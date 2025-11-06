España

El mejor momento del día para comer nueces y obtener todos sus beneficios

El fruto seco posee una gran riqueza en nutrientes esenciales, por lo que se recomienda su ingesta en desayunos y tentempiés

Las nueces ayudan a tener
Las nueces ayudan a tener energía. Foto: (iStock)

El consumo de nueces se ha consolidado como una de las prácticas más recomendadas dentro de una alimentación saludable, gracias a su perfil nutricional y a los múltiples beneficios que aportan al organismo. Sin embargo, la elección del momento del día para ingerirlas puede influir en el tipo de ventajas que se obtienen. Según ha analizado el medio italiano Ais News, la integración de las nueces en la dieta diaria responde a diferentes objetivos, desde el control del peso hasta la mejora del descanso nocturno.

¿Qué le pasa a tu cuerpo si comes nueces todos los días?

Las nueces destacan por su riqueza en nutrientes esenciales. Su contenido en ácidos grasos saludables, especialmente Omega-3, contribuye de manera significativa a la salud cardiovascular. Además, aportan antioxidantes, vitamina E, minerales como el magnesio y el cobre, así como fibra, lo que las convierte en un alimento completo para el bienestar general. Estos componentes favorecen una amplia variedad de efectos positivos, que van desde la protección del sistema circulatorio hasta el apoyo a las funciones cognitivas.

El momento óptimo para consumir nueces

Incorporar nueces en el desayuno o como tentempié matutino se ha revelado como una estrategia eficaz para quienes buscan activar el metabolismo desde primera hora. Tomarlas al comenzar el día ayuda a preparar el cuerpo para un mayor gasto energético y prolonga la sensación de saciedad, lo que puede ser especialmente útil para quienes desean controlar su peso. Además, las nueces proporcionan energía de liberación lenta, lo que contribuye a mantener la concentración y la productividad durante la mañana. Añadirlas al porridge, al yogur o consumirlas solas son opciones recomendadas para aprovechar estos beneficios.

Durante la tarde, es habitual experimentar una disminución de la energía, lo que puede afectar al rendimiento en el trabajo o en los estudios. En este contexto, un tentempié a base de nueces resulta idóneo, ya que ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en sangre gracias a su bajo índice glucémico. De este modo, se evita la alternancia de picos y caídas energéticas que suelen provocar los aperitivos azucarados. Además, su formato práctico y portátil facilita su consumo tanto en la oficina como durante los desplazamientos.

Beneficios y precauciones al consumir nueces por la noche

El consumo de nueces antes de dormir también presenta ventajas específicas. Este fruto seco contiene melatonina, una hormona que interviene en la regulación del sueño, y magnesio, que favorece el relajamiento muscular y nervioso. Por tanto, incluir una pequeña cantidad de nueces en la cena o como último tentempié puede contribuir a mejorar la calidad del descanso nocturno. No obstante, Ais News advierte sobre la necesidad de moderar la cantidad ingerida en este momento del día, ya que su elevado aporte calórico podría interferir con los objetivos de control de peso si se supera la ración recomendada.

La elección del momento más adecuado para consumir nueces depende, en última instancia, de las metas personales. Si el objetivo es prolongar la saciedad y facilitar el control del peso, la mañana es el momento más indicado. Para quienes buscan mantener un nivel de energía estable, el consumo a media tarde resulta más conveniente. Por otro lado, si se pretende mejorar el sueño, la ingesta nocturna puede ser beneficiosa, siempre que se realice con moderación. En cualquier caso, la clave reside en incorporar las nueces de forma regular en la dieta para maximizar sus efectos positivos, según ha subrayado el medio italiano.

En cuanto a la cantidad diaria recomendada, Ais News ha señalado que una ración de aproximadamente 30 gramos, equivalente a entre cinco y siete nueces enteras, permite aprovechar sus nutrientes sin exceder el aporte calórico. Aunque se trata de una alternativa saludable, su alta densidad energética hace imprescindible mantener la moderación.

La información recogida por Ais News concluye que experimentar con diferentes momentos de consumo puede ayudar a cada persona a identificar la estrategia más adecuada para su estilo de vida y sus necesidades. Ya sea al comenzar el día, como tentempié vespertino o antes de acostarse, la inclusión constante de nueces en la alimentación contribuye de manera significativa a la salud y al bienestar general.

