. Si el juez determina que el sucesor ocupa la propiedad sin autorización del resto, puede fijar una fecha para la expulsión

Manuel Hernández, abogado, explica qué
La Audiencia Nacional llama a

La Audiencia Nacional llama a declarar a Koldo y al comisionista Víctor de Aldama por la compraventa de mascarillas en Canarias durante la pandemia

El juez pide prisión provisional para el empresario de criptomonedas que dio 100.000 euros en metálico a Alvise por estafar más de 185 millones de euros

El novio de Ayuso tendrá que ir al banquillo: la Audiencia de Madrid procesa a González Amador por fraude fiscal y falsedad documental

El juicio contra el hermano de Pedro Sánchez y el líder del PSOE de Extremadura ya tiene fecha: será entre el 9 y el 14 de febrero

Desarticulada una célula de la banda venezolana Tren de Aragua en España: hay 13 detenidos

Así subirán las pensiones en

Así subirán las pensiones en 2026: calcula cuánto aumentará la tuya

Los sindicatos exigen el reconocimiento completo de los periodos cotizados de las empleadas de hogar para que puedan cobrar el paro

Manuel Hernández, abogado, explica qué hacer si uno de los herederos ocupa una vivienda: "Si somos mayoría podemos iniciar el proceso de desahucio"

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Una década sin hablarse con sus padres les cuesta la herencia a una mujer y a su hija: el padre la echó de casa cuando se casó y la jueza avala la desheredación

Egan Bernal, ganador del Tour

Egan Bernal, ganador del Tour de Francia, anuncia el doloroso robo que ha sufrido: "Ojalá esto se pueda esclarecer"

De la Fuente anuncia la lista de España para sellar la clasificación al Mundial: Pablo Fornals de regreso

El presidente del Rayo Vallecano aclara la polémica de las toallas en el vestuario del Lech Poznan: "Están perfectamente limpias"

Los rivales de Carlos Alcaraz en las ATP Finals: de Novak Djokovic a Taylor Fritz

La FIFA publica los nominados al premio The Best 2025: Lamine Yamal, Pedri o Mbappé están en la lista, pero Vinicius no