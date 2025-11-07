Radiografía de los graduados en España: la carrera, el género y el tipo de universidad marcan el salario tras titularse

Los alumnos de universidades privadas ganan 3.500 euros al año más de media que en los de la pública. (Rocío Ruz/Europa Press)

Durante el curso 2018-2019, 189.438 personas finalizaron sus estudios universitarios. Cuatro años más tarde, la Fundación CYD examinó su situación laboral, plasmando los resultados en el informe La empleabilidad de los jóvenes en España 2025. ¿Cómo es la inserción de los graduados universitarios?

El estudio ha revelado que el 75,9% de los titulados está afiliado a la Seguridad Social, el 72,4% cuenta con un contrato indefinido y la base media de cotización salarial (BMC) se sitúa en torno a los 30.976 euros.

No obstante, el texto ha puesto de manifiesto las graves diferencias en función del ámbito de estudio, el género y el tipo de universidad donde se ha estudiado. El perfil mayoritario del recién egresado es una mujer menor de 25 años proveniente de la universidad pública.

Por su parte, los ámbitos con mayor número de egresados han sido Negocios, administración y derecho (19,5%), Salud y servicios sociales (17,4%) y Educación (15,9%), según detalla el informe.

Diferencias por ámbitos de estudio y condiciones laborales

El estudio destaca que los titulados en Ingeniería, Industria, Construcción e Informática son los mejores posicionados en los indicadores de inserción laboral. Además, registran las tasas más altas en cuanto a los contratos indefinidos y salarios más elevados.

En particular, Medicina sobresale con una tasa de afiliación del 94%, una BMC de 41.839 euros y el 99,8% de los graduados trabajando. No obstante, solo el 2% tiene un contrato indefinido.

En cambio, las carreras de Artes y Humanidades presentan las menores tasas de afiliación (63,5%) y una BMC de 27.185 euros. Por su parte, Salud y Servicios Sociales destacan por su elevada temporalidad, ya que solo el 41% de los contratos son indefinidos, mientras que Educación presenta la menor proporción de contratos a jornada completa (58,2%).

“La empleabilidad de los graduados universitarios depende, en gran medida, del ámbito de estudio. Titulaciones vinculadas a la Ingeniería, industria y construcción e Informática obtienen mayores resultados en inserción y condiciones laborales, mientras que las disciplinas del ámbito de Artes y humanidades y Educación enfrentan mayores retos relacionados con la estabilidad laboral”, ha subrayado Aïda Piñol, del gabinete técnico de la Fundación CYD.

Depende de la carrera , puede haber más posibilidades de inserción. (Eduardo Parra/Europa Press)

Diferencias de género y brecha salarial

Por otro lado, el estudio evidencia la existencia de una brecha salarial entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de estudio. Cuatro años después de finalizar la universidad, los hombres presentan una BMC anual superior en 2.285 euros respecto a las mujeres, y en todos los campos ellos obtienen un salario más alto. Además, la tasa de contratación indefinida es del 78,7% para los hombres y del 68,3% para las mujeres.

La sobrerrepresentación femenina es especialmente significativa en Educación (80,5%) y Salud y Servicios sociales (72,6%), mientras que su presencia es mucho menor en Informática (13,3%) e Ingeniería, industria y construcción (30,4%).

Según ha explicado Aïda Piñol, “la brecha salarial viene dada por dos fenómenos. En primer lugar, es algo estructural en todos los ámbitos, incluso en los que la presencia de la mujer es ampliamente mayoritaria y, en segundo lugar, ellas tienden a optar mucho más que ellos por ámbitos como Educación o Artes y Humanidades, con peores indicadores de inserción laboral, y, en cambio, están infrarrepresentadas en titulaciones que destacan por su alta empleabilidad, como Informática o las ingenierías”.

Universidad pública vs universidad privada

Entre 2018 y 2025, la oferta de plazas de grado ha experimentado una reducción de 0,4%. En este contexto, según el informe, los titulados en universidades públicas presentan una tasa de afiliación ligeramente superior a los de las privadas (76,1% frente al 74,8%).

Sin embargo, los egresados de universidades privadas perciben una BMC más elevada, con 33.990 euros frente a los 30.429 euros de los graduados en las públicas. Es decir, cobran 3.500 euros más de media al año.

Esto se debe a que el 40% de los titulados en universidades públicas trabaja en puestos de grupo medio o bajo de cotización, mientras que en las privadas esta cifra se reduce al 30%. Además, el porcentaje de egresados que trabaja como autónomo es el doble en las privadas (12,1%) respecto a las públicas (6,4%).

Por último, el estudio recalca que la universidad privada ha crecido un 91% en nueve años, mientras que la pública continúa a la baja, siendo todas las universidades construidas desde 1998 de titularidad privada.