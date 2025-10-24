Isabel Preysler se sincera y habla de sus operaciones estéticas: “Mi nariz es mi tortura”

Isabel Preysler en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Isabel Preysler se ha convertido en la gran protagonista de El Hormiguero la noche de este jueves, 23 de octubre. La reina de los corazones se ha sentado junto a Pablo Motos para hablar de la reciente publicación de su autobiografía Mi verdadera historia, donde saca a la luz detalles hasta ahora desconocidos de su vida. La aristócrata y socialité ha optado por desgranar ciertos capítulos que hasta ahora habían permanecido en su intimidad durante su paso por el espacio de las hormigas Trancas y Barrancas.

Lo primero que ha explicado la madre de Tamara Falcó ha sido el hecho que la motivó a mudarse a España. De acuerdo con su testimonio, todo se debió al noviazgo que mantuvo con un chico filipino. “Era de una familia de banqueros y políticos y un ‘playboy’. Y eso no gustó a mis padres. Si a eso le sumas que me llevaba 10 años, peor. Tenía 18 años y estaba locamente enamorada”, ha confesado, agregando que fue entonces cuando se trasladó a España, donde vivió con sus tíos en “plena Castellana”.

Isaber Preysler junto a Pablo Motos en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

“Tuve una vida fácil y una niñez feliz. Mis padres nos han dado una vida privilegiada. Lo único que pasa que tenía unos padres estrictos y durante la adolescencia fue un poco más complicado”, se ha sincerado, poco antes de hablar de su historia de amor con Julio Iglesias. “Me tuve que casar embarazada y eso fue durísimo porque no estaba preparada para ello y, seguramente, Julio tampoco”, ha contado al de Requena.

La novia más infeliz

La socialité ha manifestado que su gestación era un secreto para su familia, pues “solo lo sabía la ‘seño’ de mi primo hermano, que vivía con mis tíos. A mi madre se lo dije ya casada”. Su boda con el legendario cantante español tuvo lugar en 1971, pero no fue el enlace que ella soñaba, pues caminó hacia el altar con una profunda tristeza en el rostro. “No es que no quisiera a Julio, pero que me pasara eso a mí, yo no me lo podía creer, era como una desgracia”, ha manifestado, agregando que “él estaba en América y me dijo inmediatamente ‘Nos casamos’. Organizó todo enseguida y lo hicimos todo precipitadamente”.

Otros de los temas que ha tocado ha sido su matrimonio con el político, Carlos Falcó, y que desembocó en una segunda boda, con Miguel Boyer. “Nuestro amor fue imparable y muy doloroso. No fue posible pararlo, pero pasó. De Miguel Boyer me enamoró su inteligencia y su sentido del humor. Cuando Carlos me lo preguntó, yo no le mentí. Le dije que estaba enamorada de Miguel", ha confesado la invitada.

Isabel Preysler en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Para Isabel Preysler, Miguel Boyer fue el gran amor de su vida. Tanto es así que le recuerda como “una persona que en casa era feliz”. Aunque la invitada trató otros numerosos temas, uno de los que más llamó la atención fue el hecho de que se haya sincerado respecto a sus retoques estéticos. La aristócrata ha relatado que sus operaciones de nariz se ha convertido en una batalla prolongada. “Mi nariz es mi tortura”, ha asegurado, dejando entrever que esta parte de su rostro le ha traído verdaderos quebraderos de cabeza al tener, incluso, que insertar partes de cartílago de las orejas y las costillas para reconstruirla tras intervenciones fallidas.