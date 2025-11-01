El motivo real por el que Richard Gere y Alejandra Silva dejaron España para volver a Estados Unidos

Richard Gere and his wife Alejandra Silva pose during a photo call at Charles V Palace, on the eve of the Spanish Film Academy's Goya Awards ceremony, in Granada, Spain 7 February, 2025. REUTERS/Jon Nazca

El actor Richard Gere y su esposa, Alejandra Silva, han dejado atrás su vida en España para trasladarse a Estados Unidos. La pareja se había instalado en el exclusivo barrio de La Moraleja en Madrid y su intención era residir varios años en nuestro país. Sin embargo, hubo un cambio de planes a última hora y, antes de lo previsto, regresaron al país norteamericano.

El matrimonio se instaló en una mansión junto a los dos hijos nacidos de su relación y el hijo mayor de Silva, fruto de un enlace anterior. La llegada de la familia provocó una oleada de comentarios y especulaciones, alimentadas tanto por la discreción de la pareja como por el simbolismo del paso de Gere, quien cumplió 76 años el pasado agosto, de Estados Unidos a España. El cambio de residencia se interpretó, inicialmente, como un alejamiento del actor respecto a la política estadounidense, tradicionalmente distante de su ideario social. Para algunos, el traslado a España suponía una búsqueda de tranquilidad y nuevas oportunidades para desarrollar proyectos personales y familiares en un entorno menos convulso. Sin embargo, los acontecimientos recientes parecen haber alterado esas expectativas.

Richard Gere y Alejandra Silva, en la alfombra roja del BCN Film Fest. (EFE)

Durante su estancia en Madrid, la pareja se integró en el ambiente local y participó en diversas actividades culturales y sociales. Gere y Silva visitaron lugares emblemáticos, como la chocolatería San Ginés, junto al Teatro Real; acudieron a la gala de los Premios Goya en Granada y compartieron tiempo con amigos, entre ellos el actor Antonio Banderas, tal como informó el portal Vanitatis. Estas incursiones en la vida madrileña se agregaron a las rutinas del actor y su familia mientras se afianzaba su presencia en la capital.

El motivo real de su regreso a Estados Unidos

En los últimos meses, sin embargo, la familia ha aumentado la frecuencia de sus viajes a Estados Unidos. El regreso al país natal de Richard Gere ha respondido a distintos motivos, que van desde el deseo de pasar tiempo junto a Homer Gere —primogénito del actor nacido en el año 2000 durante su matrimonio con Carey Lowell— hasta compromisos laborales y, ocasionalmente, vacaciones en las playas de México. Según consignó el diario El Español, un cambio de planes inesperado ha impedido que la familia regrese a su residencia madrileña en la fecha prevista, extendiendo su permanencia en territorio estadounidense. Esta situación supuso un reto logístico, especialmente para la reanudación del curso escolar de los hijos menores.

Richard Gere y Alejandra Siva esperan su primer hijo juntos (AP Photo/Alvaro Barrientos)

El propio Richard Gere, en declaraciones recientes a ¡Hola!, ha confirmado la situación y ha compartido que la experiencia de vivir en España resultó plenamente satisfactoria para toda la familia. “Ha sido fabuloso”, ha asegurado el actor, desmintiendo cualquier rumor sobre un desencanto con el país. “Ahora hemos vuelto aquí, pero nuestra familia estuvo en España durante un año. Y lo más importante que puedo decir es que Ale estaba realmente feliz por su familia, sus amigos, su cultura, su ciudad. Y la comida”, ha afirmado Gere, reflejando el grado de adaptación e integración de Silva en Madrid durante su estancia.

Según la revista ¡Hola!, la decisión de dar prioridad, por el momento, a establecer la base familiar en Estados Unidos responde, principalmente, a motivos logísticos. La agenda internacional de Gere, que con frecuencia lo obliga a desplazarse por trabajo dentro del país norteamericano y a distintos lugares del mundo, hace compleja la residencia permanente en España, especialmente con niños en edad escolar. Siempre que es posible, Alejandra Silva le acompaña en sus traslados, aunque las obligaciones familiares dificultan en ocasiones viajar todos juntos.

Actualmente, la familia mantiene su mansión en La Moraleja, pero considera más sencillo, al menos por ahora, residir en Estados Unidos como base operativa. La continuidad de sus planes futuros dependerá, según revelan fuentes próximas a la pareja, de la evolución de sus responsabilidades profesionales y familiares. La expectación por un posible regreso definitivo a España permanece, mientras los compromisos de Gere y el bienestar de sus hijos marcan la pauta en la vida cotidiana del matrimonio.