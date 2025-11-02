España

De agentes a compañeros: los perros que no pasaron el entrenamiento K9 y ahora buscan un hogar

Entre las razas más comunes en estos programas, destacan el labrador, el pastor alemán y el belga malinois: todos reconocidos por su inteligencia y disposición para aprender

‍Los perros K9 han sido seleccionados y criados con unas cualidades superiores al promedio. (Composición fotográfica/Canva)

A pesar de una creencia común, no todos los perros que hacen una formación para convertirse en agentes caninos, consiguen ocupar ese puesto. Los más afables y juguetones, de hecho, los que se consideran “demasiado buenos”, quedan excluidos del exigente esquema policial.

Sin embargo, esto no implica una desventaja. De hecho, su naturaleza los convierte en los amigos perfectos de los humanos. Ahora, muchos de ellos tienen la posibilidad de pasar a formar parte de una familia.

Recientemente, han surgido programas de adopción especializados, que abren la puerta a estos “ex aspirantes a perro policía”. La idea es que encuentren un hogar seguro y afectuoso, donde su temperamento sea su mayor talento.

Los programas son gestionados por agencias como la Transportation Security Administration (TSA) en Estados Unidos o Adopta K9 en España. Se trata de asociaciones especializadas en rescate y adopciones, donde estos perros reciben una segunda oportunidad lejos de la vida operativa.

Su entrenamiento previo les ha dotado con varias habilidades, como la obediencia, socialización, tolerancia al ruido y respuesta a comandos. La mayoría de ellos, rondan entre uno y tres años, por lo que pueden disfrutar de largos años con sus nuevos cuidadores.

Entre las razas más comunes en estos programas destacan el labrador, el pastor alemán y el belga malinois: todos reconocidos por su inteligencia y disposición para aprender.

¿Qué es un perro K9?

Un perro K9 es un perro policía que ha sido entrenado para ayudar en labores de rescate, búsqueda de cadáveres, desaparecidos o personas sepultadas, detección de explosivos, drogas y billetes ilegales. El entrenamiento suele durar de 24 a 36 semanas.

Hoy en día, prácticamente todos los cuerpos de la policía cuentan con un K9 en sus filas. Estos perros se consideran agentes de la ley y forman pareja con su guía. Además, es muy usual encontrarlos en contextos de catástrofes naturales como terremotos para encontrar a supervivientes debajo de las ruinas.

Factores a tener en cuenta antes de adoptar un perro K9

‍Los perros K9 han sido seleccionados y criados con unas cualidades superiores al promedio. Por tanto, son muy activos y necesitan hacer ejercicio en su día a día. Para ello, es importante tener tiempo para dedicárselo.

Además, muchos de los perros policía se retiran jóvenes por falta de actitud para el trabajo, pero tienen instintos que van por encima de la media y pueden requerir ser educados para adaptarse a su nuevo hogar.

Otros perros son mayores, de una avanzada edad, y por ello necesitan una dieta equilibrada y un cuidado adecuado para mantenerse sanos y en forma.

Un factor muy importante, y que probablemente muchos desconozcan, es que la mayoría de los perros K9 están adiestrados y no educados, explican desde Adopta K9. La diferencia está en que adiestrar es enseñarle una especialidad al perro (seguridad y defensa, detectores de explosivos, etc.), mientras que educar significa enseñar al perro normas de comportamiento en casa y fuera.

Por último, existe una creencia común que por tener una casa muy grande se puede tener cualquier perro y a la inversa, que si se vive en una casa pequeña, no se podrá tener determinados canes. Los perros, sin embargo, no necesitan un gran espacio, sino vida fuera de su hogar. Requieren actividad en el exterior y compartir vivencias y tiempo con su adoptante. En casa solo necesitan descansar.

El proceso de adopción

Adoptar un perro K9 generalmente requiere cumplir algunos criterios:

  • Ser mayor de edad.
  • Disponer de experiencia previa con perros activos o con estas razas en particular.
  • Asegurar un espacio apropiado y tiempo para su atención diaria.
  • Firmar un compromiso de cuidado responsable por tiempo prolongado.

Se trata de un trámite sencillo, sin coste o con una contribución voluntaria para gastos veterinarios y de traslado.

Adoptar estos perros significa que la familia gana un compañero obediente, educado y con alto grado de socialización. Son animales ideales para convivir en ambientes dinámicos o con niños.

