España

Mario Alonso Puig, médico: “Hay muchas personas que consideran que sus genes determinan su destino. Estoy aquí para decirte que no”

El médico y divulgador explica que la epigenética demuestra que el estilo de vida puede activar o desactivar genes, cambiando nuestra salud y bienestar

Guardar
(Jaime Olivos)
(Jaime Olivos)

Muchas personas se piensan que los genes determinan el destino de cada persona y que lo que heredamos en el ADN define quiénes somos y lo que nos pasará en nuestra vida.

Sin embargo, el médico y ensayista Mario Alonso Puig, especialista en cirugía general y del aparato digestivo, ha aclarado a través de sus redes sociales que esta creencia se trata tan solo de un mito.

En un reciente vídeo publicado en su cuenta de Instagram, el doctor ha utilizado un modelo de gen para explicar de forma sencilla cómo funciona realmente nuestro ADN y cómo nuestras decisiones diarias influyen directamente en él.

Mario Alonso Puig
Mario Alonso Puig

La epigenética

“Estoy aquí para decirte que no. No es así. Hay una ciencia que se llama epigenética que muestra claramente que un gen puede expresarse o no expresarse dependiendo de distintas cosas”, explica Mario Alonso Puig en su vídeo.

La epigenética es una rama de la biología que estudia cómo los factores externos , como por ejemplo la alimentación, el ejercicio o las emociones, pueden modificar la actividad de los genes sin alterar su estructura. Es decir, los genes pueden “encenderse” o “apagarse” según el estilo de vida que llevemos.

“Depende, por ejemplo, de si haces ejercicio, del tipo de nutrición, de cómo descansas, de la gente de la que te rodeas y del nivel de quietud y paz que existe en tu vida. Todo esto transforma nuestra biología”, señala el médico.

Los hábitos que influyen en la expresión genética

Dormir bien (Freepik)
Dormir bien (Freepik)

Según el experto, pequeños gestos cotidianos pueden tener un gran impacto en nuestra salud celular. Hacer ejercicio de forma regular, dormir bien, alimentarse con productos naturales, reducir el estrés y rodearse de personas positivas pueden mejorar el equilibrio del cuerpo y favorecer a la expresión de genes beneficiosos.

Por el contrario, el estrés constante, la mala alimentación o el sedentarismo pueden activar a los genes relacionados con la inflamación, el envejecimiento o las enfermedades crónicas.

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

De esta manera, nuestros genes no son una sentencia, sino una predisposición que puede cambiar con el entorno que nos rodea y con nuestros hábitos.

Mario Alonso Puig nos invita a reflexionar sobre la enorme influencia que tenemos en nuestra propia biología: “Los genes no determinan nuestra vida, solo nos predisponen. La ciencia de la epigenética nos ha mostrado algo extraordinario: que podemos influir activamente en cómo se expresan.”

Esto significa que nuestro destino no está escrito en el ADN, sino que lo escribimos día a día con cada decisión, cada pensamiento y cada acto de autocuidado que tomamos nosotros mismos.

Un médico conversa con una
Un médico conversa con una paciente sobre los resultados de pruebas de ADN (Imagen Ilustrativa Infobae)

En definitiva, el mensaje del médico es muy claro y esperanzador: no somos víctimas de nuestra genética, sino que nosotros mismos somos los autores de nuestra salud.

Cuidar el cuerpo, la mente y las emociones no solo mejora el bienestar, sino que también puede transformar literalmente la forma en que funcionan nuestras células.

“Tu destino no está grabado en el ADN; se escribe a diario, con cada gesto de cuidado hacia tu cuerpo y tu alma.”, concluye Mario Alonso Puig.

Temas Relacionados

Dieta SaludableAlimentación SaludableEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Las revistas del corazón esta semana: los secretos de las memorias de Juan Carlos I y la nueva vida de David Bustamante

Este miércoles, 15 de octubre, también son protagonistas del kiosco Lucas, de Andy y Lucas, quien se encuentra haciendo frente a una gran deuda, y la infanta Sofía, quien ha disfrutado de un plan con sus amigos en Madrid

Las revistas del corazón esta

Un influencer español visitó un restaurante con estrella Michelín en Malasia y su reacción desconcertó en las redes

Un viaje inesperado, una mesa con fama global y una experiencia que sacudió las expectativas. ¿Cuánto pesa la reputación cuando la realidad desafía al mito?

Un influencer español visitó un

Ni mandarinas ni higos: la fruta típica del otoño que combate el estreñimiento y es buena para la piel

Este alimento sobresale por su elevado contenido en antioxidantes, vitamina C y

Ni mandarinas ni higos: la

Una limpiadora busca ser despedida para cobrar el paro y la Seguridad Social dictamina que existe fraude de ley por “provocarlo de forma dolosa por reiterados incumplimientos”

El tribunal avala el retiro de la prestación por parte del SEPE tras acreditar que el despido disciplinario fue consecuencia de ausencias injustificadas y no una extinción involuntaria de la relación laboral

Una limpiadora busca ser despedida

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 5 noviembre

Como cada miércoles, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once sorteo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Armada despliega el patrullero

La Armada despliega el patrullero ‘Medas’ en el Estrecho de Gibraltar para reforzar la misión de vigilancia

Indra comprará Hispasat: la Junta de accionistas tendrá que confirmar la adquisición de la compañía de satélites y telecomunicaciones

Una hija pelea y logra que incluyan a su madre en la herencia que Hacienda había repartido mal: “Es un error fáctico y no jurídico”

Mercadona busca mecánicos sin necesidad de experiencia: sueldos de hasta 2.300 euros más complementos

Qué ocurre con la vivienda familiar tras un divorcio: las claves que da el Tribunal Supremo

ECONOMÍA

Una limpiadora busca ser despedida

Una limpiadora busca ser despedida para cobrar el paro y la Seguridad Social dictamina que existe fraude de ley por “provocarlo de forma dolosa por reiterados incumplimientos”

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 5 noviembre

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 5 de noviembre

“Pactar la separación de bienes no es una falta de amor, es una forma inteligente de protegeros a los dos”: un notario explica los motivos

Tiene un sueldo de 900 euros pero factura 20.000 al mes: el joven de 28 años que cuenta su día a día como emprendedor

DEPORTES

Liverpool - Real Madrid, en

Liverpool - Real Madrid, en directo: los ‘reds’ se alzan con la victoria en Champions

La polémica mano de Tchouameni que anuló el VAR en el partido de Champions entre el Liverpool y el Real Madrid

El Liverpool arruina el regreso de Xabi Alonso y se impone al Real Madrid en Champions

Luis Rubiales regresa a la escena pública a través de las redes sociales: “Es momento de volver”

Los trabajadores de las obras del Camp Nou se manifiestan por sus condiciones laborales: “No tienen papeles”