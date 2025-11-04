España

Crema de cacahuete: beneficios y contraindicaciones del alimento rico en proteínas de moda entre deportistas

Este alimento de origen vegetal es rico en grasas, vitamina B6 y niacina, ideal para quienes siguen una dieta vegana

Guardar
Una mujer unta crema de
Una mujer unta crema de cacahuete en una tostada (Shutterstock España)

De la trituración de cacahuetes tostados y molidos tiene lugar la crema de cacahuete, cuyo sabor ha conquistado los paladares, especialmente el de aquellas personas que practican algún tipo de deporte o van al gimnasio. Aunque comenzó siendo un alimento típico de Estados Unidos (y es allí donde sigue siendo más popular), su consumo se ha extendido a otras partes del mundo.

La textura de la crema de cacahuete es parecida a la de la mantequilla, motivo por el que también suele conocerse como mantequilla de cacahuete. Como explica la dietista-nutricionista Alejandra Bastarós Remón, miembro de la Academia Española de la Nutrición y Dietética, la mantecosidad de este alimento de origen vegetal se debe a las grasas de los frutos secos.

La popularidad de la crema de cacahuete entre deportistas y personas que siguen una dieta vegana se debe en buena medida a su alto aporte en proteínas: hasta un 25 %. Otro porcentaje reseñable es su contenido en grasas, que ronda el 50 %. “Un porcentaje que, aunque puede parecer alto, no lo es si tenemos en cuenta que la ración que se suele consumir no es elevada. Cierto que 100 gramos de crema de maní nos aportan unas 588 calorías, pero la forma habitual de consumirla es untada en pan”, apunta Bastarós, profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad San Jorge (Zaragoza), para la Academia Española de la Nutrición y Dietética.

Crema de cacahuete casera (Adobe
Crema de cacahuete casera (Adobe Stock)

La crema de cacahuete aporta mucha energía y, al mismo tiempo, es rica en vitaminas, especialmente en vitamina B6 y niacina. La primera de ellas ayuda a producir anticuerpos, cuidar la función neurológica, producir hemoglobina y mantener el azúcar (glucosa) en sangre en los rangos normales. Por su parte, la niacina contribuye al funcionamiento del aparato digestivo, la piel y los nervios y es importante para transformar los alimentos en energía.

El fósforo es el principal mineral que destaca en la crema de cacahuete, cuya labor es la de promover la salud ósea, muscular y las conducciones nerviosas. El zinc, el magnesio y el potasio también muestran una cantidad reseñable en este alimento.

Contraindicaciones de la crema de cacahuete

Aunque la crema de cacahuete es un alimento con un alto valor proteico, su considerable aporte calórico la hace poco aconsejable para quienes buscan perder peso. Por ello, si se consume, debe hacerse de forma ocasional y en pequeñas cantidades.

Cinco Mitos Sobre La Alimentación Saludable - Bienestar

Asimismo, no se recomienda su consumo en personas con hipertensión, ya que suele contener una cantidad significativa de sodio por la sal añadida (aproximadamente 75 miligramos por cucharada). “Esa cucharada aporta el 10% del sodio que un adulto debería ingerir en todo un día”, señala la experta para Nutriendo. En estos casos, una versión casera sin sal añadida puede ser una buena alternativa.

Por otro lado, las personas alérgicas a los frutos secos (y en especial al cacahuete, que en realidad pertenece a la familia de las legumbres) deben evitar su consumo por completo. Ingerirla podría provocar reacciones graves, incluso un shock anafiláctico potencialmente mortal.

Temas Relacionados

Crema de cacahueteCacahueteFrutos secosAlimentación saludableNutriciónNutrición EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Eduardo, tras más de 30 como profesor: “La burocracia y la adaptación curricular provocan una situación diaria que genera estrés”

La creciente complejidad del alumnado, la sobrecarga administrativa y la baja inversión educativa están provocando un aumento de la ansiedad entre los docentes

Eduardo, tras más de 30

Incendio en uno de los restaurantes de los hermanos Roca: “Alivio por no sufrir ninguna desgracia humana”

El fuego, que se originó de madrugada en el espacio de eventos Mas Marroch, fue controlado sin causar heridos y las causas siguen bajo investigación

Incendio en uno de los

Thomas Gravesen “era muy simpático y muy bruto”, según Paco Pavón: “En el Castilla le llamaban Shrek y les perseguía”

El futbolista danés llegó al Real Madrid en 2005 y disputó 49 partidos donde mostró su personalidad sobre el campo

Thomas Gravesen “era muy simpático

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Enseguida los resultados del Sorteo 5 de las 21:15 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 5 de la Triplex

Irene Rosales desvela nuevos detalles sobre su ruptura con Kiko Rivera: “Éramos familia, pero no nos notábamos como relación”

La excolaboradora ha contado los motivos de la ruptura y ha hablado por primera vez del proceso de rehabilitación de Kiko Rivera

Irene Rosales desvela nuevos detalles
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así es la nueva ‘nube

Así es la nueva ‘nube de combate naval’ de España: el sistema que pretende coordinar buques, drones o submarinos y mejorar la ciberseguridad

Un padre pide quitar la pensión alimenticia a su hija porque “no tiene relación con ella”: el juez lo rechaza porque el distanciamiento es culpa de los dos

Interceptan un narcosubmarino con 1,7 toneladas de cocaína que se dirigía a España

En directo, dimisión de Carlos Mazón: última hora de su intervención en el pleno del Gobierno valenciano

Cita para una ecografía de mama en mayo de 2027: “La Comunidad de Madrid no garantiza mi derecho a la salud, me obliga a irme a la privada”

ECONOMÍA

Sorteo 5 de la Triplex

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El mercado laboral cierra octubre con la segunda mejor cifra de afiliados de la serie y el número de parados m bajo para este mes desde 2007

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Cuántos euros me dan por un dólar este 4 de noviembre

Solo un tercio de los productos bajó de precio en el Black Friday el año pasado, pero el 80% de los consumidores lo aprovechará para adelantar las compras navideñas

DEPORTES

Thomas Gravesen “era muy simpático

Thomas Gravesen “era muy simpático y muy bruto”, según Paco Pavón: “En el Castilla le llamaban Shrek y les perseguía”

Xabi Alonso vuelve a Anfield: el héroe del Liverpool en ‘el milagro de Estambul’ regresa convertido en entrenador del Real Madrid

Nayanesh Ayman, el luchador español que empezó en Muay Thai para defender a su madre y se convirtió en campeón mundial: “No quería que nadie más la maltratara”

La esperanza de Oier Lazkano para demostrar su inocencia: los precedentes que podrían exculpar al ciclista

El tenis femenino se rinde ante el dinero de Arabia: de las críticas iniciales a las WTA Finals