España

Tras 17 años de litigios, la Justicia decide reducir la indemnización a un chico que tuvo un accidente de tráfico y que quedó con un grado alto de invalidez

El tribunal gallego concluye que el joven mantiene autonomía para las tareas básicas y reduce la cuantía que había fijado un juzgado en más de 400.000 euros

Clara Arias

Por Clara Arias

Guardar
Fachada de la Audiencia Provincial
Fachada de la Audiencia Provincial de A Coruña (M. Dylan / Europa Press)

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de A Coruña ha dictado sentencia en un largo litigio derivado de un accidente de tráfico ocurrido en 2008 en el que un joven, Jaime, sufrió lesiones de extrema gravedad mientras viajaba como ocupante de un camión Pegaso asegurado por la compañía Groupama —actual Plus Ultra Seguros Generales S.A.—.

Tras casi diecisiete años de procedimientos judiciales, la Audiencia ha reducido la indemnización fijada por el Juzgado de Primera Instancia número 6 de A Coruña y ha establecido que la aseguradora deberá abonar finalmente 354.889,98 euros, más los intereses previstos en la Ley de Contrato de Seguro.

El fallo, al que ha tenido acceso Infobae España, modifica parcialmente la resolución anterior, que reconocía una cuantía superior y diferentes conceptos indemnizatorios. Los padres de Jaime, Carlos Jesús y Leticia, actuaban en el proceso en su propio nombre y como tutores legales de su hijo, reclamando una compensación más elevada y el reconocimiento de la condición de gran invalidez.

Un accidente con secuelas permanentes

El siniestro se produjo el 29 de agosto de 2008, cuando Jaime viajaba como pasajero en un camión que sufrió un accidente de circulación. Las lesiones derivadas del impacto le causaron daños físicos y neurológicos severos, diagnosticándose un trastorno orgánico de la personalidad y diversas limitaciones motoras.

Desde entonces, su estado de salud ha sido objeto de múltiples informes médicos, periciales y revisiones judiciales que han prolongado el conflicto durante más de una década. En 2023, el juzgado de primera instancia había fijado una indemnización total de 409.091 euros, aunque reconoció que esa cantidad ya había sido abonada previamente por la compañía aseguradora mediante consignaciones sucesivas entre 2008 y 2018.

Una pantalla en la
Una pantalla en la sala de prensa para el seguimiento de la séptima sesión del juicio de Samuel Luiz en la Audiencia Provincial de A Coruña (M. Dylan - Europa Press)

Los progenitores del lesionado recurrieron la resolución al considerar que el importe no reflejaba adecuadamente los perjuicios sufridos, tanto por su hijo como por ellos mismos, y reclamaron intereses por mora de la aseguradora. Además, sostenían que las secuelas de Jaime le convertían en una persona dependiente y sin capacidad de autogobierno, por lo que debía ser tratado jurídicamente como gran inválido.

El tribunal no aprecia gran invalidez ni error en la valoración médica

La Audiencia Provincial, tras analizar un extenso expediente con informes forenses y periciales contradictorios, concluye que Jaime padece un trastorno orgánico de la personalidad de carácter moderado-grave, pero no una situación equiparable a la gran invalidez.

El tribunal señala que el joven conserva la capacidad para asearse, vestirse, desplazarse, comer y realizar tareas sencillas, lo que descarta la necesidad de ayuda permanente de una tercera persona. Los magistrados también valoran que, según los vídeos de seguimiento aportados al proceso, el afectado ha vivido solo en distintas etapas, realiza compras, se relaciona socialmente y ha llevado cierta vida autónoma, aunque limitada.

Por ello, la Sala mantiene la puntuación de 50 puntos en la valoración de la secuela psíquica —en el límite entre moderado y grave— y rechaza elevarla a los 70 puntos solicitados por la parte apelante. De igual modo, desestima las pretensiones de reconocer nuevas secuelas físicas, al no quedar acreditadas con pruebas objetivas o estudios médicos concluyentes.

Rebaja de la indemnización

La Audiencia modifica el cálculo de la indemnización, eliminando dos partidas que habían sido reconocidas por la jueza de instancia: una de 52.388 euros por necesidad de ayuda de tercera persona y otra de 1.812 euros correspondiente al factor de corrección por perjuicio estético.

Con estas deducciones, la suma final queda fijada en los 354.889,98 euros, cantidad que deberá abonarse junto a los intereses contemplados en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS), por el retraso en el cumplimiento de las obligaciones de la aseguradora.

El tribunal aprecia que Plus Ultra no presentó en plazo la oferta motivada de indemnización prevista legalmente, lo que implica que incurrió en mora. Sin embargo, puntualiza que las sucesivas consignaciones realizadas por la entidad —en 2008, 2009, 2011 y 2018— sí deben tener efectos sobre el cómputo de los intereses, que se devengarán solo hasta las fechas en que se ofrecieron o consignaron los pagos.

Temas Relacionados

IndemnizacionesAccidentes de TráficoAccidentes de Tráfico EspañaJuiciosJusticiaSentenciasTribunales EspañaAudiencia ProvincialA CoruñaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 5 de este 30 octubre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Super Once: estos son los

EuroDreams: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Como cada jueves, aquí están los ganadores del premio de Eurodreams dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

EuroDreams: jugada ganadora y resultado

No uses limpiacristales para tu televisor: estos son los motivos que dan los expertos

Recurrir a productos de limpieza convencionales puede ser perjudicial para el aparato electrónico

No uses limpiacristales para tu

Juan Bidart, arquitecto: “Usar pinturas clásicas puede alterar el oxígeno de tu casa durante semanas”

El arquitecto Juan Bidart alerta sobre los riesgos de las pinturas de solventes en interiores

Juan Bidart, arquitecto: “Usar pinturas

Tarta de uvas, una receta fácil y perfecta para otoño

Estos son los pasos que debes seguir para que te quede en el punto perfecto

Tarta de uvas, una receta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La militancia de Junts valida

La militancia de Junts valida con un 86,98% de los votos la ruptura del pacto con el Gobierno de Sánchez

Ayuso patrocina con 1,5 millones de euros la última película que Woody Allen quiere rodar en Madrid porque ayuda a promocionar la Comunidad

La DGT mantiene la prohibición de superar el límite en 20 km/h al adelantar en carreteras convencionales

Hoy ha venido a divertirse al “circo” del Senado el “houdini” Pedro Sánchez: pregúntame por “chistorras” que yo te responderé con “magdalenas”

La Justicia obliga a un padre que gana 1.300 euros al mes a pagar la pensión de alimentos de su hija de 24 años, pero no a su hermana gemela

ECONOMÍA

Una mujer gana el conflicto

Una mujer gana el conflicto legal a la Seguridad Social y consigue una pensión de 3.100 euros al compatibilizar viudedad y jubilación

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Los errores que debes evitar al ver un piso, según un agente inmobiliario: “Fíjate en los enchufes”

El tope al alquiler avanza: 304 ciudades están declaradas zonas de mercado tensionado, entre ellas, las tres capitales vascas

La Justicia concede la incapacidad permanente a una mujer con síndrome postcovid: “Sus secuelas deben considerarse definitivas”

DEPORTES

El portero de un club

El portero de un club israelí acude a la llamada de la selección palestina sin autorización y deciden apartarle del equipo

Szczesny confiesa que hizo para parar el penalti de Mbappé durante el Clásico: “Estudio mucho a los lanzadores antes de los partidos”

La respuesta de Iker Casillas a una página web que pone en duda los logros de su carrera: “¡Engañé más que Houdini!”

Un campeón de F1 anuncia su retirada: “Siento que me he perdido mucho estos dos años, no estoy dispuesto a hacerlo de nuevo”

El equipo de fútbol del Mago Pop avanza en la Copa del Rey: es dueño del club desde 2020 y sueña con Primera