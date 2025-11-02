“En Suecia los perros tienen mejores condiciones laborales que tú”: una española que vive allí explica los motivos

Una española narra cómo viven los perros en Suecia (Pexels)

Los pequeños peludos son los que más destacan en el hogar. Reciben todos los mimos y la atención del mundo siempre que lo desean y todos nuestros pasos se adaptan a ellos. Como pasa cuando queremos irnos de vacaciones o salir a desayunar con ellos. Esto último en España a veces es difícil, ya que en muchos sitios no permiten el acceso a perros. Sin embargo, cuando salimos fuera nos damos cuenta las diferencias con otros países.

En este sentido, Paula, una creadora de contenido, ha narrado tres curiosidades en tres videos diferentes que distinguen a los perros de Suecia a los de España. Lo ha expresado a través de su cuenta de TikTok (@defikaconpaula), donde suele enseñar sus vivencias en el país nórdico y aconsejar otros que también quieran vivir allí.

“Siguen un adiestramiento militar”

El día a día de los perros en Suecia revela un nivel de disciplina y bienestar que puede sorprender a quienes viven en países como España. Paula lo ha demostrado en una sección de su perfil de TikTok, que ha sorprendido a miles de personas.

Según la creadora de contenido, en Suecia los perros se caracterizan por una educación rigurosa: “Los perros en Suecia siguen un adiestramiento militar”, ha señalado. Al parecer, “es muy común” que los cannes suecos sigan este entrenamiento, aunque no es obligatorio.

No obstante, todos “obedecen al milímetro. No ladran sin motivo ni se acercan a otros perros sin permiso”, explica Paula, quien también ha remarcado la tranquilidad presente en los paseos y la convivencia en espacios públicos. Esto siempre ayuda a que tengan una mayor integración en la sociedad y en la vida urbana.

Por eso, en la segunda parte de la sección, Paula destaca que “En Suecia los perros tienen mejores condiciones laborales que tú“. Y es que el cuidado sobre ellos han llegado a tal nivel que “por ley, los perros no pueden quedarse más de siete horas solos en casa”. Algo que contrasta con la Ley Animal de España que eleva la cifra hasta las 24 horas.

La supervisión en estos casos también es alta, ya que “si hay un vecino que sospecha que lo dejas más de siete horas solo, puede denunciarte”, asegura. Ante esta situación, las empresas se han visto obligadas a permitir que los peludos puedan acceder a los recintos de trabajo.

Asimismo, en palabras de la creadora de contenido: “Están totalmente permitidos en el transporte público sin bozal ni transportín y también pueden entrar en la mayoría de tiendas y restaurantes. Aquí los perros tienen una vida totalmente VIP”, asegura.

Por último, Paula ha destacado el protocolo estricto entre perros. “No se pueden saludar“, indica. La española ha explicado que “si vas por la calle con tu perro en Suecia y te cruzas con otro, hay dos posibles situaciones: La primera es que esa persona cruce de acera para no tener que cruzarse contigo. Y la segunda es que su perro esté tan entrenado que ni siquiera mira el tuyo”, detalla.

De este modo, si el dueño desea que su mascota interactúe con otro perro, debe solicitar permiso explícitamente con frases como “¿Puede Ron decir hola?”, señala en alusión a su toy poodle. Además, “si no lo haces, quedas como un completo maleducado. ¿Te imaginas que esto pasase en España?”, concluye.