Un jubilado gana 92.000 euros en la lotería y decide donar todo el dinero a un refugio de animales

Un jubilado gana la lotería y destina al premio a un refugio de animales. (Montaje Infobae con imágenes de Magnific)

Todo el mundo sueña con ganar la lotería: comprar un coche nuevo, adquirir una casa más grande, viajar por todo el mundo o hacer frente a algunas deudas pendientes. Sin embargo, las opciones de conseguirlo son escasas, lo que no impide que la expectativa permanezca.

Hay quienes, sin embargo, cuando la suerte les sonríe, deciden destinar el dinero ganado de forma altruista a alguna causa benéfica o proyecto social que necesite de ingresos económicos. Este fue el caso de Luciano Quaglia, un jubilado originario de la ciudad de Génova que el pasado 17 de marzo ganó el premio de la lotería italiana SuperEnalotto.

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Quaglia, según señalan los medios italianos, se hizo con una cantidad de algo más de 92.000 euros gracias a acertar cinco números de la combinación sorteada. Sin embargo, aunque podría haberlo destinado a dedicar su jubilación a viajar, a hacerse con ciertos lujos o a asegurarse una seguridad financiera, la decisión del hombre fue muy distinta: donarlo al refugio de animales de la localidad en la que reside

“Revisé las cifras con calma, como siempre hago. Cuando vi el resultado, me detuve un instante, incrédulo de que me hubiera sucedido a mí. Inmediatamente después pensé en mi proyecto”, explicó Quaglia, según ha recogido el medio italiano La Stampa.

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Boletos de lotería. (Freepik)

Comida, atención veterinaria y nuevas instalaciones

“Amar a los perros no es suficiente, para ayudarlos de verdad, también se necesitan recursos económicos”, señala. Y esta falta de recursos económicos es uno de los principales problemas a los que se enfrentan comúnmente las protectoras de animales.

A sus instalaciones llevan decenas o cientos de perros que generalmente han sido víctimas de abandono y sus cuidados son costosos, ya que a los gastos básicos de la alimentación y la atención veterinaria deben sumarse los del mantenimiento del centro. Allí los animales esperan impacientes encontrar un nuevo hogar.

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La idea de Quaglia, según han señalado los medios italianos, es que este dinero pueda destinarse a cubrir parte de estos gastos, así como a construir unas instalaciones más grandes y acogedoras para los animales callejeros y abandonados.

De otra manera, este proyecto resultaba inviable por motivos económicos. Con el premio de la lotería del jubilado podrá darse un impulso al cuidado de estos perros, con el objetivo de potenciar su bienestar y la continuidad del centro, algo fundamental debido a que se ha convertido en el hogar de muchos animales abandonados.

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Más de 286.000 perros y gatos abandonados en España al año: estos son los motivos más comunes.

Quaglia, que según los medios locales lleva una vida sencilla dedicada al cuidado de su jardín y sus mascotas, albergaba esta idea desde hacía tiempo, pero no había podido llevarla a cabo hasta el momento por una cuestión económica. El objetivo de esta donación al refugio de animales es convertirlo en un espacio mucho más acogedor y funcional para los perros, donde puedan recibir cuidados y asistencia de calidad.

Con el premio de la lotería ganado por el jubilado en el pequeño pueblo de Castagnole Monferrato no solo se ayudará a la continuidad del refugio de animales, sino que se les ha dado a estos una segunda oportunidad para vivir una vida alejada de las heridas de abandono que muchos de ellos todavía tienen.

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