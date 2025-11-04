España

Pepe Rodríguez, chef, sobre su receta favorita: “Les encantan a mis hijos y los hago cuando libro, puede ser un domingo por la noche o un lunes”

El cocinero y presentador es un gran amante de las recetas más tradicionales y, en casa, saca a relucir su lado más sencillo con platos como estos fideos con costillas

El cocinero y presentador Pepe Rodríguez durante la presentación de 'Masterchef Celebrity 9' (IÑAKI BERASALUCE / EUROPA PRESS)

Pepe Rodríguez es mucho más que únicamente ese presentador amable y gracioso que aparece en nuestras pantallas al encender la televisión. El jurado del programa de TVE MasterChef tiene a sus espaldas una Estrella Michelin y dos Soles Repsol gracias a su restaurante El Bohío, ubicado en Illescas (Toledo), un negocio familiar que él mismo convirtió en templo de la alta cocina.

Más allá de cualquier elaboración Michelin o complicada receta, el plato estrella del cocinero es algo mucho más sencillo; unos fideos con costillas, una preparación tradicional y riquísima que, según él, “le encanta a mis hijos” y que prepara en los momentos en los que cuenta con tiempo libre. “Los hago cuando tengo libre, puede ser un domingo por la noche, un lunes, o un martes”, explicaba el cocinero y presentador en una entrevista concedida a Metrópoli.

Se trata, sin duda, de un plato con muchas ventajas. Su sabor es una de ellas, pero también el hecho de que se prepara en menos tiempo que un arroz, al elaborarse con fideos. Otra ventaja es que se puede hacer directamente en un solo cacharro de cocina, sin manchar demasiado, lo que convierte a este plato en el aliado perfecto en esos días en los que, como Pepe, tengamos tiempo libre pero no demasiadas ganas de complicarnos en la cocina.

Cómo hacer fideos con costillas

La receta de fideos con costillas consiste en preparar un sofrito, dorar las costillas y dejar que cuezan hasta que queden tiernas, para luego incorporar los fideos y dejarlos absorber todo el sabor del caldo y de la carne. El resultado es un plato jugoso, con los fideos impregnados del sabor de la costilla, y una textura melosa gracias a la cocción a fuego lento.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción de las costillas: 45 minutos
  • Cocción de los fideos: 10 minutos

Tiempo total: 1 hora y 10 minutos

Ingredientes

  • 1 kg de costillas de cerdo troceadas
  • 400 g de fideos gruesos (tipo fideuá)
  • 1 cebolla grande
  • 2 dientes de ajo
  • 1 pimiento verde (opcional)
  • 2 tomates maduros (o 200 g de tomate triturado)
  • 1 hoja de laurel
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 litro de caldo de carne o agua
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal y pimienta al gusto

Cómo hacer fideos con costillas, paso a paso

  1. Dora las costillas de cerdo troceadas en una cazuela grande con un chorro de aceite de oliva hasta que tomen color por todos lados.
  2. Retira las costillas y en la misma cazuela, sofríe la cebolla y los ajos picados (añade el pimiento verde si usas) a fuego medio, removiendo frecuentemente.
  3. Incorpora el tomate pelado y picado cuando la cebolla esté pochada, dejando que se evapore el agua del tomate.
  4. Añade el pimentón dulce y la hoja de laurel, removiendo rápido para evitar que el pimentón se queme.
  5. Vuelve a introducir las costillas, salpimenta y cubre con el caldo. Deja cocer todo junto a fuego medio-bajo durante unos 45 minutos, hasta que la carne esté tierna.
  6. Prueba de sal y rectifica si es necesario.
  7. Incorpora los fideos, remueve y cuece de 8 a 10 minutos, hasta que estén en su punto (consulta el tiempo del fabricante). Remueve ocasionalmente para evitar que se peguen.
  8. Apaga el fuego y deja reposar tapado 5 minutos antes de servir para que los sabores se asienten.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 4 a 6 personas adultas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías aproximadas: 530 kcal
  • Proteínas: 20 g
  • Grasas: 25 g
  • Hidratos de carbono: 50 g
  • Fibra: 3 g
  • Sodio: 1,2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El guiso de fideos con costillas se puede conservar en un recipiente hermético en el frigorífico durante 2 a 3 días. Para recalentar, añade un poco de agua o caldo para recuperar la melosidad.

