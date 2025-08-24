Dos años del asalto a la casa de María del Monte: una noche de terror, traición familiar y un proceso judicial sin resolver

María del Monte. (Europa Press)

Este domingo 24 de agosto se cumplen dos años de uno de los episodios más duros en la vida de María del Monte. La cantante y su esposa, la periodista Inmaculada Casal, fueron víctimas de un violento asalto en su domicilio de la localidad sevillana de Gines. Una fecha que la artista difícilmente podrá olvidar y que marcó un antes y un después en su vida personal y familiar.

La madrugada de aquel 24 de agosto de 2023, la tranquilidad de la pareja se vio interrumpida por la irrupción de cinco encapuchados que accedieron a la vivienda. Según la investigación, los asaltantes tenían información muy precisa sobre la distribución de la casa y la rutina de sus habitantes; además, habían cortado previamente el suministro eléctrico de la calle y sabían que las cámaras instaladas estaban inactivas porque la empresa responsable había quebrado. Se llevaron dinero, joyas, objetos de arte y piezas de valor, pero lo más grave fue el daño emocional que dejaron tras su paso: amenazas, golpes y el miedo instalado desde entonces en quienes vivieron aquella experiencia.

Dentro de la casa no solo se encontraba la pareja, sino también la hija de Inmaculada, su yerno y la empleada doméstica. La operación fue rápida y calculada. Mientras uno de los intrusos reducía a la asistenta, los otros cuatro subieron a la primera planta, donde sorprendieron a la cantante y a su esposa. Inmaculada fue amordazada, mientras que María intentó esconderse sin éxito. En apenas 35 minutos, los ladrones se hicieron con todo el botín.

El caso dio un giro inesperado meses después, cuando la policía detuvo a Antonio Tejado, sobrino de la artista, acusado de ser el autor intelectual del asalto. Según los informes judiciales, él habría proporcionado a la banda detalles clave: desde la disposición de las habitaciones hasta las medidas de seguridad de la vivienda. También se le atribuye haber señalado el momento exacto en el que su tía y su pareja estarían en casa, un dato imprescindible para que los ladrones obligaran a las víctimas a colaborar bajo coacción.

El dato fue especialmente doloroso para la artista, que nunca imaginó verse traicionada de ese modo por alguien tan cercano. Y desde entonces, la pareja convirtió su casa en una fortaleza, reforzando la seguridad para poder recuperar cierta calma. Aun así, como ella misma ha confesado en ocasiones, el miedo sigue presente y las heridas emocionales tardarán en cerrarse.

La cantante ya había atravesado años de gran dolor antes de aquel robo. Primero perdió a su madre, con la que mantenía una unión inseparable. Después, en 2020, falleció su hermano Antonio, y en 2021 se marchaba Juan Carlos, padre de su sobrino Antonio Tejado. La suma de golpes familiares dejó a María emocionalmente quebrada, aunque trató de recomponerse con entereza. Sin embargo, nada hacía presagiar que poco tiempo después sufriría un golpe aún más demoledor: descubrir que el asalto a su propio hogar podía tener detrás la implicación de alguien de su propia sangre.

El proceso judicial

La causa continúa abierta. El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla procesó a Antonio Tejado y a otros diez implicados, atribuyéndoles distintos grados de participación. La Fiscalía se ha mostrado tajante al rechazar el archivo de la causa solicitado por las defensas, al considerar que existen indicios suficientes de criminalidad. El ente público insiste en que será en el juicio oral donde se determinen las responsabilidades definitivas.

Además, la acusación particular, ejercida en nombre de tres de las cinco víctimas presentes esa noche, sostiene que hasta nueve de los investigados participaron directamente en la ejecución del asalto, discrepando así de la versión más limitada que recoge el auto judicial. En este punto, la Fiscalía se ha mostrado receptiva a ampliar el abanico de responsabilidades, sin cerrar la puerta a que más implicados sean considerados autores materiales.

Antonio Tejado a la llegada a los Juzgados de Sevilla (EUROPA PRESS).

Recuerdos y resistencia

Mientras tanto, María del Monte intenta rehacer su vida con el apoyo de Inmaculada Casal. Ambas han tratado de mantener sus rutinas, acudiendo a actos públicos, compartiendo momentos con amigos y buscando en la música un refugio. Sin embargo, cada aniversario del asalto reabre el recuerdo de aquella madrugada de miedo y violencia. De hecho, esta fecha es especialmente dolorosa para la cantante de Cántame, ya que el 22 de agosto también se cumplían cuatro años del fallecimiento de su madre.

En redes sociales, la sevillana compartió unas palabras recordándola con mucha emoción: “Hoy hace cuatro años de tu partida. Esto cada vez es más difícil. Todo sigue, se vive…. Pero de otra manera muy distinta. Todo es distinto. Sé que no quieres que esté triste y lo tengo muy presente, pero hay ratitos… en los que no puedo evitarlo”.

Increíble robo en un centro comercial de Madrid. Introduce el coche a la puerta de una joyería.

Junto a sus palabras, publicaba una imagen de su madre en blanco y negro. “El hueco que has dejado es tan grande como tú. Es casualidad que mientras hago la foto de tu foto suenen las campanas de tu pueblo? Ese al que amabas tanto y me enseñaste a amar. Yo creo poco en las casualidades. Y como sé que me ves, que sepas que: Te recuerdo en mi alegría. Pero nunca en el dolor. Eso es lo que tú querías Y así te recuerdo yo. Te voy a querer todas mis vidas”, afirmaba.