“Si pretendes tener un perro que te haga caso, olvídate de estas tres razas”: un especialista explica los motivos

Un beagle con su dueña (Pexels)

La elección de una mascota suele estar determinada por características como temperamento, nivel de energía y facilidad de adiestramiento. Dentro del universo canino, la variedad de razas reconocidas por entidades como la Federación Cinológica Internacional (FCI), el American Kennel Club (AKC) y el United Kennel Club (UKC) supera las 300, y puede llegar a ser especialmente difícil decantarse por uno.

Aunque uno de los aspectos que ayudan, en este sentido, suele ser el comportamiento, particularidades y cuidados que necesita casa uno. Y es que, a pesar de que cada peludo es único, es cierto que el origen de la raza, su función histórica y la selección genética juegan un papel determinante en su sociabilidad, instinto protector y predisposición a la obediencia.

Así, mientras razas como el labrador retriever y el poodle presentan aptitudes elevadas para el adiestramiento, otras, como el border collie y el pastor alemán, destacan por su energía. Del mismo modo, existen razas con independencia marcada y menor respuesta al adiestramiento, entre ellas el chow chow. En este contexto, el representante de Bamboo Pet Shop Ecofriendly, ha usado su perfil en TikTok (@bamboomascotas) para divulgar las razas menos proclives a la obediencia.

Estas son las razas de perros más comunes en España

“Si pretendes llevarlo suelto y que no desaparezca, tienes muchísima fe”

El especialista en canes ha utilizado su cuenta en la red social china, donde reúne más de 37 mil seguidores, para señalar las tres razas que presentan un mayor desafío particular para quienes buscan un perro susceptible de adiestramiento simple y obediente. En sus palabras, “si pretendes tener un perro que te haga caso, olvídate de estas tres razas”, advierte el especialista.

Tal y como apunta, el primer puesto lo ocupa el Shiba Inu: “Si quieres un perro que quieres adiestrar” este “no es la opción”. Y es que, según ha explicado, “son perros fuertes, son perros sanos, las hembras neuróticas, los machos un poco reactivos, pero preciosos. Ahora bien, si pretendes llamarlo y que venga, tienes un problema”, asegura.

En la línea se encuentra otro muy conocido: el Beagle, una raza reconocida a nivel internacional por su olfato y energía. Sobre esta, el experto indica: “Está en todas, lo tiene todo este perro. Si pretendes llevarlo suelto y que no desaparezca, tienes muchísima fe. Así que no es una raza como para poder adiestrarlo”, ha afirmado. Aún así, las estadísticas de registros como el AKC lo ubican desde hace años entre los perros más populares en países como Estados Unidos.

Un Shiba Inu a la izquierda y un Basenji a la derecha (Montaje Infobae, Pexels)

Por último, el especialista menciona a los Basenji: “Son perros hipe raros. De hecho, las hembras solo tienen un celo al año, si lo tienen. Además de que no les gusta estar sucios, todos los perros quieren oler mal, excepto los basenjis, que quieren oler bien”, menciona el representante de Bamboo. Asimismo, ha asegurado que “si esperas que este perro te haga caso, olvídate. Parece de otra especie. Así que, el basenji, descartado”, apunta.

Organizaciones como la FCI y el AKC recomiendan valorar la información sobre cada raza y consultar a especialistas antes de tomar decisiones, ya que la genética, el ambiente y la historia particular determinan en gran medida el comportamiento y la facilidad de integración de un perro al hogar. Y es que, la diversidad en la conducta de los perros no solo influye en el grado de obediencia, sino también en la relación entre dueño y animal.