España

Las revistas del corazón esta semana: la identidad del novio de Eva González y las lágrimas de Lydia Lozano

Este miércoles, 29 de octubre, también son protagonistas del kiosco la princesa Leonor, tras su aparición en los Premios Princesa de Asturias, e Isabel Preysler con sus grandes confesiones

Alba García

Por Alba García

Las revistas del corazón del
Las revistas del corazón del miércoles 29 de octubre de 2025.

‘Diez Minutos’

De amor va la cosa en la portada de Diez Minutos. Este miércoles, 29 de octubre, la revista convierte en protagonistas a una antigua expareja que ha encontrado el amor por separado.

Se trata de Eva González e Iker Casillas. Mientras que la presentadora ha rehecho su vida con un joven llamado Nacho, según desvela este medio en exclusiva, el exportero del Real Madrid aparece ilusionado junto a una joven llamada Ana Belén.

Portada de la revista 'Diez
Portada de la revista 'Diez Minutos'

Por otro lado, repasan cómo fueron los Premios Princesa de Asturias, en los que la princesa Leonor derrochó complicidad con su padre, Felipe VI.

‘Lecturas’

Portada de la revista 'Lecturas'
Portada de la revista 'Lecturas'

Una sonriente princesa Leonor aparece en la primera página de Lecturas, donde recuerdan su última aparición en los Premios Princesa de Asturias, en los que aseguran que emocionó “con su valiente mensaje y sus apalabras hacia su famillia”.

Comparte ese protagonismo con otros tres personajes que llevan junto a sus respectivas exclusivas. La primera de ellas es Isabel Preysler, pues tras su confesión en El Hormiguero de los problemas sobre su nariz, la revista ha hablado con el cirujano que la operó, que afirma que le dijo a la reina de corazones que “no se la retocara más”.

Eva González es también la protagonista de Lecturas, donde acapara buena parte de la primera página. En ella se la ve junto a su novio, compartiendo un beso en público, lo que supone la primera relación sentimental conocida de González desde su separación de Cayetano Rivera hace tres años. Para terminar, encontramos al actor Imanol Arias, que ha vuelto enamorarse a los 68 años.

‘Semana’

Portada de la revista 'Semana'
Portada de la revista 'Semana'

Lydia Lozano ha roto su silencio en medio de su momento más complicado, pues está sumamente preocupada por su marido, Charly. De hecho, la revista ha captado el momento en el que periodista se derrumbó en plena calle al hablar sobre cómo está su pareja. Cabe recordar que Charly recibió el alta después de haber sido intervenido, pero recientemente tuvo que regresar a urgencias debido a una bacteria que le está afectando a un órgano vital.

En otro orden de cosas, rescatan una de las últimas declaraciones de Isabel Preysler, que ha reconocido que estuvo a punto de separarse de Miguel Boyer a consecuencia de los celos del exministro. También encontramos en el último número de Semana un extenso reportaje de los Premios Princesa de Asturias 2025.

‘¡Hola!’

Portada de la revista '¡Hola!'
Portada de la revista '¡Hola!'

La boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas, sigue siguiendo el tema principal de la revista, que por segunda semana consecutiva comparte detalles del enlace a través de una exclusiva.

Comparte la portada con la princesa Leonor, que celebra este próximo viernes su cumpleaños número 20 y “abre una nueva etapa en los Premios Princesa de Asturias”. En esta edición, por primera vez, la heredera asumió plenamente el papel de su padre en la ceremonia: elogió a los premiados, clausuró el acto y abrió simbólicamente las puertas de la próxima edición de los premios. Un gesto que marca el inicio de una nueva etapa.

Para cerrar, una entrevista con Tana Rivera y Lourdes Montes, la hija y la esposa de Francisco Rivera ‘Paquirri’, respectivamente, a quienes califica como dos mujeres con un “legado de amor, familia y belleza”.

