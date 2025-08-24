España

Dos años del asalto a la casa de María del Monte: una noche de terror, traición familiar y un proceso judicial sin resolver

La cantante de ‘Yo soy del sur’ recuerda con mucho miedo y dolor la noche del 24 de agosto de 2023

Anabel Gómez Salvador

Por Anabel Gómez Salvador

Guardar
María del Monte. (Europa Press)
María del Monte. (Europa Press)

Este domingo 24 de agosto se cumplen dos años de uno de los episodios más duros en la vida de María del Monte. La cantante y su esposa, la periodista Inmaculada Casal, fueron víctimas de un violento asalto en su domicilio de la localidad sevillana de Gines. Una fecha que la artista difícilmente podrá olvidar y que marcó un antes y un después en su vida personal y familiar.

La madrugada de aquel 24 de agosto de 2023, la tranquilidad de la pareja se vio interrumpida por la irrupción de cinco encapuchados que accedieron a la vivienda. Según la investigación, los asaltantes tenían información muy precisa sobre la distribución de la casa y la rutina de sus habitantes; además, habían cortado previamente el suministro eléctrico de la calle y sabían que las cámaras instaladas estaban inactivas porque la empresa responsable había quebrado. Se llevaron dinero, joyas, objetos de arte y piezas de valor, pero lo más grave fue el daño emocional que dejaron tras su paso: amenazas, golpes y el miedo instalado desde entonces en quienes vivieron aquella experiencia.

Dentro de la casa no solo se encontraba la pareja, sino también la hija de Inmaculada, su yerno y la empleada doméstica. La operación fue rápida y calculada. Mientras uno de los intrusos reducía a la asistenta, los otros cuatro subieron a la primera planta, donde sorprendieron a la cantante y a su esposa. Inmaculada fue amordazada, mientras que María intentó esconderse sin éxito. En apenas 35 minutos, los ladrones se hicieron con todo el botín.

El caso dio un giro inesperado meses después, cuando la policía detuvo a Antonio Tejado, sobrino de la artista, acusado de ser el autor intelectual del asalto. Según los informes judiciales, él habría proporcionado a la banda detalles clave: desde la disposición de las habitaciones hasta las medidas de seguridad de la vivienda. También se le atribuye haber señalado el momento exacto en el que su tía y su pareja estarían en casa, un dato imprescindible para que los ladrones obligaran a las víctimas a colaborar bajo coacción.

El dato fue especialmente doloroso para la artista, que nunca imaginó verse traicionada de ese modo por alguien tan cercano. Y desde entonces, la pareja convirtió su casa en una fortaleza, reforzando la seguridad para poder recuperar cierta calma. Aun así, como ella misma ha confesado en ocasiones, el miedo sigue presente y las heridas emocionales tardarán en cerrarse.

La cantante ya había atravesado años de gran dolor antes de aquel robo. Primero perdió a su madre, con la que mantenía una unión inseparable. Después, en 2020, falleció su hermano Antonio, y en 2021 se marchaba Juan Carlos, padre de su sobrino Antonio Tejado. La suma de golpes familiares dejó a María emocionalmente quebrada, aunque trató de recomponerse con entereza. Sin embargo, nada hacía presagiar que poco tiempo después sufriría un golpe aún más demoledor: descubrir que el asalto a su propio hogar podía tener detrás la implicación de alguien de su propia sangre.

El proceso judicial

La causa continúa abierta. El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla procesó a Antonio Tejado y a otros diez implicados, atribuyéndoles distintos grados de participación. La Fiscalía se ha mostrado tajante al rechazar el archivo de la causa solicitado por las defensas, al considerar que existen indicios suficientes de criminalidad. El ente público insiste en que será en el juicio oral donde se determinen las responsabilidades definitivas.

Además, la acusación particular, ejercida en nombre de tres de las cinco víctimas presentes esa noche, sostiene que hasta nueve de los investigados participaron directamente en la ejecución del asalto, discrepando así de la versión más limitada que recoge el auto judicial. En este punto, la Fiscalía se ha mostrado receptiva a ampliar el abanico de responsabilidades, sin cerrar la puerta a que más implicados sean considerados autores materiales.

Antonio Tejado a la llegada
Antonio Tejado a la llegada a los Juzgados de Sevilla (EUROPA PRESS).

Recuerdos y resistencia

Mientras tanto, María del Monte intenta rehacer su vida con el apoyo de Inmaculada Casal. Ambas han tratado de mantener sus rutinas, acudiendo a actos públicos, compartiendo momentos con amigos y buscando en la música un refugio. Sin embargo, cada aniversario del asalto reabre el recuerdo de aquella madrugada de miedo y violencia. De hecho, esta fecha es especialmente dolorosa para la cantante de Cántame, ya que el 22 de agosto también se cumplían cuatro años del fallecimiento de su madre.

En redes sociales, la sevillana compartió unas palabras recordándola con mucha emoción: “Hoy hace cuatro años de tu partida. Esto cada vez es más difícil. Todo sigue, se vive…. Pero de otra manera muy distinta. Todo es distinto. Sé que no quieres que esté triste y lo tengo muy presente, pero hay ratitos… en los que no puedo evitarlo”.

Increíble robo en un centro comercial de Madrid. Introduce el coche a la puerta de una joyería.

Junto a sus palabras, publicaba una imagen de su madre en blanco y negro. “El hueco que has dejado es tan grande como tú. Es casualidad que mientras hago la foto de tu foto suenen las campanas de tu pueblo? Ese al que amabas tanto y me enseñaste a amar. Yo creo poco en las casualidades. Y como sé que me ves, que sepas que: Te recuerdo en mi alegría. Pero nunca en el dolor. Eso es lo que tú querías Y así te recuerdo yo. Te voy a querer todas mis vidas”, afirmaba.

Temas Relacionados

María del MonteAntonio TejadoFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Conoce el clima de este día en Valencia

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Conoce el clima de este

Receta de polos de chocolate y plátano, el dulce sin azúcar ideal para una merienda de verano

Si te gusta el chocolate, este helado a base de fruta, leche vegetal y cacao puro te va a entusiasmar

Receta de polos de chocolate

Kick, la plataforma ‘del morbo’ que desafía a Twitch pero no despega en España: “Si un día me estoy muriendo, conectad la cámara”

La muerte del streamer francés Jean Pormanove o casos como el del español Simón Pérez ilustran que la plataforma no conoce apenas límites

Kick, la plataforma ‘del morbo’

Por qué la nueva burbuja en el mercado inmobiliario puede ser muy distinta a la anterior de 2008, según un experto

Un analista de Funcas señala que el aumento de compraventas al contado y de las expectativas de rentabilidad aceleran este fenómeno

Por qué la nueva burbuja

Qué pasa si mezclo ibuprofeno con alcohol

Los efectos del medicamento en el organismo varían en función de la cantidad de alcohol consumida

Qué pasa si mezclo ibuprofeno
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Kick, la plataforma ‘del morbo’

Kick, la plataforma ‘del morbo’ que desafía a Twitch pero no despega en España: “Si un día me estoy muriendo, conectad la cámara”

19 fuegos siguen activos en Castilla y León: evacúan La Baña tras reactivación del incendio de Porto

Un padre con la custodia compartida incluye a los hijos en su hogar para pedir el Ingreso Mínimo Vital: lo rechazan porque están domiciliados con la madre

Condenado a 10 meses de cárcel un cabo del Ejército por insultos racistas: “Te voy a matar, indio de mierda”

5.500 euros: la ayuda (mínima) que recibirán los ganaderos y agricultores por los incendios

ECONOMÍA

Por qué la nueva burbuja

Por qué la nueva burbuja en el mercado inmobiliario puede ser muy distinta a la anterior de 2008, según un experto

Francisco Trujillo, experto en Derecho del Trabajo: “Por ser trabajador no se deja de ser persona, y esto muchas empresas no lo entienden porque solo los ven como mano de obra”

Lotería 6/49: la combinación ganadora del sorteo de este 23 de agosto

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5 de este 23 agosto

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

DEPORTES

Fallece un ciclista en una

Fallece un ciclista en una caída múltiple durante la segunda etapa de la Vuelta Junior a la Ribera del Duero

Juanfran de la Cruz, autor de ‘Crónica sobre ruedas: la Vuelta a España’: “Es evidente que aquí no hay Alpes, pero hay otras muchísimas montañas que están empezando a aparecer”

Simeone a una periodista: “Te felicito. Atravesando el mejor momento de una mujer, cuando está embarazada”

Cuándo empieza la Vuelta a España 2025: horario, recorrido y dónde verlo en televisión

Nuevo revés contra la idea de que el partido Villarreal - FC Barcelona se celebre en Miami: los jugadores de LaLiga se oponen