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Almudena Porras recibe atención médica urgente tras un episodio de debilidad extrema en ‘Supervivientes’

El equipo médico actuó en la playa tras el desvanecimiento de la concursante y su rápida recuperación le permitió reincorporarse a la competición

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Nagore Robles ayudó a trasladar a Porras después de que manifestara dificultades para hablar y mantenerse en pie
La concursante experimentó náuseas y mareos durante una jornada marcada por la escasez de alimentos (Supervivientes)

La fragilidad física de Almudena Porras ha obligado a la organización de ‘Supervivientes 2026′ a intervenir de urgencia en la playa hondureña donde transcurre el programa. El equipo médico del reality se ha desplazado rápidamente tras detectar síntomas de debilidad extrema en la concursante, que no ha podido ocultar ante sus compañeros el avance de su malestar físico a lo largo de la jornada.

Almudena Porras, que acumulaba entre 45 y 49 días de convivencia en condiciones de escasez, ha sido atendida de urgencia debido a dolores intensos en la boca del estómago, dificultad para hablar y una sensación de debilidad superior a la que habían mostrado hasta ahora otros participantes del concurso.

La intervención de Nagore Robles, quien llegó a transportarla en brazos hasta una esterilla en la playa, y la preocupación visible de Borja Silva, han subrayado la gravedad con la que se ha vivido la escena. La falta continuada de alimento y la dureza de las pruebas han comenzado a cobrarse peaje especialmente en concursantes con menor masa muscular inicial.

Desvanecimiento y alarma entre los concursantes

En el episodio concreto, Porras se encontraba compartiendo comida con otra participante cuando ha manifestado abiertamente molestias gástricas y un cuadro de mareo que ha terminado por alarmar al resto. “Me estoy empezando a agobiar. Me cuesta hablar, abrir los ojos... tengo náuseas, me duele la boca del estómago”, ha verbalizado la concursante, para la que la actividad diaria había resultado insostenible a medida que avanzaba el día.

Durante el desarrollo de la jornada, Almudena Porras ha comunicado abiertamente a sus compañeros que no podía continuar por los efectos de la debilidad, las náuseas y los intensos dolores. La joven ha llegado a expresar: “Me encuentro más débil que nunca. Me cuesta un poco hablar y me duele la boca del estómago”, lo que ha motivado la rápida intervención sanitaria.

Tras recibir atención médica, Porras reapareció recuperada y pudo reincorporarse a las pruebas del reality
La rápida intervención sanitaria permitió estabilizar a la participante y disipar la alarma entre sus compañeros (Supervivientes)

La situación ha alcanzado un punto crítico cuando la ex de ‘La isla de las tentaciones’ ha sufrido un desvanecimiento parcial y ha sido necesaria la ayuda física de Nagore Robles para trasladarla a un lugar seguro. Al ser atendida, la propia Porras ha admitido: “Me encuentro muy débil y mal”.

La reacción del entorno ha sido inmediata. Borja Silva, separado de la concursante tras el reciente cambio de equipos, ha manifestado su inquietud, pidiendo ayuda a las compañeras para asistirla y verbalizando su preocupación: “Me estás asustando”.

Reaparición y regreso a la normalidad tras el susto

La intervención de los servicios médicos ha resultado determinante para la recuperación de Almudena Porras. Durante la gala semanal que se ha emitido en la cadena este jueves, la concursante ha reaparecido en perfectas condiciones, lo que ha disuelto la alarma generada tras el incidente.

De este modo, y conforme a los datos recabados, la atención recibida ha permitido que apenas un día después, Porras se integrase de nuevo en las pruebas programadas, demostrando capacidad física y fortaleza suficientes para seguir compitiendo.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

El estado de salud de Almudena Porras, tras el tratamiento médico recibido en la playa, ha regresado a la normalidad dentro de las exigentes circunstancias del reality. Este episodio pone de manifiesto la dureza de la convivencia en condiciones de privación y limita física que impone la mecánica de 'Supervivientes’, así como la vigilancia continua de los responsables sanitarios para garantizar la seguridad de los participantes.

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