España

El juez pide 639.000 euros de fianza a Antonio Tejado por el robo en la casa de María del Monte: “Si no los entrega le van a embargar los bienes”

El sobrino de la cantante se encuentra a la espera de juicio por el asalto ocurrido en su casa en Gines en agosto de 2023

Guardar
María del Monte y Antonio
María del Monte y Antonio Tejado (INFOBAE ESPAÑA).

Antonio Tejado vuelve a estar en el punto de mira de la justicia. El sobrino de María del Monte tendrá que comparecer ante el juez el próximo 11 de noviembre, tras la decisión del magistrado Juan Gutiérrez Casillas, titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, de abrir juicio oral contra él y otros diez acusados por el asalto al chalé de la cantante e Inmaculada Casal, ocurrido en agosto de 2023.

Según ha informado El diario de Sevilla, el juez ha fijado además una fianza de 639.725 euros destinada a cubrir posibles responsabilidades civiles derivadas del proceso. Si Tejado no puede hacer frente a esa cantidad, se procederá al embargo de sus bienes, aunque por el momento no ingresará en prisión hasta que se dicte sentencia.

El caso, que estalló hace más de dos años, gira en torno al violento robo que sufrió el matrimonio en su residencia de Gines (Sevilla), donde un grupo de encapuchados sustrajo joyas, relojes de lujo y objetos personales valorados en alrededor de un millón de euros. La Fiscalía pide para Tejado 30 años de cárcel, al considerarlo autor intelectual del robo, acusándolo de haber facilitado información sobre la vivienda y las rutinas de su tía a la banda liderada por Arseny Garibyan, alias “El Ruso”.

Pese a la gravedad de la acusación, la defensa del excolaborador televisivo insiste en su inocencia. El pasado 28 de octubre, su abogado solicitó el archivo de la causa, alegando que el procedimiento se basa en “meras conjeturas e hipótesis policiales” derivadas de su relación personal con el presunto cabecilla. Según su versión, “no existen indicios racionales de criminalidad” que justifiquen la apertura de juicio. Sin embargo, el juez ha desestimado esta petición, manteniendo su decisión de continuar el proceso.

La noticia, adelantada por el citado medio, ha generado un fuerte revuelo mediático. Programas como Fiesta, de Telecinco, han abordado el tema, destacando el estado de ánimo de Tejado tras conocer la decisión judicial. Según el periodista Kike Calleja, el sevillano “está bastante nervioso por lo que me dicen, lo está pasando muy mal, está deseando que se celebre ese juicio. Él sigue diciendo que es inocente y que lo puede demostrar. Si es verdad que hay indicios pero, como bien dice su abogado, tienen que demostrar esos indicios y también si él tiene algo que ver”.

El colaborador también reveló que Tejado no dispone de medios económicos suficientes para afrontar la fianza impuesta: “Insiste en que tendremos que ver lo que ocurre, obviamente no tiene esos 639.000 euros. Si no lo entrega cuando se lo diga el juez le van a embargar los bienes pero dentro de los bienes que tiene Antonio Tejado a su nombre, como mucho. Tiene la moto... Nada, insiste en que tiene que haber un juicio”.

Antonio Tejado. (EUROPA PRESS).
Antonio Tejado. (EUROPA PRESS).

Una comparecencia muy polémica

El 11 de noviembre, Antonio Tejado deberá comparecer ante el juez para recibir la notificación formal del auto de apertura de juicio y de los escritos de acusación, junto con los demás procesados, que acudirán en intervalos de quince minutos.

El proceso promete ser uno de los juicios más mediáticos del año, tanto por el perfil de los implicados como por la magnitud del botín sustraído y las penas solicitadas. La acusación sostiene que Tejado proporcionó a los asaltantes información clave que permitió ejecutar el robo con éxito, mientras que la defensa insiste en que no existen pruebas sólidas que lo vinculen directamente con los hechos.

Por su parte, María del Monte e Inmaculada Casal, que en el momento del robo se encontraban en su domicilio y han narrado que el suceso fue dolorosamente traumático, han evitado pronunciarse públicamente en las últimas horas, aunque su equipo legal mantiene una postura firme en favor de la acusación.

Temas Relacionados

Antonio TejadoMaría del MonteFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El futuro de Beatriz y Eugenia de York: la ley que las ampara frente a la exclusión de su padre, el príncipe Andrés, de la Casa Real británica

Pese a la decisión de Carlos III, el futuro de ellas sigue intacto

El futuro de Beatriz y

Elena Casado, anestesióloga: “Cuando terminas una cirugía, la anestesia no desaparece, la metabolizas como cualquier otro fármaco”

La especialista explica en sus redes sociales cómo actúa el cuerpo tras la anestesia

Elena Casado, anestesióloga: “Cuando terminas

De agentes a compañeros: los perros que no pasaron el entrenamiento K9 y ahora buscan un hogar

Entre las razas más comunes en estos programas, destacan el labrador, el pastor alemán y el belga malinois: todos reconocidos por su inteligencia y disposición para aprender

De agentes a compañeros: los

“Para tu perro, un abrazo no siempre es una muestra de afecto”: un adiestrador canino explica los motivos

Entender el lenguaje no verbal de tu mascota es fundamental para interpretar sus señales

“Para tu perro, un abrazo

Francisco Rosero, endocrino: “Si tuviera que elegir tres alimentos para verme sano, serían estos, y te explico por qué”

Los tres ingredientes son ricos, fáciles de incluir en cada plato, e imprescindibles para una dieta sana y equilibrada

Francisco Rosero, endocrino: “Si tuviera
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Encuentran con vida y apalizado

Encuentran con vida y apalizado al alunicero “Niño Juan” tras haber sido secuestrado en el barrio madrileño de Carabanchel

La justicia gallega ordena al Ayuntamiento de Vigo que garantice que el ruido de la Navidad no molestará a la vecina que les denunció en 2023

Una madre deja un momento a su bebé al cuidado de una amiga y cuando vuelve no están: la Guardia Civil detiene a la autora y a su pareja por detención ilegal

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón y que declarará el lunes, sufre una crisis de ansiedad: fue trasladada al hospital, aunque ya está en casa

España aparta la mirada del Sáhara Occidental: el cambio de postura de Sánchez que lo acercó a Marruecos y ahora coincide con la decisión de la ONU

ECONOMÍA

20.000 puestos de trabajo que

20.000 puestos de trabajo que no encuentran candidatos: esta industria de Francia sufre “un déficit en todos los ámbitos”

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

España está entre los países más ‘generosos’ de Europa: es el séptimo país que más donaciones a ONGs de ayuda realizó en 2024

De problema que había que quemar a filón para la industria de los cosméticos: descubren en Valencia las propiedades antienvejecimiento de la paja de arroz

DEPORTES

Oier Lazkano rompe su silencio

Oier Lazkano rompe su silencio tras ser suspendido por la UCI por anomalías en su pasaporte biológico: “Nunca he utilizado sustancias dopantes”

Islam Makhachev da el sí a una pelea con Ilia Topuria, pero pone condiciones: “No me interesa torturarme de nuevo”

El asesor de Red Bull bromea sobre la ayuda indirecta de Carlos Sainz a Ferrari: “Les dio un regalo de despedida tardía”

El exjugador del Real Madrid Julio Baptista reclama más oportunidades para los entrenadores negros: “¿Cuántos ves en las ligas principales?”

El Real Madrid afianza su posición en LaLiga tras golear al Valencia 4-0