España

“Para tu perro, un abrazo no siempre es una muestra de afecto”: un adiestrador canino explica los motivos

Entender el lenguaje no verbal de tu mascota es fundamental para interpretar sus señales

Guardar
Mujer abrazando a su perro.
Mujer abrazando a su perro. (Freepik)

Las mascotas son una parte fundamental de la vida de muchas personas. Si perteneces a este grupo, probablemente te preocupe su bienestar. Bajo esta premisa, son muchos los que buscan ofrecer lo mejor a su perro o gato.

Sin embargo, aunque nuestra intención sea buena, no siempre logramos el efecto deseado. Un adiestrador canino ha publicado en su cuenta de TikTok (@adiestramiento_n.humedas) un vídeo en el que advierte sobre una conducta que puede ser perjudicial.

“Para tu perro, un abrazo no siempre es una muestra de afecto”, afirma el especialista. Aunque para los humanos un abrazo puede ser una muestra de cariño, muchos perros no lo perciben de la misma manera.

Algunos se sienten atrapados o incómodos cuando se les rodea con los brazos, lo que puede generar estrés o ansiedad. El lenguaje corporal de cada animal ofrece señales claras: apartar la mirada, tensarse, girar la cabeza o intentar alejarse son indicativos de malestar.

Cada perro es único y su tolerancia a los abrazos varía según su personalidad, experiencias previas y su capacidad de socialización. Por eso, es fundamental aprender a interpretar sus señales y respetar sus límites. Forzar el contacto físico puede afectar la confianza del animal y provocar comportamientos defensivos.

Existen formas alternativas de demostrar afecto que son más agradables para la mayoría de los perros. Las caricias suaves en zonas que disfrutan, como el lomo o detrás de las orejas, dar largos paseos o jugar juntos son métodos que fortalecen el vínculo.

Más de 286.000 perros y gatos abandonados en España al año: estos son los motivos más comunes.

Comprender el lenguaje canino, un aspecto clave

Los perros poseen un sistema de comunicación muy distinto al de los humanos, basado principalmente en señales corporales, gestos, posturas y sonidos. A diferencia de los humanos, que tienen un lenguaje oral mucho más expresivo, dependen de movimientos sutiles y cambios en su comportamiento para transmitir emociones.

Prestar especial atención a la posición de sus orejas, la cola, la postura del cuerpo o incluso la tensión en los músculos permite interpretar su estado emocional de manera más precisa que cualquier contacto físico.

El contexto también es fundamental. Un mismo gesto puede significar cosas diferentes según la situación: una cola que se mueve no siempre indica felicidad, y un perro que se acerca a olfatear no necesariamente busca afecto, sino información sobre su entorno.

Además, los perros son expertos en leer el lenguaje humano y adaptarse a él, pero no siempre interpretan correctamente gestos como los abrazos, que para ellos pueden ser intrusivos. Reconocer que su forma de comunicarse no coincide con la nuestra permite ofrecerles cariño de maneras que realmente valoren.

Aprender a interpretar el lenguaje de los perros requiere observación y paciencia. Cada gesto puede transmitir información sobre cómo se sienten en ese momento. Respetar sus señales y adaptar nuestras interacciones a sus necesidades fortalece el vínculo y evita estrés innecesario.

Actividades como realizar juegos interactivos, dar paseos o las caricias suaves, cuando se realizan con atención a su comportamiento, son formas efectivas de demostrar cariño sin invadir su espacio personal.

Temas Relacionados

PerrosPerros y gatosMascotaLenguaje no verbalTikTokTikTok EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

El futuro de Beatriz y Eugenia de York: la ley que las ampara frente a la exclusión de su padre, el príncipe Andrés, de la Casa Real británica

Pese a la decisión de Carlos III, el futuro de ellas sigue intacto

El futuro de Beatriz y

Elena Casado, anestesióloga: “Cuando terminas una cirugía, la anestesia no desaparece, la metabolizas como cualquier otro fármaco”

La especialista explica en sus redes sociales cómo actúa el cuerpo tras la anestesia

Elena Casado, anestesióloga: “Cuando terminas

De agentes a compañeros: los perros que no pasaron el entrenamiento K9 y ahora buscan un hogar

Entre las razas más comunes en estos programas, destacan el labrador, el pastor alemán y el belga malinois: todos reconocidos por su inteligencia y disposición para aprender

De agentes a compañeros: los

Francisco Rosero, endocrino: “Si tuviera que elegir tres alimentos para verme sano, serían estos, y te explico por qué”

Los tres ingredientes son ricos, fáciles de incluir en cada plato, e imprescindibles para una dieta sana y equilibrada

Francisco Rosero, endocrino: “Si tuviera

Un hombre es condenado a pagar una multa de 2.700 euros por matar a palos a una cría de jabalí en Jaén

A pesar de haber argumentado que fue en defensa propia, los testigos aseguran que fue el quien atacó al animal con fines propios

Un hombre es condenado a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Encuentran con vida y apalizado

Encuentran con vida y apalizado al alunicero “Niño Juan” tras haber sido secuestrado en el barrio madrileño de Carabanchel

La justicia gallega ordena al Ayuntamiento de Vigo que garantice que el ruido de la Navidad no molestará a la vecina que les denunció en 2023

Una madre deja un momento a su bebé al cuidado de una amiga y cuando vuelve no están: la Guardia Civil detiene a la autora y a su pareja por detención ilegal

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón y que declarará el lunes, sufre una crisis de ansiedad: fue trasladada al hospital, aunque ya está en casa

España aparta la mirada del Sáhara Occidental: el cambio de postura de Sánchez que lo acercó a Marruecos y ahora coincide con la decisión de la ONU

ECONOMÍA

20.000 puestos de trabajo que

20.000 puestos de trabajo que no encuentran candidatos: esta industria de Francia sufre “un déficit en todos los ámbitos”

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

España está entre los países más ‘generosos’ de Europa: es el séptimo país que más donaciones a ONGs de ayuda realizó en 2024

De problema que había que quemar a filón para la industria de los cosméticos: descubren en Valencia las propiedades antienvejecimiento de la paja de arroz

DEPORTES

Oier Lazkano rompe su silencio

Oier Lazkano rompe su silencio tras ser suspendido por la UCI por anomalías en su pasaporte biológico: “Nunca he utilizado sustancias dopantes”

Islam Makhachev da el sí a una pelea con Ilia Topuria, pero pone condiciones: “No me interesa torturarme de nuevo”

El asesor de Red Bull bromea sobre la ayuda indirecta de Carlos Sainz a Ferrari: “Les dio un regalo de despedida tardía”

El exjugador del Real Madrid Julio Baptista reclama más oportunidades para los entrenadores negros: “¿Cuántos ves en las ligas principales?”

El Real Madrid afianza su posición en LaLiga tras golear al Valencia 4-0