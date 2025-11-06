Un hostelero desvela cuánto genera con su restaurante especializado en poke: “El año pasado facturó 760.000 euros ese local solo”

Tres personas sujetan el poke que se han pedido para comer (Montaje Infobae con imágenes de @Eric_Ponce / Youtube y Canva)

Rubén, consultor informático madrileño, dejó su carrera en el sector de la tecnología para dedicarse completamente a la restauración, abriendo un local de poke bajo el nombre Goxo Poke en San Sebastián. En la actualidad ya cuenta con cuatro establecimientos de este tipo.

Durante una conversación con Eric Ponce, creador de contenido y emprendedor que está documentando en YouTube el proceso de cómo monta su primer negocio físico, Rubén ha compartido sin tapujos las cifras de su empresa. Unas sumas poco habituales en el mundo de la hostelería: “Este local el año pasado, en 2024, facturó 760.000 euros”, explicó. La precisión de Rubén no deja lugar a dudas: esa facturación corresponde solo y exclusivamente a uno de los locales.

Más allá del volumen de ventas, Rubén subrayó que el rendimiento financiero supera lo que se suele observar en la tradicional hostelería española. Según el empresario, el margen EBITDA (indicador financiero que significa Beneficios Antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones) se sitúa aproximadamente en un 20% “más o menos”, detalló a Eric Ponce, quien resaltó la magnitud del dato y preguntó si ese porcentaje se consideraba elevado.

Rubén no dudó en responder: “Es bastante alto. O sea, piensa que una hostelería media andará sobre el 10% o incluso debajo”.

Una plantilla que se ajusta a la demanda

El éxito financiero de los locales Goxo Poke no se entiende sin analizar su modelo organizativo. Rubén atribuye la rentabilidad principalmente a dos factores. Por un lado, el sistema operativo, que aporta una elevada eficiencia en el día a día; por otro, el control de los recursos humanos, que evita una subida de plantilla proporcional al aumento de ventas: “Una de las bases es la operativa, que hace que todo sea muy eficiente, y otra de las bases es que el personal no se tiene que aumentar en función de la facturación de forma exponencial”, afirmó.

En su explicación, el empresario aclaró que la plantilla se ajusta durante el año según la demanda. Así, en los meses de menor actividad puede bastar con tres jornadas y media, mientras que en verano, durante los picos, pueden necesitarse hasta cinco jornadas para cubrir un volumen de operaciones mucho mayor: “Yo puedo tener en enero tres jornadas y media y en agosto tener cinco y cubrir del triple de facturación, a lo mejor”, detalló.

Gastos competitivos en personal incluso en los meses fuertes

Al analizar los datos recientes, Rubén compartió que el gasto en personal durante agosto, tradicionalmente el mes más intenso en ventas, se mantuvo en registros muy bajos respecto a otros negocios del sector. “Por ejemplo, en el mes de agosto (de este año 2025) se han facturado 210.000 euros entre los cuatro locales y hay un gasto de personal del 18%”, afirmó.

Para poner esas cifras en contexto, Eric Ponce puntualizó que ese porcentaje es también inusualmente bajo, algo que el propio Rubén confirmó: “Es muy bajo para una hostelería, porque suele andar entre el 30 o 35%”, aseguró el empresario durante la entrevista.