Antonio Tejado reaparece en la confirmación de su hijo tras su varapalo judicial: señalado como “autor intelectual” del robo en casa de su tía

ANTONIO TEJADO. (EUROPA PRESS).

A pesar del complicado momento judicial que atraviesa, Antonio Tejado ha hecho una aparición pública este fin de semana en Madrid. El sobrino de María del Monte se desplazó hasta Brunete para asistir a la confirmación de su hijo mayor, fruto de su relación con Chayo Mohedano. Su presencia en el acto ha coincidido con una delicada noticia: su procesamiento formal por el robo en el domicilio de su tía, según reveló en exclusiva Jorge Muñoz, jefe de tribunales del Diario de Sevilla.

El Juzgado de Instrucción encargado del caso ha emitido un auto en el que se confirma el procesamiento de Antonio Tejado junto a otras nueve personas. En dicho documento judicial se le señala como “autor intelectual” del asalto ocurrido en el domicilio de María del Monte e Inmaculada Casal, por lo que se enfrenta a una acusación de hasta cuatro delitos.

Horas después de conocerse esta decisión, Tejado apareció públicamente, pero no lo hizo solo. Lo acompañaron su madre María José, su hermano Chema y su pareja, Samara Terrón, quienes se han mantenido como su círculo más cercano durante todo el proceso judicial. Junto a ellos, el excolaborador de televisión se mostró reservado, evitando cualquier tipo de declaración ante los medios presentes.

ROSARIO MOHEDANO. (EUROPA PRESS).

El evento familiar también significó un discreto reencuentro con Chayo Mohedano, sobrina de ‘La más grande’. Según informaba el programa Fiesta, el encuentro entre ambos se desarrolló en un ambiente cordial y sin tensiones visibles. De hecho, desde el espacio televisivo han asegurado que entre Tejado y Mohedano hubo gestos de respeto y cierta complicidad, a pesar del pasado sentimental que los une y la compleja situación actual.

En el lugar también estuvieron presentes la abuela del menor, Rosa Benito, y otros miembros del clan familiar, que optaron por no hacer comentarios ante la prensa. La jornada transcurrió sin sobresaltos ni incidentes, en un clima contenido, como si todos los implicados quisieran restar protagonismo al conflicto judicial que planea sobre Antonio.

Ante los micrófonos, Tejado mantuvo una actitud seria y distante. Ignoró las preguntas de los reporteros sobre su situación legal, su estado de ánimo, el apoyo familiar que está recibiendo o su opinión sobre el reciente auto judicial. Su hermano Chema se mantuvo a su lado en todo momento, reforzando la imagen de unidad familiar.

Antonio Tejado (EUROPA PRESS).

“Yo no he tenido oportunidad de hablar con Antonio”

Por otro lado, Alba Muñoz, expareja de Antonio y madre de su hija menor, se pronunciaba el día anterior en el plató de De Viernes, donde aseguró que ha intentado hablar con él en varias ocasiones sin éxito. “Yo no he tenido oportunidad de hablar con Antonio. Lo he intentado en varias ocasiones y considero que sería bueno por el tema de la menor pero no se me ha dado esa opción”, afirmó con evidente frustración.

Antonio Tejado, por su parte, no ha querido responder a estas declaraciones. El silencio sigue siendo su única respuesta pública, mientras la investigación judicial avanza y se perfila un proceso que podría marcar un antes y un después en su vida.