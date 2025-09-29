México

Por esta razón deberías de comer nueces con frecuencia

Gracias a su contenido en proteínas vegetales y grasas saludables, generan sensación de saciedad

Por Joshua Espinosa

Guardar
México es uno de los
México es uno de los principales productores y exportadores de nueces a nivel mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la actualidad, la atención hacia los alimentos que aportan beneficios probados a la salud crece paulatinamente, y las nueces ocupan un lugar destacado gracias a su perfil nutricional y versatilidad en la dieta.

Las nueces, producidas en más de cincuenta variedades en todo el mundo, es valorado tanto por su sabor como por sus efectos positivos en la prevención de diversas enfermedades y el mantenimiento del bienestar general. México se posiciona como uno de los mayores productores y exportadores, con los estados de Chihuahua, Puebla y Sonora como principales regiones donde este fruto seco se cultiva y recolecta.

El origen de las nueces está en el nogal, árbol cuyo fruto presenta una cubierta externa gruesa y rugosa; tras romperla, se accede a la semilla comestible, de textura seca y ligeramente grasosa. Entre las variedades más conocidas figuran la de Castilla —con su característica forma semejante a un cerebro—, la pecana, la de la India con alto contenido de aceite y la macadamia.

La mejor temporada para adquirir
La mejor temporada para adquirir nueces frescas es entre septiembre y octubre, durante la cosecha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia que cobra la nuez en la nutrición radica en el abanico de beneficios que ofrece a la salud. Su composición, que varía según el tipo, permite encontrar en solo cincuenta gramos de producto entre 330 y 380 kilocalorías, así como una combinación apreciable de nutrientes. Estos frutos aportan cinco gramos de proteínas y entre diez y treinta gramos de grasas saludables, principalmente monoinsaturadas y poliinsaturadas, incluyendo Omega 3. En menor medida, proporcionan siete gramos de carbohidratos.

Uno de los principales aportes de las nueces proviene de su perfil lipídico, en el que predominan grasas saludables capaces de contribuir a la reducción del colesterol y al fortalecimiento del sistema cardiovascular. Entre los micronutrientes destaca la presencia de potasio, zinc, magnesio, fósforo, hierro y vitamina E, además de varias vitaminas del grupo B.

Otro punto relevante es su acción antioxidante. El consumo habitual de nueces contribuye a retardar el envejecimiento celular, protegiendo al organismo frente a la acción de radicales libres. Complementan este beneficio su aporte de proteínas vegetales, que generan saciedad y permiten su inclusión como complemento en distintas dietas.

Las nueces aportan proteínas, grasas
Las nueces aportan proteínas, grasas saludables, carbohidratos y micronutrientes esenciales como potasio y vitamina E. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temporada más recomendable para adquirir nueces frescas se da durante los últimos meses del año, particularmente entre septiembre y octubre, que coinciden con la cosecha. Esta estacionalidad propicia que sus precios sean más accesibles, variando según la región o el punto de venta.

Se recomienda almacenar las nueces en lugares secos para evitar la absorción de humedad, que podría alterar su textura y sabor, o propiciar la aparición de hongos. Al mantenerlas en condiciones óptimas, pueden conservarse durante un periodo prolongado sin perder sus propiedades. Recuerda consultar a un profesional de la salud antes de hacer cualquier cambio en tu dieta.

Temas Relacionados

Nueces Salud NutriciónNuezBienestarmexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 28 de septiembre: Wendy entra a la casa para dejar ‘reconocimiento’ de los 4 millones de pesos

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Casa de los Famosos

Cómo el Cártel de Sinaloa y el CJNG usan la IA para el control de tráfico de drogas y el reconocimiento de rostros

Con las herramientas tecnológicas los criminales expanden su capacidad de violencia del mundo real a los entornos digitales

Cómo el Cártel de Sinaloa

Qué tan bueno es tomar jugo de betabel todos los días para reducir problemas de presión arterial

Es importante completar tratamientos médicos con mejoras a la alimentación

Qué tan bueno es tomar

SEP confirma por qué se suspenden 17 días la clases en el Ciclo escolar 2025-2026

El calendario oficial contempla ciertas fechas en las que no será necesario acudir a la escuela

SEP confirma por qué se

Mexicanos piden no colocar ofrendas minimalistas para Día de Muertos

Esta tradición está a poco más de un mes, internautas recuerdan las críticas hacia Yuya

Mexicanos piden no colocar ofrendas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cómo el Cártel de Sinaloa

Cómo el Cártel de Sinaloa y el CJNG usan la IA para el control de tráfico de drogas y el reconocimiento de rostros

Queman camioneta con pasajeros en Chilpancingo, Guerrero: Gobierno municipal pide apoyo a Claudia Sheinbaum

Ataque contra el Ejército deja tres muertos en Culiacán, Sinaloa: aseguran armas, chalecos y un explosivo

Caen ocho presuntos miembros del CJNG en Edomex ligados a delitos de alto impacto tras violar sellos

Grupo armado ataca con drones avionetas en una pista de Tepalcatepec y acusan al CJNG de violencia en Coahuayana

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 28 de septiembre: Wendy entra a la casa para dejar ‘reconocimiento’ de los 4 millones de pesos

Fans acusan a Zoé de hacer playback en su primer concierto en el foro GNP

Mexicanos llevan letreros de paraderos de camión a Europa y otros destinos turísticos

Esta es la mejor manera de recorrer los 32 estados de México, según la Inteligencia Artificial

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en México

DEPORTES

Julio César Chávez es internado

Julio César Chávez es internado en un hospital en Culiacán: ¿Cuál es su estado de salud?

Selección mexicana sub-20 debuta con empate ante Brasil en la Copa Mundial Chile 2025

Filtran el jersey de visitante que usaría la selección mexicana en el Mundial 2026

¡Histórico! Raúl Jiménez se convierte en el primer mexicano en alcanzar 60 goles en la Premier League

Isaac del Toro hace historia para México al posicionarse en el séptimo lugar en la vuelta de Ruanda