Richard Gere y Alejandra Silva regresan a Estados Unidos tras un año viviendo en España: abandonan su mansión en La Moraleja

Richard Gere, izquierda, y Alejandra Silva llegan a la 39ª edición de los Premios Goya en Granada, España, el sábado 8 de febrero de 2025, en Granada. (Foto AP/Fermin Rodriguez)

Richard Gere y su esposa, Alejandra Silva, han puesto fin a su etapa de residencia en España tras cerrar su vivienda en La Moraleja, valorada en 3,5 millones de euros. El actor estadounidense, conocido mundialmente por su papel en Pretty Woman, ha confirmado que, tanto él como su familia, ha regresado definitivamente a Estados Unidos tras un año establecido en el país natal de su pareja.

Durante este periodo, Gere se integró en la vida social y cultural española, asistiendo a eventos relevantes como la última edición de los Premios Goya y manteniendo una presencia regular en celebraciones del ámbito cinematográfico y de moda. Todo indicaba que la pareja se adaptaba plenamente al entorno español y que la inversión inmobiliaria en Madrid anticipaba una estancia duradera. No obstante, la familia ha decidido trasladar su residencia de forma permanente al país norteamericano.

Richard Gere and his wife Alejandra Silva pose during a photo call at Charles V Palace, on the eve of the Spanish Film Academy's Goya Awards ceremony, in Granada, Spain 7 February, 2025. REUTERS/Jon Nazca

En declaraciones recogidas por la revista ¡Hello!, Richard Gere detalló los motivos y las sensaciones en torno al cambio de residencia. “Ahora hemos vuelto aquí, pero nuestra familia estuvo en España durante un año. Y lo más importante que puedo decir es que Alejandra fue muy feliz gracias a su familia, sus amigos, su cultura, su ciudad y su comida... Todas esas cosas culturales maravillosas, así que fue fabuloso”, manifestó sobre por nuestro país. De este modo, el intérprete reveló que la experiencia de vivir en España resultó enriquecedora para toda la familia, especialmente para su esposa, quien pudo reencontrarse con su entorno y sus raíces después de varios años fuera del país.

El actor de 76 años hizo público que no ha logrado cumplir finalmente la promesa que había hecho a Alejandra Silva cuando comenzó su relación: devolverle los años que ella pasó en Estados Unidos, mudándose ahora él a vivir una larga temporada en España. “Ella fue muy generosa al permitirme vivir seis años en mi mundo, así que es justo que ahora yo le dedique al menos otros seis viviendo en el suyo. Viviremos en España durante unos años y luego volveremos. Esta es una gran aventura, porque nunca he vivido a tiempo completo fuera de Estados Unidos. Y creo que también será muy interesante para mis hijos. Para Alejandra será maravilloso estar más cerca de su familia, de sus amigos de toda la vida y de su cultura”, expresó Gere al instalarse temporalmente en Madrid.

Richard Gere y Alejandra Silva, en la alfombra roja del BCN Film Fest. (EFE)

A lo largo de la estancia en la capital, el protagonista de Novia a la Fuga compartió detalles de su vida cotidiana, destacando las reuniones familiares y sociales que organizaban en su vivienda de La Moraleja. El propio actor contaba en tono distendido que todos los domingos celebraban comidas en su residencia para hasta treinta y cinco personas, donde Alejandra ejercía de anfitriona y mantenía el vínculo con amigos y familiares. Estas escenas, sumadas a la inversión en propiedades, consolidaban la imagen de una integración completa en la vida española.

Prueba del interés de la pareja por arraigarse en España fue la adquisición reciente de una segunda residencia junto a la playa de Bastiagueiro, en Galicia, por un importe cercano a los 10 millones de euros. Esta operación inmobiliaria confirmaba el deseo de mantener una conexión duradera con el país, a pesar del regreso definitivo a Estados Unidos. Tanto Gere como Silva dejan así constancia de su apuesta por España como lugar en el que forjar parte de la vida familiar y como destino recurrente en el futuro. Aunque la pareja abandona su principal residencia en España, su vinculación con el país permanece a través de sus inversiones y de los lazos personales y familiares que han estrechado durante el último año.